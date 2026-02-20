ВСУ на Лиманском направлении взяли в плен двух россиян при попытке инфильтрации, - Демченко

На Лиманском направлении украинские защитники 19 февраля взяли в плен двух российских военных, которые пытались проникнуть через украинские боевые порядки.

Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Где в последнее время враг проявляет себя более активно - это Покровское и Лиманское направления. Если говорить о границе с РФ, то это направление населенного пункта Волчанские Хутора.

Как отмечается, на Лиманском направлении за вчерашний день были взяты в плен два россиянина, которые пытались проникнуть через наши порядки и как-то продвинуться", - отметил Демченко.

Активность врага на границе

По словам спикера, российские войска продолжают атаковать украинские позиции небольшими пехотными группами в направлении Волчанских хуторов.

В пределах Волчанской громады активность фиксировали вблизи населенных пунктов Дегтярное и Рыбалчино. Ранее противник пытался "прощупывать" украинскую границу, чтобы в дальнейшем атаковать большими силами позиции пограничных подразделений. Однако после потерь его активность уменьшилась.

В Сумской области самая сложная ситуация в зоне ответственности ГПСУ наблюдается в Хотинской и Юнаковской громадах. Там пехотные группы врага периодически пытаются продвинуться и атакуют позиции украинских защитников.

В то же время, по словам Демченко, активного сосредоточения сил противника на этих участках пока не зафиксировано. Однако он не исключает дальнейших точечных атак со стороны российских войск с целью поиска слабых мест в обороне.

