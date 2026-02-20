У кількох областях України очікується підвищення рівнів води та можливі підтоплення, - ДСНС

Загроза підтоплень

20–25 лютого очікується підвищення рівнів води та можливі підтоплення у кількох областях України. 

Про це повідомляє ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, жовтий та помаранчевий рівні небезпеки оголошені у Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Харківській та Черкаська області, на Волині та Поліссі.

Підйом води в річках

Підвищення рівня води прогнозують на річках Савранка, Кодима, Велика Вись, Чорний Ташлик, Мертвовід, Інгул, Південний Буг (ділянка Олександрівка – Миколаїв), Уди, Лопань, Мерло, Сіверський Донець (пости Зміїв та Ізюм) та суббасейні Прип’яті.

Можливе часткове затоплення

Повідомляється, що через відлигу та опади очікується послаблення льоду та підйом води. Можливе часткове затоплення сільгоспугідь, господарських об'єктів, а також ліній зв’язку та електрифікації у прирічкових зонах.

"Закликаємо жителів прибережних зон бути пильними та враховувати цю інформацію при плануванні господарської діяльності. У разі надзвичайної ситуації телефонуйте 101", - додали в ДСНС.

Усе в Божих руках
Не треба керувати природою та зводити дамби там, де мають бути паводки
20.02.2026 23:02 Відповісти
Ви неправі - і все тутка .
21.02.2026 01:15 Відповісти
І розорювати болота та пасовища,що менше промерзадита поглинали талі води. Але глитаям кордонів немає.
21.02.2026 08:44 Відповісти
 
 