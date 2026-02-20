Есть отключения электроэнергии в пяти областях из-за вражеских обстрелов, еще в четырех - из-за погодных условий, - Минэнерго
Из-за российских ударов по объектам энергетической инфраструктуры остались без электричества потребители в пяти областях.
Об этом сообщили в Минэнерго, передает Цензор.НЕТ.
Отключение электроэнергии из-за обстрелов
В результате боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры на утро есть обесточенные потребители в Николаевской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.
Отключение электроэнергии из-за непогоды
Отмечается, что из-за сложных погодных условий без электроснабжения находятся 40 населенных пунктов в Херсонской, Николаевской, Одесской и Днепропетровской областях.
Графики отключений
Сегодня в большинстве регионов вынужденно действуют почасовые отключения, в отдельных регионах применены аварийные отключения.
