Вибух гранати в багатоповерхівці у Запоріжжі: загинув 56-річний чоловік

У Дніпровському районі Запоріжжя 17 січня в одній із квартир багатоквартирного будинку здетонував боєприпас.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Нацполіцію.

Деталі

За даними правоохоронців, у квартирі двоє мешканців разом із знайомими вживали алкоголь. Під час спілкування один із чоловіків узяв із підвіконня гранату та вийшов із нею в коридор, де боєприпас здетонував.

Унаслідок вибуху загинув 56-річний чоловік.

Поліцейські вилучили уламки гранати, важіль, кільце та запобіжну чеку. Також на кухні виявили ще один корпус гранати Ф-1. Усі речові докази направили на експертне дослідження.

Наразі тривають заходи для встановлення походження боєприпасу.

Відкрито кримінальне провадження

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство) з приміткою "нещасний випадок" та ч. 1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Досудове розслідування триває.

Правила безпеки

У разі виявлення підозрілого предмета правоохоронці закликають:

не торкатися та не переміщувати його;

відійти на безпечну відстань;

попередити інших про небезпеку;

повідомити на спецлінію 102 або 101.

