УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7265 відвідувачів онлайн
Новини Підрив гранати
1 238 6

Чоловік приніс гранату в кафе у Вінниці: його затримали

У Вінниці чоловік приніс гранату в кафе

У Вінниці правоохоронці затримали нетверезого чоловіка, який приніс у кафе предмет, схожий на гранату.

Про це повідомила поліція Вінницької області, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо?

У понеділок, 9 лютого, близько 17:20 від персоналу закладу надійшло повідомлення про нетверезого відвідувача, який має при собі предмет, схожий на гранату.

На місці події працюють слідчо-оперативна група Вінницького районного управління і співробітники вибухотехнічної служби.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чоловік погрожував гранатою громадянам і поліціянтам на Київщині: поліція застосувала зброю, порушника госпіталізовано

Затримання

Чоловіка затримали. За фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами й вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України) розпочате досудове розслідування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чоловік кинув гранату у бік військовослужбовців ТЦК Львівщини та втік з місця подій, його розшукують

  • Нагадаємо, у січні в Київській області чоловік погрожував гранатою людям і правоохоронцям. Під час затримання його поранив поліцейський із табельної вогнепальної зброї.

Автор: 

Вінниця (666) Вінницька область (1165) граната (846) Нацполіція (15686) Вінницький район (66)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Натомість, потрібно було подякувати за те, що не принic протитанкову міну чи ФАБ-250.
показати весь коментар
09.02.2026 20:54 Відповісти
В центр комплектування та соціальної підтримки приніс би.
показати весь коментар
09.02.2026 20:58 Відповісти
А шо такое?..Может он ее сьесть хотел!..ГШде написано что в кафе нельзя кушать?
показати весь коментар
09.02.2026 21:09 Відповісти
То він раптом ТЦК спіймає, так щоб на фронт зі своєю гранатою йти.
показати весь коментар
09.02.2026 21:12 Відповісти
Ти, сраноє ухилянске лайно, маєш гранату, щоб замочить клятих тцкашків?
показати весь коментар
10.02.2026 01:09 Відповісти
Ой, ти навіть не уявляєш що можна з фронту навозити.
показати весь коментар
10.02.2026 06:07 Відповісти
 
 