В нескольких областях Украины ожидается повышение уровня воды и возможные подтопления, - ГСЧС
20–25 февраля ожидается повышение уровня воды и возможные подтопления в нескольких областях Украины.
Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, желтый и оранжевый уровни опасности объявлены в Кировоградской, Николаевской, Одесской, Харьковской и Черкасской областях, на Волыни и Полесье.
Подъем воды в реках
Повышение уровня воды прогнозируют на реках Савранка, Кодыма, Большая Высь, Черный Ташлык, Мертвовид, Ингул, Южный Буг (участок Александровка – Николаев), Уды, Лопань, Мерло, Северский Донец (посты Змиев и Изюм) и суббассейне Припяти.
Возможно частичное затопление
Сообщается, что из-за оттепели и осадков ожидается ослабление льда и подъем воды. Возможно частичное затопление сельхозугодий, хозяйственных объектов, а также линий связи и электрификации в приречных зонах.
"Призываем жителей прибрежных зон быть бдительными и учитывать эту информацию при планировании хозяйственной деятельности. В случае чрезвычайной ситуации звоните 101", - добавили в ГСЧС.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Не треба керувати природою та зводити дамби там, де мають бути паводки