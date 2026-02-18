Более 40 тысяч украинцев подали заявки на "Скрининг здоровья 40+", - Минздрав

РУС
Более 40 тысяч украинцев подали в приложении "Дія" заявки на государственный скрининг здоровья для людей в возрасте 40+.

Об этом в телеэфире рассказала заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Подано 40 тысяч заявок

"У нас уже в "Дії" более 40 тысяч заявок для начисления средств и прохождения услуги, а также 1 000 заявок подано через центр предоставления административных услуг", - рассказала заместитель министра.

Читайте также: Бесплатные медосмотры для украинцев в возрасте от 40 лет: В Минздраве рассказали, как будет действовать программа

Как работает программа 

Как пояснила чиновница, на 30-й день после дня рождения человек получает через "Дію" приглашение пройти скрининг.

"Ожидаем, что человек подтвердит это приглашение, и в случае одобрения в течение семи дней на "Дія. Картка" будет начислено две тысячи гривен, и эти средства как раз можно использовать именно на скрининг здоровья", - рассказала Карчевич.

По ее словам, после получения средств человек может выбрать любое медицинское учреждение, присоединившееся к программе - государственное, коммунальное или частное, независимо от места жительства.

В частности, на тематической странице программы доступен перечень учреждений и возможность записи на удобное время, включая утренние, вечерние или субботние сеансы. Оплата услуги происходит на месте через "Дія. Картку" на сумму, начисленную от государства.

Что предшествовало

Напомним, что с 1 января 2026 года в Украине стартует Скрининг здоровья 40+ - национальная программа по раннему выявлению сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и проблем психического здоровья.

Читайте также: С сегодняшнего дня стартует программа "Скрининг здоровья 40+": как она будет работать?

Автор: 

здоровье (60) медицина (252) Минздрав (469) Дія (86)
Хто народився після 30 листопада - "на прийом" не попадають в 2026 році! Чому? А ТОМУ!
18.02.2026 20:29 Ответить
Всіх на ВЛК, добре придумали)
18.02.2026 20:37 Ответить
Чим тільки в Дію не заманюють, без реєстрації в Дії, допомогу не надають і це дискримінація
18.02.2026 21:05 Ответить
 
 