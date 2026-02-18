Понад 40 тисяч українців подали заявки на "Скринінг здоров’я 40+", - МОЗ

Понад 40 тисяч українців подали в застосунку "Дія" заявки на державний Скринінг здоров’я для людей віком 40+.

Про це в телеефірі розповіла заступниця міністра охорони здоров'я Марія Карчевич, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

Подано 40 тисяч заявок

"Маємо вже в "Дії" понад 40 тисяч заявок для нарахування коштів і проходження послуги, і також 1 000 заявок подана через центр надання адміністративних послуг", - розповіла заступниця міністра.

Як працює програма 

Як пояснила урядовиця, на 30-й день після дня народження людина отримує через "Дію" запрошення пройти скринінг.

"Очікуємо, що людина підтвердить це запрошення, і у випадку схвалення протягом семи днів на "Дія. Картка" буде нараховано дві тисячі гривень, і ці кошти якраз можна використати саме на скринінг здоров’я",- розповіла Карчевич.

За її словами, після отримання коштів людина може обрати будь-який медичний заклад, долучений до програми - державний, комунальний або приватний, незалежно від місця проживання.

Зокрема, на тематичній сторінці програми доступний перелік закладів та можливість запису на зручний час, включно з ранковими, вечірніми або суботніми сеансами. Оплата послуги відбувається на місці через "Дія. Картку" на суму, нараховану від держави.

Що передувало

Нагадаємо, що з 1 січня 2026 року в Україні стартує Скринінг здоров’я 40+ - національна програма із раннього виявлення серцево-судинних захворювань, цукрового діабету і проблем психічного здоровʼя.

Хто народився після 30 листопада - "на прийом" не попадають в 2026 році! Чому? А ТОМУ!
18.02.2026 20:29 Відповісти
Всіх на ВЛК, добре придумали)
18.02.2026 20:37 Відповісти
Молодим мужикам, то до лампочки. Набіжать бабусі за вісімдесят, яким вже скринінги пізно робити
18.02.2026 21:23 Відповісти
В сенсі до лампочки? Ви мабуть глибоко не розібралися з цим питанням. Для чоловіків старше 40 років, це замасковане ВЛК. Бо там так і сказано неважливо ,які у вас є хроничні хвороби, або проблеми зі здоров'єм. Все рівно приходьте на скринінг, перевіримо серце і нирки, бо це найголовне. Навіть якщо у вас є підверджена хвороба серця або нирок, все рівно приходьте на скринінг, ми задамо вам питання і проведемо екг повторно. А якщо у вас є хвороби легенів, або хребта, наприклад, це нікого не хвилює взагалі на цьому скринінгу. Там питання зададуть, поміряють зріст, вагу.
19.02.2026 10:23 Відповісти
Моя дружина сімейний лікар. За тиждень, в поліклініку прийшло на скрінінг 40+, три жіночки, під 60 років. І все
19.02.2026 21:10 Відповісти
Так я про це і кажу, бо чоловіки все зрозуміли одразу, і дурних вже немає.
19.02.2026 22:18 Відповісти
Чим тільки в Дію не заманюють, без реєстрації в Дії, допомогу не надають і це дискримінація
18.02.2026 21:05 Відповісти
Мені спочатку Дія написала: "Вам доступна послуга скринінг здоров"я, і потім: послуга недоступна - немає інформації про мене в демографічному реєстрі.
23.02.2026 10:23 Відповісти
 
 