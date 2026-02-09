РУС
Новости Подрыв гранаты
Мужчина принес гранату в кафе в Виннице: его задержали

В Виннице мужчина принес гранату в кафе

В Виннице правоохранители задержали нетрезвого мужчину, который принес в кафе предмет, похожий на гранату.

Об этом сообщила полиция Винницкой области, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно

В понедельник, 9 февраля, около 17:20 от персонала заведения поступило сообщение о нетрезвом посетителе, который имеет при себе предмет, похожий на гранату.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа Винницкого районного управления и сотрудники взрывотехнической службы.

Задержание

Мужчина задержан. По факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины) начато досудебное расследование.

  • Напомним, в январе на Киевщине мужчина угрожал гранатой людям и правоохранителям. Во время задержания его ранил полицейский из табельного огнестрельного оружия.

Натомість, потрібно було подякувати за те, що не принic протитанкову міну чи ФАБ-250.
09.02.2026 20:54
В центр комплектування та соціальної підтримки приніс би.
09.02.2026 20:58
А шо такое?..Может он ее сьесть хотел!..ГШде написано что в кафе нельзя кушать?
09.02.2026 21:09
То він раптом ТЦК спіймає, так щоб на фронт зі своєю гранатою йти.
09.02.2026 21:12
Ти, сраноє ухилянске лайно, маєш гранату, щоб замочить клятих тцкашків?
10.02.2026 01:09
Ой, ти навіть не уявляєш що можна з фронту навозити.
10.02.2026 06:07
 
 