УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11463 відвідувача онлайн
Новини Детонація вибухонебезпечних предметів
1 092 6

Вибух гранати в багатоповерхівці у Запоріжжі: загинув 56-річний чоловік

граната

У Дніпровському районі Запоріжжя 17 січня в одній із квартир багатоквартирного будинку здетонував боєприпас. 

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Нацполіцію.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Деталі 

За даними правоохоронців, у квартирі двоє мешканців разом із знайомими вживали алкоголь. Під час спілкування один із чоловіків узяв із підвіконня гранату та вийшов із нею в коридор, де боєприпас здетонував.

Унаслідок вибуху загинув 56-річний чоловік.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чоловік кинув гранату під час сварки у Чернівцях: троє травмованих, порушника затримано, - Нацполіція. ФОТО

Поліцейські вилучили уламки гранати, важіль, кільце та запобіжну чеку. Також на кухні виявили ще один корпус гранати Ф-1. Усі речові докази направили на експертне дослідження.

Наразі тривають заходи для встановлення походження боєприпасу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вибух гранати на Оболоні: повідомлено про підозру військовому, який пішов у СЗЧ, - Нацполіція. ВIДЕО

Відкрито кримінальне провадження

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство) з приміткою "нещасний випадок" та ч. 1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Досудове розслідування триває.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Військовий, який пішов у СЗЧ, підірвав гранату у квартирі на столичній Оболоні: загинула людина. ФОТОрепортаж

Правила безпеки

У разі виявлення підозрілого предмета правоохоронці закликають:

  • не торкатися та не переміщувати його;

  • відійти на безпечну відстань;

  • попередити інших про небезпеку;

  • повідомити на спецлінію 102 або 101.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чоловік приніс гранату в кафе у Вінниці: його затримали

Автор: 

граната (846) Запорізька область (4904)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Шо ж це за п"янка без гранати? - гроші на вітер
показати весь коментар
18.02.2026 17:56 Відповісти
Сплутав з подарунковою чєкушкой.
показати весь коментар
18.02.2026 18:06 Відповісти
Не цінують життя
показати весь коментар
18.02.2026 18:08 Відповісти
А міг жити, захищати Україну, та загоняти до кабздона на концерт кідарів.
показати весь коментар
18.02.2026 18:11 Відповісти
Дяка йому що на підвіконні в той день не лежав стінгер чи рпг.
показати весь коментар
18.02.2026 18:05 Відповісти
Граната класна штука, я взагалі на війні їх обожнював. Але люди, гранати не для цивільного життя.
показати весь коментар
18.02.2026 18:22 Відповісти
 
 