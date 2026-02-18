Вибух гранати в багатоповерхівці у Запоріжжі: загинув 56-річний чоловік
У Дніпровському районі Запоріжжя 17 січня в одній із квартир багатоквартирного будинку здетонував боєприпас.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Нацполіцію.
Деталі
За даними правоохоронців, у квартирі двоє мешканців разом із знайомими вживали алкоголь. Під час спілкування один із чоловіків узяв із підвіконня гранату та вийшов із нею в коридор, де боєприпас здетонував.
Унаслідок вибуху загинув 56-річний чоловік.
Поліцейські вилучили уламки гранати, важіль, кільце та запобіжну чеку. Також на кухні виявили ще один корпус гранати Ф-1. Усі речові докази направили на експертне дослідження.
Наразі тривають заходи для встановлення походження боєприпасу.
Відкрито кримінальне провадження
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство) з приміткою "нещасний випадок" та ч. 1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).
Досудове розслідування триває.
Правила безпеки
У разі виявлення підозрілого предмета правоохоронці закликають:
-
не торкатися та не переміщувати його;
-
відійти на безпечну відстань;
-
попередити інших про небезпеку;
-
повідомити на спецлінію 102 або 101.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль