12 472 130

Зеленский подписал указ, позволяющий мужчинам от 60 лет служить по контракту в ВСУ

Контракт в ВСУ для лиц старше 60 лет

Отныне мужчины, достигшие 60-летнего возраста, имеют право служить по годовому контракту в ВСУ. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий указ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе №108/2026.

Какие изменения

В указе указаны изменения:

"С лицами в возрасте от 60 лет, которые во время действия военного положения в соответствии с частью десятой статьи 20 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" принимаются на военную службу по контракту, –– сроком на 1 год".

В случае прекращения или отмены военного положения действие таких контрактов прекращается (расторгается) досрочно, а военнослужащие увольняются с военной службы в соответствии с частью пятой статьи 26 Закона Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Военные по "Контракту 18-24" должны получить обязательное право на отсрочку, - Федоров

Критерии для лиц 60

  • Указано, что на военную службу по контракту могут быть приняты лица в возрасте от 60 лет, признанные военно-врачебными комиссиями годными к военной службе по состоянию здоровья. Для этого необходимо получить письменное согласие командира воинской части.
  • Если лицо претендует на контракт офицерского состава, его кандидатура должна быть согласована Генеральным штабом ВСУ или соответствующим органом военного управления.

После принятия на службу лица в возрасте старше 60 лет предусмотрен испытательный срок продолжительностью два месяца. Если в течение этого периода будет выявлено несоответствие требованиям службы, контракт расторгается, а военнослужащий увольняется.

Отбор военнослужащих для направления в другие воинские формирования осуществляется совместно с Министерством обороны Украины на основании запросов руководителей соответствующих воинских формирований.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал закон, который позволяет 60-летним заключать военные контракты

Автор: 

Зеленский Владимир (23675) контракт (462) служба (45) ВСУ (7347)
Топ комментарии
+72
Зеленський дозволив молодим , сильним хлопцям виіхати
за кордон , а наразі закликає чоловіків похилого віку
воювати з кацапами !
Совість є у цього покидька , чи тільки особисті амбіції ?
10.02.2026 19:37 Ответить
10.02.2026 19:37 Ответить
+57
Вставні зуби свої брати чи там видають?
10.02.2026 19:33 Ответить
10.02.2026 19:33 Ответить
+53
Заодно і проблема фінансової діри в Пенсійному Фонді вирішиться.
10.02.2026 19:39 Ответить
10.02.2026 19:39 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
авжеж!
історія, яка повторюється двічі вже стає фарсом:

"стара гвардія" була гідна Наполеона,
а Імператор був гідний своєї гвардії.

Лідор "стару гвардію" може й набере, але чи буде він гідний дідів-добровольців ?

не думаю.

.
11.02.2026 04:30 Ответить
11.02.2026 04:30 Ответить
Мені подобається одна тенденція, в кожній новині про українця, який втонув в Тисі, випав з вікна ТЦК, просто помер на ВЛК від епілепсії завжди з'являються "патріоти" які журять мерця, що "Міг би стати героєм а помер як боягуз". На питання чому він сам досі не приєднався до сил оборони України а його війна закінчується в темі з фотожабами на цензорі, у відповідь зазвичай: "Старий", "Хворий", "Хотів в березні -22, сказали, старий, сиди дома". Так от, шановні сиві лицарі, вам нарешті дали шанс! То може замість "Спротиву на Фейсбуці і цензорі" ви візьмете пищаль, приладнаєте собі шаблю на пояс і покажете цим "малолітнім малоросам" як за неньку воюювати, у вас на це картбланш повний!
(А, да, звісно ні, бо одна справа ******* на цензорі на інших, чекати поки інші будуть за вашу гемморойну редикулітну дупу воювати, а ви й далі на печі будете сидіти...)
10.02.2026 22:14 Ответить
10.02.2026 22:14 Ответить
"війна справа молодих"

нажаль...

.
11.02.2026 04:31 Ответить
11.02.2026 04:31 Ответить
Я стрибав з потяґа у Субботиці, Юґославія, у 1989. Я переплйив канаву у Швайнемюнде, Поланд, шоб дістатися до Дойчланду. І зара зара я в Канада, ок? Так от, як експерт у цйому питанні скажу, ухілянти лохі, і ти так само лошара, но оффенс ок?
11.02.2026 07:46 Ответить
11.02.2026 07:46 Ответить
у якому відділенні? палата 6 ?

ідіот божевільний
11.02.2026 07:57 Ответить
11.02.2026 07:57 Ответить
Я би подумав при умові, якщо би було гарантовано:
- забезпечити мою сімю житлом, яке не зміг отримати під час служби в ЗСУ
- отримати заборгованість ПФУ по рішенню судів про обмеження пенсії
- отримати вибачення від командира за його відмову від підписання подальшого контракту
- поновитися на посаді, із якої був незаконно звільнений
Якщо коротко - це не реально....
10.02.2026 22:33 Ответить
10.02.2026 22:33 Ответить
ще подумай !
час за тебе....

.
11.02.2026 04:33 Ответить
11.02.2026 04:33 Ответить
Оце мабуть так хфедоров розібрався з мобілізацією, поговорили поговорили і нічого розумнішого не придумали як "в давай ще 60+ погонимо? А за ними і 70+, отак точно і доберемося до кордонів 91 року!" Довбні зелені, надіюсь в майбутньому ви або будете за гратами або просто висіти на стовпах.
10.02.2026 23:35 Ответить
10.02.2026 23:35 Ответить
Нарешті папасаша піде воювати, 4 роки чекав, їсти не міг, ночами не спав!
11.02.2026 04:16 Ответить
11.02.2026 04:16 Ответить
Курва, думаю над цім з самоґо ранку.Здохнути у власних сцяках, то таке, але іншуранси та емерспі ********* мене проклянуть моя фамілія. А шо там за медкомісію? Воск у вухах ок?
11.02.2026 07:39 Ответить
11.02.2026 07:39 Ответить
Іще парочку таких указів і доведеться мені служити поки не здохну. Замість двадцятилітніх бичків.
11.02.2026 07:46 Ответить
11.02.2026 07:46 Ответить
ну як жеж в без "деди воєвалі" подумав зельц.
Перший пункт зятягнути широкомасштабне вторгнення-війну більше другої світової він вже виконав.
11.02.2026 07:52 Ответить
11.02.2026 07:52 Ответить
В бой ідут в штабах лежать адні старікі.
11.02.2026 08:05 Ответить
11.02.2026 08:05 Ответить
Ну а 60+ що не зекали, тепер молодих за їх вибір пакують. Тут обов'язковий набір 60+
11.02.2026 08:46 Ответить
11.02.2026 08:46 Ответить
А я би пішов,хоч мені і 64,якби не ....❤️ 🇺🇦 ❤️
11.02.2026 09:31 Ответить
11.02.2026 09:31 Ответить
А що не так? Якщо людина РЕАЛЬНО має фізичний стан який дозволяє їй виконувати всі вимоги військової служби то чому б ні. Але якщо на службу прийдуть за зарплатою люди похилого віку яких потім молоді військові будуть тягати на своїх горбах то цього не повинно бути. Бо загине й старий та потягне за собою ще молодих хлопців.
11.02.2026 11:41 Ответить
11.02.2026 11:41 Ответить
ви бачили здорових серед 60 річних? а в другу світову до скількох років забирали?
11.02.2026 13:27 Ответить
11.02.2026 13:27 Ответить
Ну, якщо хтось таки є і не буде тягарем для товаришів по службі то чому б не дати можливість.
11.02.2026 14:22 Ответить
11.02.2026 14:22 Ответить
Дідам зразу по медалі, перед штурмом, по грамоті, квіти і допобачення. В один кінець. Ніхто не повинен нікого тягти на горбу. Тільки вперед, на москву!
11.02.2026 17:12 Ответить
11.02.2026 17:12 Ответить
А де військові та мєнти, які вийшли на пенсію після 45-ти, або за вислугою років, або по фількіних справках? Пенсії у них далеко не мінімалка, як у мене. Та і зарплатня була достойна. Де ці професійні "захисники" і патрійоти? Поводження зі зброєю, то їх фішка і св'ятий обов'язок. А налічується їх не менше 200 тис.
11.02.2026 12:41 Ответить
11.02.2026 12:41 Ответить
Молодець пидтримую. Військові професійні повинні виконувати свій обов'язок до кінця нажаль цього дужє мало і за їх відають життя цівільні котрих повині були захистити формені крадії

на всіх рівнях
11.02.2026 13:54 Ответить
11.02.2026 13:54 Ответить
Господі дай мені якось дожити до 60 років, і хер ви мене побачити в зсу, беріт той корпус що в Буковелі жируе і ще три корпуси з поліцаїв формуйте, а ще місцеве самоврядування і державні чинуші ціла армія. Зеленскій ці Укази щоб відчепились і не казали що през нічого не робе???
11.02.2026 13:24 Ответить
11.02.2026 13:24 Ответить
А які умови контракту 60-90?
11.02.2026 15:03 Ответить
11.02.2026 15:03 Ответить
Це дійсно шанс для Корчинського, в то він казав нажаль вже 60...
11.02.2026 16:38 Ответить
11.02.2026 16:38 Ответить
ХАЙ БАТЬКА СВОГО ВІДПРАВИТЬ ГНІДА !!!
11.02.2026 17:53 Ответить
11.02.2026 17:53 Ответить
Я Б ДОЗВОЛИВ ХАРКАТЬ НА КОРРУПЦІОНЕРІВ !)
11.02.2026 17:54 Ответить
11.02.2026 17:54 Ответить
Невже ZE- chmo не розуміє,що армія 50+60- це не АРМІЯ?Що примусова бусифікація-це не АРМІЯ?Своїми злочинними діями він уже створив армію СЗЧ!Як на долоні проглядається знищення генофонду українців-послідовно,методично...Його банда це пухлина на тілі України,а пухлину вирізають!
11.02.2026 17:54 Ответить
11.02.2026 17:54 Ответить
Страница 2 из 2
 
 