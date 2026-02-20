ЗСУ на Лиманському напрямку взяли в полон двох росіян під час спроби інфільтрації, - Демченко

На Лиманському напрямку українські захисники 19 лютого взяли у полон двох російських військових, які намагалися інфільтруватися через українські бойові порядки.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Де за останній час ворог себе більш активно проявляє - це Покровський і Лиманський напрямки. Якщо говорити про кордон з РФ, то це напрямок населеного пункту Вовчанські Хутори.

Як зазначається, на Лиманському напрямку за вчора було взято у полон двох росіян, які намагалися інфільтруватися через наші порядки і якось просунутися", - зазначив Демченко.

Активність ворога на прикордонні

За словами речника, російські війська продовжують атакувати українські позиції малими піхотними групами у напрямку Вовчанських Хуторів.

У межах Вовчанської громади активність фіксували поблизу населених пунктів Дігтярне та Рибалчине. Раніше противник намагався "промацувати" український кордон, щоб у подальшому атакувати більшими силами позиції прикордонних підрозділів. Однак після втрат його активність зменшилася.

На Сумщині найскладніша ситуація у зоні відповідальності ДПСУ спостерігається в Хотінській та Юнаківській громадах. Там піхотні групи ворога періодично намагаються просунутися та атакують позиції українських захисників.

Водночас, за словами Демченка, активного зосередження сил противника на цих ділянках наразі не зафіксовано. Проте він не виключає подальших точкових атак з боку російських військ з метою пошуку слабких місць в обороні.

