В нескольких областях Украины ожидается повышение уровня воды и возможные подтопления, - ГСЧС

20–25 февраля ожидается повышение уровня воды и возможные подтопления в нескольких областях Украины.

Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, желтый и оранжевый уровни опасности объявлены в Кировоградской, Николаевской, Одесской, Харьковской и Черкасской областях, на Волыни и Полесье.

Подъем воды в реках

Повышение уровня воды прогнозируют на реках Савранка, Кодыма, Большая Высь, Черный Ташлык, Мертвовид, Ингул, Южный Буг (участок Александровка – Николаев), Уды, Лопань, Мерло, Северский Донец (посты Змиев и Изюм) и суббассейне Припяти.

Возможно частичное затопление

Сообщается, что из-за оттепели и осадков ожидается ослабление льда и подъем воды. Возможно частичное затопление сельхозугодий, хозяйственных объектов, а также линий связи и электрификации в приречных зонах.

"Призываем жителей прибрежных зон быть бдительными и учитывать эту информацию при планировании хозяйственной деятельности. В случае чрезвычайной ситуации звоните 101", - добавили в ГСЧС.

