Зеленский подписал указ, позволяющий мужчинам от 60 лет служить по контракту в ВСУ
Отныне мужчины, достигшие 60-летнего возраста, имеют право служить по годовому контракту в ВСУ. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий указ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе №108/2026.
Какие изменения
В указе указаны изменения:
"С лицами в возрасте от 60 лет, которые во время действия военного положения в соответствии с частью десятой статьи 20 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" принимаются на военную службу по контракту, –– сроком на 1 год".
В случае прекращения или отмены военного положения действие таких контрактов прекращается (расторгается) досрочно, а военнослужащие увольняются с военной службы в соответствии с частью пятой статьи 26 Закона Украины.
Критерии для лиц 60
- Указано, что на военную службу по контракту могут быть приняты лица в возрасте от 60 лет, признанные военно-врачебными комиссиями годными к военной службе по состоянию здоровья. Для этого необходимо получить письменное согласие командира воинской части.
- Если лицо претендует на контракт офицерского состава, его кандидатура должна быть согласована Генеральным штабом ВСУ или соответствующим органом военного управления.
После принятия на службу лица в возрасте старше 60 лет предусмотрен испытательный срок продолжительностью два месяца. Если в течение этого периода будет выявлено несоответствие требованиям службы, контракт расторгается, а военнослужащий увольняется.
Отбор военнослужащих для направления в другие воинские формирования осуществляется совместно с Министерством обороны Украины на основании запросов руководителей соответствующих воинских формирований.
історія, яка повторюється двічі вже стає фарсом:
"стара гвардія" була гідна Наполеона,
а Імператор був гідний своєї гвардії.
Лідор "стару гвардію" може й набере, але чи буде він гідний дідів-добровольців ?
не думаю.
.
(А, да, звісно ні, бо одна справа ******* на цензорі на інших, чекати поки інші будуть за вашу гемморойну редикулітну дупу воювати, а ви й далі на печі будете сидіти...)
нажаль...
.
ідіот божевільний
- забезпечити мою сімю житлом, яке не зміг отримати під час служби в ЗСУ
- отримати заборгованість ПФУ по рішенню судів про обмеження пенсії
- отримати вибачення від командира за його відмову від підписання подальшого контракту
- поновитися на посаді, із якої був незаконно звільнений
Якщо коротко - це не реально....
час за тебе....
.
Перший пункт зятягнути широкомасштабне вторгнення-війну більше другої світової він вже виконав.
В бой ідутв штабах лежать адні старікі.
на всіх рівнях