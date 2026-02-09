1 141 6
Мужчина принес гранату в кафе в Виннице: его задержали
В Виннице правоохранители задержали нетрезвого мужчину, который принес в кафе предмет, похожий на гранату.
Об этом сообщила полиция Винницкой области, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно
В понедельник, 9 февраля, около 17:20 от персонала заведения поступило сообщение о нетрезвом посетителе, который имеет при себе предмет, похожий на гранату.
На месте происшествия работают следственно-оперативная группа Винницкого районного управления и сотрудники взрывотехнической службы.
Задержание
Мужчина задержан. По факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины) начато досудебное расследование.
- Напомним, в январе на Киевщине мужчина угрожал гранатой людям и правоохранителям. Во время задержания его ранил полицейский из табельного огнестрельного оружия.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Alessandro Moretti
показать весь комментарий09.02.2026 20:54 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Dmitriy Ivananets
показать весь комментарий09.02.2026 20:58 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Олег Макартур #591230
показать весь комментарий09.02.2026 21:09 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вадимир Каракай #398922
показать весь комментарий09.02.2026 21:12 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
tit sveet
показать весь комментарий10.02.2026 01:09 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вадимир Каракай #398922
показать весь комментарий10.02.2026 06:07 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль