ВСУ на Лиманском направлении взяли в плен двух россиян при попытке инфильтрации, - Демченко
На Лиманском направлении украинские защитники 19 февраля взяли в плен двух российских военных, которые пытались проникнуть через украинские боевые порядки.
Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Где в последнее время враг проявляет себя более активно - это Покровское и Лиманское направления. Если говорить о границе с РФ, то это направление населенного пункта Волчанские Хутора.
Как отмечается, на Лиманском направлении за вчерашний день были взяты в плен два россиянина, которые пытались проникнуть через наши порядки и как-то продвинуться", - отметил Демченко.
Активность врага на границе
По словам спикера, российские войска продолжают атаковать украинские позиции небольшими пехотными группами в направлении Волчанских хуторов.
В пределах Волчанской громады активность фиксировали вблизи населенных пунктов Дегтярное и Рыбалчино. Ранее противник пытался "прощупывать" украинскую границу, чтобы в дальнейшем атаковать большими силами позиции пограничных подразделений. Однако после потерь его активность уменьшилась.
В Сумской области самая сложная ситуация в зоне ответственности ГПСУ наблюдается в Хотинской и Юнаковской громадах. Там пехотные группы врага периодически пытаются продвинуться и атакуют позиции украинских защитников.
В то же время, по словам Демченко, активного сосредоточения сил противника на этих участках пока не зафиксировано. Однако он не исключает дальнейших точечных атак со стороны российских войск с целью поиска слабых мест в обороне.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль