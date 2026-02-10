Зеленський підписав указ, що дозволяє чоловікам від 60 років служити за контрактом у ЗСУ

Контракт в ЗСУ для осіб старше 60 років

Відтепер чоловіки, які досягли 60-річного віку, мають право служити за річним контрактом у ЗСУ. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний указ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в указі №108/2026.

Які зміни

В указі зазначено зміни:

"З особами віком від 60 років, які під час дії воєнного стану відповідно до частини десятої статті 20 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" приймаються на військову службу за контрактом, –– строком на 1 рік.".

У разі припинення чи скасування воєнного стану дія таких контрактів припиняється (розривається) достроково, а військовослужбовці звільняються з військової служби відповідно до частини п’ятої статті 26 Закону України.

Критерії для осіб 60+

  • Вказано, що на військову службу за контрактом можуть бути прийняті особи віком від 60 років, визнані військово-лікарськими комісіями придатними до військової служби за станом здоров’я. Для цього потрібно отримати письмову згоду командира військової частини.
  • Якщо особа претендує на контракт офіцерського складу, її кандидатура повинна бути погоджена Генеральним штабом ЗСУ або відповідним органом військового управління.

Після прийняття на службу особи віком понад 60 років передбачено випробувальний термін тривалістю два місяці. Якщо протягом цього періоду буде виявлено невідповідність вимогам служби, контракт розривається, а військовослужбовець звільняється.

Добір військовослужбовців для направлення до інших військових формувань здійснюється разом з Міністерством оборони України на підставі запитів керівників відповідних військових формувань.

Топ коментарі
+72
Зеленський дозволив молодим , сильним хлопцям виіхати
за кордон , а наразі закликає чоловіків похилого віку
воювати з кацапами !
Совість є у цього покидька , чи тільки особисті амбіції ?
10.02.2026 19:37 Відповісти
+57
Вставні зуби свої брати чи там видають?
10.02.2026 19:33 Відповісти
+53
Заодно і проблема фінансової діри в Пенсійному Фонді вирішиться.
10.02.2026 19:39 Відповісти
авжеж!
історія, яка повторюється двічі вже стає фарсом:

"стара гвардія" була гідна Наполеона,
а Імператор був гідний своєї гвардії.

Лідор "стару гвардію" може й набере, але чи буде він гідний дідів-добровольців ?

не думаю.

.
11.02.2026 04:30 Відповісти
Мені подобається одна тенденція, в кожній новині про українця, який втонув в Тисі, випав з вікна ТЦК, просто помер на ВЛК від епілепсії завжди з'являються "патріоти" які журять мерця, що "Міг би стати героєм а помер як боягуз". На питання чому він сам досі не приєднався до сил оборони України а його війна закінчується в темі з фотожабами на цензорі, у відповідь зазвичай: "Старий", "Хворий", "Хотів в березні -22, сказали, старий, сиди дома". Так от, шановні сиві лицарі, вам нарешті дали шанс! То може замість "Спротиву на Фейсбуці і цензорі" ви візьмете пищаль, приладнаєте собі шаблю на пояс і покажете цим "малолітнім малоросам" як за неньку воюювати, у вас на це картбланш повний!
(А, да, звісно ні, бо одна справа ******* на цензорі на інших, чекати поки інші будуть за вашу гемморойну редикулітну дупу воювати, а ви й далі на печі будете сидіти...)
10.02.2026 22:14 Відповісти
"війна справа молодих"

нажаль...

.
11.02.2026 04:31 Відповісти
у якому відділенні? палата 6 ?

ідіот божевільний
11.02.2026 07:57 Відповісти
Я би подумав при умові, якщо би було гарантовано:
- забезпечити мою сімю житлом, яке не зміг отримати під час служби в ЗСУ
- отримати заборгованість ПФУ по рішенню судів про обмеження пенсії
- отримати вибачення від командира за його відмову від підписання подальшого контракту
- поновитися на посаді, із якої був незаконно звільнений
Якщо коротко - це не реально....
10.02.2026 22:33 Відповісти
ще подумай !
час за тебе....

