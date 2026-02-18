Австрия может продлить срочную военную службу

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен поддержал идею продления срочной военной службы на фоне дискуссий о реформе армии.

В условиях сложной геополитической ситуации стране нужны лучше подготовленные и боеспособные вооруженные силы, - отметил он, цитирует Цензор.НЕТ.

В Австрии мужчины по достижении 17 лет проходят шесть месяцев службы с возможностью заменить ее альтернативной гражданской службой.

Какие изменения предлагают в военной реформе

В январе государственная комиссия, оценивавшая действующую модель службы, рекомендовала продлить ее срок и увеличить количество учений для резервистов. Реформу планируют реализовать в 2027 году.

Крупнейшая партия правительственной коалиции — Австрийская народная партия — выступает за восемь месяцев обязательной службы и дополнительные два месяца подготовки в резерве. Также предусмотрена возможность выбрать 12-месячную государственную службу.

В то же время Социал-демократическая партия Австрии и NEOS пока не поддерживают продление сроков. Для принятия изменений правительству могут понадобиться голоса оппозиции.

"Учитывая геополитическую ситуацию и с целью улучшения безопасности солдат, как главнокомандующий, я поддерживаю предложение комиссии по обеспечению лучшей подготовки Вооруженных сил Австрии путем продления обязательной военной службы. Австрии нужны современные и боеспособные вооруженные силы", — отметил Ван дер Беллен.

Опыт Германии и модернизация службы

Вопрос реформирования армии актуален и для соседних стран. В декабре Германия приняла закон о модернизации военной службы.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус ранее заявлял, что в этом году Бундесвер рассчитывает привлечь около 20 тысяч добровольцев. В январе военное ведомство начало рассылать анкеты 18-летним гражданам для прохождения отбора на службу.

Ранее мы писали, что министерство обороны Германии планирует привлечь украинских военных для повышения боевой готовности собственных сил.

