Чоловік приніс гранату в кафе у Вінниці: його затримали
У Вінниці правоохоронці затримали нетверезого чоловіка, який приніс у кафе предмет, схожий на гранату.
Про це повідомила поліція Вінницької області, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
У понеділок, 9 лютого, близько 17:20 від персоналу закладу надійшло повідомлення про нетверезого відвідувача, який має при собі предмет, схожий на гранату.
На місці події працюють слідчо-оперативна група Вінницького районного управління і співробітники вибухотехнічної служби.
Затримання
Чоловіка затримали. За фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами й вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України) розпочате досудове розслідування.
- Нагадаємо, у січні в Київській області чоловік погрожував гранатою людям і правоохоронцям. Під час затримання його поранив поліцейський із табельної вогнепальної зброї.
