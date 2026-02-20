Верховный суд США отменил большинство глобальных пошлин Трампа и признал их незаконными

Верховный суд США признал незаконными масштабные тарифы американского президента Дональда Трампа на импорт из других стран, которые были введены по закону о чрезвычайных ситуациях национального масштаба.

Об этом пишут NBC и Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Решение Верховного суда США

Так, 6 голосами против 3 судьи постановили, что Трамп превысил свои полномочия, поскольку использовал закон, предназначенный для чрезвычайных ситуаций национального масштаба.

Судьи определили, что агрессивный подход Трампа к тарифам на товары, импортируемые в Соединенные Штаты со всего мира, не разрешается законом 1977 года под названием Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA).

Читайте также: Из-за таможенных угроз Трампа: Европарламент приостановил работу над торговым соглашением с США

Какие пошлины Трампа отменили?

Это решение касается не всех пошлин, введенных Трампом. Например, пошлины на сталь и алюминий ввели на основании других законов. Но оно отменяет пошлины в двух категориях:

тарифы, которые применяются к отдельным странам, или "взаимные" пошлины;

пошлина в 25%, которую Трамп ввел на некоторые товары из Канады, Китая и Мексики за незаконный ввоз фентанила в Штаты.

Читайте также: Друг Трампа-младшего заключил соглашение с россиянами о добыче газа на Аляске, - New York Times