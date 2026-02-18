Понад 40 тисяч українців подали заявки на "Скринінг здоров’я 40+", - МОЗ

Понад 40 тисяч українців подали в застосунку "Дія" заявки на державний Скринінг здоров’я для людей віком 40+.

Про це в телеефірі розповіла заступниця міністра охорони здоров'я Марія Карчевич, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Маємо вже в "Дії" понад 40 тисяч заявок для нарахування коштів і проходження послуги, і також 1 000 заявок подана через центр надання адміністративних послуг", - розповіла заступниця міністра.

Як працює програма

Як пояснила урядовиця, на 30-й день після дня народження людина отримує через "Дію" запрошення пройти скринінг.

"Очікуємо, що людина підтвердить це запрошення, і у випадку схвалення протягом семи днів на "Дія. Картка" буде нараховано дві тисячі гривень, і ці кошти якраз можна використати саме на скринінг здоров’я",- розповіла Карчевич.

За її словами, після отримання коштів людина може обрати будь-який медичний заклад, долучений до програми - державний, комунальний або приватний, незалежно від місця проживання.

Зокрема, на тематичній сторінці програми доступний перелік закладів та можливість запису на зручний час, включно з ранковими, вечірніми або суботніми сеансами. Оплата послуги відбувається на місці через "Дія. Картку" на суму, нараховану від держави.

Що передувало

Нагадаємо, що з 1 січня 2026 року в Україні стартує Скринінг здоров’я 40+ - національна програма із раннього виявлення серцево-судинних захворювань, цукрового діабету і проблем психічного здоровʼя.

