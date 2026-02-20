Верховный суд США отменил большинство глобальных пошлин Трампа и признал их незаконными
Верховный суд США признал незаконными масштабные тарифы американского президента Дональда Трампа на импорт из других стран, которые были введены по закону о чрезвычайных ситуациях национального масштаба.
Об этом пишут NBC и Reuters, передает Цензор.НЕТ.
Решение Верховного суда США
Так, 6 голосами против 3 судьи постановили, что Трамп превысил свои полномочия, поскольку использовал закон, предназначенный для чрезвычайных ситуаций национального масштаба.
Судьи определили, что агрессивный подход Трампа к тарифам на товары, импортируемые в Соединенные Штаты со всего мира, не разрешается законом 1977 года под названием Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA).
Какие пошлины Трампа отменили?
Это решение касается не всех пошлин, введенных Трампом. Например, пошлины на сталь и алюминий ввели на основании других законов. Но оно отменяет пошлины в двух категориях:
- тарифы, которые применяются к отдельным странам, или "взаимные" пошлины;
- пошлина в 25%, которую Трамп ввел на некоторые товары из Канады, Китая и Мексики за незаконный ввоз фентанила в Штаты.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
«Конгрес, а не президент наділений Конституцією повноваженнями впроваджувати тарифи та регулювати торгівлю з іноземними державами, - йдеться в їхньому зверненні. - У даному випадку президент узурпував конституційні повноваження Конгресу».
Верховний суд погодився з ними.
Трамп поки не відреагував на сьогоднішнє рішення Верховного суду, але раніше він говорив, що якщо програє, то «країна буде зруйнована».
Нічого страшного, парирували його опоненти і навіть соратники - у Трампа є інші шляхи введення митарів та тарифів, просто вони складніші і вимагають довгих узгоджень.
Трамп же хоче мати особисту тарифну булаву, доступну йому в будь-який час доби.
Рішення Верховного Суду про те, що Трамп не має повноважень вводити тарифи через надзвичайні повноваження, стало ударом по економічній програмі його адміністрації.
Це рішення не покладе край використанню тарифів Трампом, методу, який він вважає ключовим для розвитку американського виробництва та залучення доходів для фінансування програм стимулювання економіки. Але воно обмежить повноваження президента щодо застосування тарифів, змушуючи його перейти до інших, менш широких повноважень для стягнення імпортних податків.
Рішення було ухвалене трохи більше ніж через годину після того, як два ключові економічні звіти показали, що економіка США сповільнюється, а інфляція прискорюється.
За даними Бюро економічного аналізу, валовий внутрішній продукт США зріс лише на 2,2% у 2025 році.
Як кажуть, земля болотом !
Ось демократи переможуть і як дадуть ***** прочуханки. Хоча вони вже були 🤔. Та нічого цього разу точно дадуть 😸