Зеленський підписав указ, що дозволяє чоловікам від 60 років служити за контрактом у ЗСУ

Відтепер чоловіки, які досягли 60-річного віку, мають право служити за річним контрактом у ЗСУ. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний указ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в указі №108/2026.

Які зміни

В указі зазначено зміни:

"З особами віком від 60 років, які під час дії воєнного стану відповідно до частини десятої статті 20 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" приймаються на військову службу за контрактом, –– строком на 1 рік.".

У разі припинення чи скасування воєнного стану дія таких контрактів припиняється (розривається) достроково, а військовослужбовці звільняються з військової служби відповідно до частини п’ятої статті 26 Закону України.

Критерії для осіб 60+

Вказано, що на військову службу за контрактом можуть бути прийняті особи віком від 60 років, визнані військово-лікарськими комісіями придатними до військової служби за станом здоров’я. Для цього потрібно отримати письмову згоду командира військової частини.

Якщо особа претендує на контракт офіцерського складу, її кандидатура повинна бути погоджена Генеральним штабом ЗСУ або відповідним органом військового управління.

Після прийняття на службу особи віком понад 60 років передбачено випробувальний термін тривалістю два місяці. Якщо протягом цього періоду буде виявлено невідповідність вимогам служби, контракт розривається, а військовослужбовець звільняється.

Добір військовослужбовців для направлення до інших військових формувань здійснюється разом з Міністерством оборони України на підставі запитів керівників відповідних військових формувань.

