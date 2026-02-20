Є знеструмлення у п’яти областях через ворожі обстріли, ще у чотирьох - через погодні умови, - Міненерго
Через російські удари по об’єктах енергетичної інфраструктури є знеструмлені споживачі у п’яти областях.
Про це повідомили в Міненерго, передає Цензор.НЕТ.
Знеструмлення через обстріли
Унаслідок бойових дій та обстрілів енергетичної інфраструктури на ранок є знеструмлені споживачі у Миколаївській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.
Знеструмлення через негоду
Зазначається, що через складні погодні умови без електропостачання 40 населених пунктів у Херсонській, Миколаївській, Одеській та Дніпропетровській областях.
Графіки відключень
Сьогодні у більшості регіонів вимушено діють погодинні відключення, в окремих регіонах застосовані аварійні відключення.
