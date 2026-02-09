Мужчина принес гранату в кафе в Виннице: его задержали

В Виннице правоохранители задержали нетрезвого мужчину, который принес в кафе предмет, похожий на гранату.

Что известно

В понедельник, 9 февраля, около 17:20 от персонала заведения поступило сообщение о нетрезвом посетителе, который имеет при себе предмет, похожий на гранату.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа Винницкого районного управления и сотрудники взрывотехнической службы.

Задержание

Мужчина задержан. По факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины) начато досудебное расследование.

