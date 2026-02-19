Армия РФ продвинулась в Бахмутском и Покровском районах, - DeepState. КАРТА
Зафиксировано продвижение противника в районах Никифоровки, Нелиповки, Нового Шахово и Затишья.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.
"Враг продвинулся в Никифоровке (Бахмутский район, Донецкая область), вблизи Нелиповки (Бахмутский район, Донецкая область), Нового Шахово (Покровский район, Донецкая область) и Затишья (Покровский район, Донецкая область)", - говорится в сообщении.
Обновленные карты
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Андрій Лавриненко
показать весь комментарий19.02.2026 07:16 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Деніс Войцеховський
показать весь комментарий19.02.2026 09:07 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль