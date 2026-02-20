РУС
Новости Подтопление в Украине
В нескольких областях Украины ожидается повышение уровня воды и возможные подтопления, - ГСЧС

Угроза подтоплений

20–25 февраля ожидается повышение уровня воды и возможные подтопления в нескольких областях Украины. 

Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, желтый и оранжевый уровни опасности объявлены в Кировоградской, Николаевской, Одесской, Харьковской и Черкасской областях, на Волыни и Полесье.

Подъем воды в реках

Повышение уровня воды прогнозируют на реках Савранка, Кодыма, Большая Высь, Черный Ташлык, Мертвовид, Ингул, Южный Буг (участок Александровка – Николаев), Уды, Лопань, Мерло, Северский Донец (посты Змиев и Изюм) и суббассейне Припяти.

Смотрите также: Из-за ухудшения погоды зафиксированы многочисленные подтопления в Харьковской области. ФОТОрепортаж

Возможно частичное затопление

Сообщается, что из-за оттепели и осадков ожидается ослабление льда и подъем воды. Возможно частичное затопление сельхозугодий, хозяйственных объектов, а также линий связи и электрификации в приречных зонах.

"Призываем жителей прибрежных зон быть бдительными и учитывать эту информацию при планировании хозяйственной деятельности. В случае чрезвычайной ситуации звоните 101", - добавили в ГСЧС.

Читайте также: В Сумах объявлена чрезвычайная ситуация из-за подтопления

Усе в Божих руках
Не треба керувати природою та зводити дамби там, де мають бути паводки
показать весь комментарий
20.02.2026 23:02 Ответить
Ви неправі - і все тутка .
показать весь комментарий
21.02.2026 01:15 Ответить
 
 