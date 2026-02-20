У кількох областях України очікується підвищення рівнів води та можливі підтоплення, - ДСНС
20–25 лютого очікується підвищення рівнів води та можливі підтоплення у кількох областях України.
Про це повідомляє ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, жовтий та помаранчевий рівні небезпеки оголошені у Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Харківській та Черкаська області, на Волині та Поліссі.
Підйом води в річках
Підвищення рівня води прогнозують на річках Савранка, Кодима, Велика Вись, Чорний Ташлик, Мертвовід, Інгул, Південний Буг (ділянка Олександрівка – Миколаїв), Уди, Лопань, Мерло, Сіверський Донець (пости Зміїв та Ізюм) та суббасейні Прип’яті.
Можливе часткове затоплення
Повідомляється, що через відлигу та опади очікується послаблення льоду та підйом води. Можливе часткове затоплення сільгоспугідь, господарських об'єктів, а також ліній зв’язку та електрифікації у прирічкових зонах.
"Закликаємо жителів прибережних зон бути пильними та враховувати цю інформацію при плануванні господарської діяльності. У разі надзвичайної ситуації телефонуйте 101", - додали в ДСНС.
