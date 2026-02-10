Зеленский подписал указ, позволяющий мужчинам от 60 лет служить по контракту в ВСУ

Отныне мужчины, достигшие 60-летнего возраста, имеют право служить по годовому контракту в ВСУ. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий указ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе №108/2026.

Какие изменения

В указе указаны изменения:

"С лицами в возрасте от 60 лет, которые во время действия военного положения в соответствии с частью десятой статьи 20 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" принимаются на военную службу по контракту, –– сроком на 1 год".

В случае прекращения или отмены военного положения действие таких контрактов прекращается (расторгается) досрочно, а военнослужащие увольняются с военной службы в соответствии с частью пятой статьи 26 Закона Украины.

Критерии для лиц 60

Указано, что на военную службу по контракту могут быть приняты лица в возрасте от 60 лет, признанные военно-врачебными комиссиями годными к военной службе по состоянию здоровья. Для этого необходимо получить письменное согласие командира воинской части.

Если лицо претендует на контракт офицерского состава, его кандидатура должна быть согласована Генеральным штабом ВСУ или соответствующим органом военного управления.

После принятия на службу лица в возрасте старше 60 лет предусмотрен испытательный срок продолжительностью два месяца. Если в течение этого периода будет выявлено несоответствие требованиям службы, контракт расторгается, а военнослужащий увольняется.

Отбор военнослужащих для направления в другие воинские формирования осуществляется совместно с Министерством обороны Украины на основании запросов руководителей соответствующих воинских формирований.

