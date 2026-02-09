Чоловік приніс гранату в кафе у Вінниці: його затримали

У Вінниці правоохоронці затримали нетверезого чоловіка, який приніс у кафе предмет, схожий на гранату.

Про це повідомила поліція Вінницької області, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо?

У понеділок, 9 лютого, близько 17:20 від персоналу закладу надійшло повідомлення про нетверезого відвідувача, який має при собі предмет, схожий на гранату.

На місці події працюють слідчо-оперативна група Вінницького районного управління і співробітники вибухотехнічної служби.

Затримання

Чоловіка затримали. За фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами й вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України) розпочате досудове розслідування.