.
11.02.2026 04:33 Відповісти
Оце мабуть так хфедоров розібрався з мобілізацією, поговорили поговорили і нічого розумнішого не придумали як "в давай ще 60+ погонимо? А за ними і 70+, отак точно і доберемося до кордонів 91 року!" Довбні зелені, надіюсь в майбутньому ви або будете за гратами або просто висіти на стовпах.
10.02.2026 23:35 Відповісти
Нарешті папасаша піде воювати, 4 роки чекав, їсти не міг, ночами не спав!
11.02.2026 04:16 Відповісти
Іще парочку таких указів і доведеться мені служити поки не здохну. Замість двадцятилітніх бичків.
11.02.2026 07:46 Відповісти
ну як жеж в без "деди воєвалі" подумав зельц.
Перший пункт зятягнути широкомасштабне вторгнення-війну більше другої світової він вже виконав.
11.02.2026 07:52 Відповісти
В бой ідут в штабах лежать адні старікі.
11.02.2026 08:05 Відповісти
Ну а 60+ що не зекали, тепер молодих за їх вибір пакують. Тут обов'язковий набір 60+
11.02.2026 08:46 Відповісти
А я би пішов,хоч мені і 64,якби не ....❤️ 🇺🇦 ❤️
11.02.2026 09:31 Відповісти
А що не так? Якщо людина РЕАЛЬНО має фізичний стан який дозволяє їй виконувати всі вимоги військової служби то чому б ні. Але якщо на службу прийдуть за зарплатою люди похилого віку яких потім молоді військові будуть тягати на своїх горбах то цього не повинно бути. Бо загине й старий та потягне за собою ще молодих хлопців.
11.02.2026 11:41 Відповісти
ви бачили здорових серед 60 річних? а в другу світову до скількох років забирали?
11.02.2026 13:27 Відповісти
Ну, якщо хтось таки є і не буде тягарем для товаришів по службі то чому б не дати можливість.
11.02.2026 14:22 Відповісти
Дідам зразу по медалі, перед штурмом, по грамоті, квіти і допобачення. В один кінець. Ніхто не повинен нікого тягти на горбу. Тільки вперед, на москву!
11.02.2026 17:12 Відповісти
А де військові та мєнти, які вийшли на пенсію після 45-ти, або за вислугою років, або по фількіних справках? Пенсії у них далеко не мінімалка, як у мене. Та і зарплатня була достойна. Де ці професійні "захисники" і патрійоти? Поводження зі зброєю, то їх фішка і св'ятий обов'язок. А налічується їх не менше 200 тис.
11.02.2026 12:41 Відповісти
Молодець пидтримую. Військові професійні повинні виконувати свій обов'язок до кінця нажаль цього дужє мало і за їх відають життя цівільні котрих повині були захистити формені крадії

на всіх рівнях
11.02.2026 13:54 Відповісти
Господі дай мені якось дожити до 60 років, і хер ви мене побачити в зсу, беріт той корпус що в Буковелі жируе і ще три корпуси з поліцаїв формуйте, а ще місцеве самоврядування і державні чинуші ціла армія. Зеленскій ці Укази щоб відчепились і не казали що през нічого не робе???
11.02.2026 13:24 Відповісти
А які умови контракту 60-90?
11.02.2026 15:03 Відповісти
Це дійсно шанс для Корчинського, в то він казав нажаль вже 60...
11.02.2026 16:38 Відповісти
ХАЙ БАТЬКА СВОГО ВІДПРАВИТЬ ГНІДА !!!
11.02.2026 17:53 Відповісти
Я Б ДОЗВОЛИВ ХАРКАТЬ НА КОРРУПЦІОНЕРІВ !)
11.02.2026 17:54 Відповісти
Невже ZE- chmo не розуміє,що армія 50+60- це не АРМІЯ?Що примусова бусифікація-це не АРМІЯ?Своїми злочинними діями він уже створив армію СЗЧ!Як на долоні проглядається знищення генофонду українців-послідовно,методично...Його банда це пухлина на тілі України,а пухлину вирізають!
11.02.2026 17:54 Відповісти
