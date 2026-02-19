РУС
Новости
Армия РФ продвинулась в Бахмутском и Покровском районах, - DeepState. КАРТА

Зафиксировано продвижение противника в районах Никифоровки, Нелиповки, Нового Шахово и Затишья.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.

"Враг продвинулся в Никифоровке (Бахмутский район, Донецкая область), вблизи Нелиповки (Бахмутский район, Донецкая область), Нового Шахово (Покровский район, Донецкая область) и Затишья (Покровский район, Донецкая область)", - говорится в сообщении.

Обновленные карты

Враг продвинулся в Донецкой области — данные DeepState
Путін не буде шукати миру, а буде балаболити з зеленим балаболом та американським шизіком, поки карта червоніє.
