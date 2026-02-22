РУС
Новости Иностранные военные в Украине
1 771 17

Гилли о миротворческих силах: Я хочу быть тем министром обороны, который направит британские войска в Украину

Гили о миротворческих силах

Глава Минобороны Великобритании Джон Гилли заявил, что 2026 год должен стать годом завершения войны, и он хочет стать первым министром обороны, который направит британские войска в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом Гилли написал в своей колонке в The Telegraph.

2026-й должен стать годом завершения войны

Так, накануне четвертой годовщины полномасштабного вторжения Гилли подчеркнул, что 2026 год должен стать годом завершения войны.

"Я хочу быть тем министром обороны, который направит британские войска в Украину - потому что это будет означать, что эта война наконец-то завершена. Это будет означать, что мы достигли мира путем переговоров. А безопасная Европа нуждается в сильной, суверенной Украине", - написал он.

Читайте также: Экс-премьер Великобритании Джонсон об отправке в Украину иностранных войск после перемирия: Почему бы не сделать это сейчас?

Миротворческие миссии

Отмечается, что британское правительство вместе с союзниками работает над созданием так называемой "Коалиции желающих". Речь идет о многонациональных миротворческих силах, которые должны гарантировать безопасность Украины от новой российской агрессии после прекращения войны.

В прошлом месяце в Париже премьер-министр Великобритании подписал с президентом Владимиром Зеленским и президентом Франции Эмманюэлем Макроном декларацию о намерении направить британские войска после достижения мира. Уже создан штаб численностью 70 человек.

Читайте также: Британия передаст Украине около тысячи ракет для ПВО, - Гилли

По словам Гилли, уже выделено 200 млн фунтов стерлингов для подготовки британских Вооруженных сил к возможному участию в многонациональной миссии. Средства направят на модернизацию техники, средств связи и закупку систем противодействия беспилотникам.

Кроме того, Великобритания помогает Украине разрабатывать новый перехватчик дронов с применением искусственного интеллекта для уничтожения "шахедов". Проект под названием Octopus должен усилить возможности в противодействии массированным атакам врага.

Читайте также: Великобритания предоставит Украине более $17 млрд военной помощи

Автор: 

Великобритания (1397) миротворцы (322) Гилли Джон (87)
Топ комментарии
+6
Кому ви лапшаєте. Ви даже Україні Тауруси не хочете дати. Хто повірить в казку що британські солдати будуть воювати
показать весь комментарий
22.02.2026 10:09 Ответить
+3
Я тобі скажу більше--НІЯКИХ МИРОТВОРЧИХ СИЛ В УКРАЇНІ НЕ БУДЕ..ВСЕ ЦЕ БРЕХНЯ ЯК І ВСТУП В ЄС,,НАТО..ТА ПІСЛЯВОЄННУ ВІДБУДОВУ
показать весь комментарий
22.02.2026 10:11 Ответить
+3
Вчергове дістали морквинку....бла бла бла...ми з вами до кінця...
показать весь комментарий
22.02.2026 10:22 Ответить
Комментировать
Сортировать:
А він не хоче бути тим , що направить війська до росії, через Білорусь проходом 😸
показать весь комментарий
22.02.2026 10:07 Ответить
Я тобі скажу більше--НІЯКИХ МИРОТВОРЧИХ СИЛ В УКРАЇНІ НЕ БУДЕ..ВСЕ ЦЕ БРЕХНЯ ЯК І ВСТУП В ЄС,,НАТО..ТА ПІСЛЯВОЄННУ ВІДБУДОВУ
показать весь комментарий
22.02.2026 10:11 Ответить
Давай - гили їх зараз в Україну
показать весь комментарий
22.02.2026 10:08 Ответить
а то все потім та після "дипломатичних зусиль", які по факту в купі з дуже обмеженою (скупішою навіть за необхідний для виживання оборони мінімум) допомогою озброєнням є неприхованим примусом України до капітулюції перед агресором.
показать весь комментарий
22.02.2026 13:09 Ответить
Кому ви лапшаєте. Ви даже Україні Тауруси не хочете дати. Хто повірить в казку що британські солдати будуть воювати
показать весь комментарий
22.02.2026 10:09 Ответить
Ну як казав їхній один відомий кудлатий персонаж...значить будем воювати
показать весь комментарий
22.02.2026 10:13 Ответить
Ще одні підписанти Меморандума про гарантії, що більш відомий як Будапешт. Нахер ви потрібні після підписання миру? Після першого Іскандеру ви всі побіжите додому, роняя памперси та кришталеві туфелькі. А так і буде, бо реально воювати і помирати за нас ніхто не буде. Місія ОБСЕ якось допомогла Чечні, Грузіїї, України? Теж саме, тількі озброєне. Ще скажіть, що вони зайдуть зі своїми літаками, флотом та Петріотами.
показать весь комментарий
22.02.2026 10:16 Ответить
Всі зрозуміли давно шо українці як оті барани -вірять в обіцянки і тими обіцянками живуть..ми обираємо всі 35 років обираємо президенти та депутати тих хто найбільше набреше--але шо гірше ми віримо в ту брехню і надіємось шо не обманють замість того шоб через пів року після обрання спитати з брехунів
показать весь комментарий
22.02.2026 10:29 Ответить
Вчергове дістали морквинку....бла бла бла...ми з вами до кінця...
показать весь комментарий
22.02.2026 10:22 Ответить
Мальчики в трусиках у нас таке тоже водиться
показать весь комментарий
22.02.2026 10:23 Ответить
Навіщо тут всралися його війська ПІСЛЯ війни ?
показать весь комментарий
22.02.2026 10:30 Ответить
А ДЛЯ закінчення війни британські війська не хоче ввести?
показать весь комментарий
22.02.2026 10:35 Ответить
Як там у кацапів? " Хороша ложка к обеду!" Здається так... А кидати понти,набиваючи собі ціну: теж мені результат...
показать весь комментарий
22.02.2026 10:45 Ответить
Вивід один коаліція імпотентів
показать весь комментарий
22.02.2026 11:01 Ответить
Казав пан, кожуха дасть...
Але що Вам заважає хоча би зараз захистити небо над Україною?
Не відправляти до України своїх військ, не збивати ракети над Росією.
А просто допомагати захищати українське небо? Допомагати збивати ракети і дрони? Хоча б це. Допомагати захищати українських людей? Але навіть на це ви неспроможні. А що заважае? Бо то есклація? А раптом Путін нападе?
Не має вам віри. Буде так само, як і з гарантіями безпеки у Меморандумі за відмову України від ядерної зброї. Берхуни і лицеміри, яким ми колись повірили і більше, сподіваюсь, таких помилок ми не зробимо.
Чотири роки божевільне стадо російских свинь нищить нашу державу, її города, батьків, дітей. А ви продовжуєте спостерігати. І все, на що ви здатні, це "рішуче" заявляти щось на кшталт: "Обстріли мають припинитися". А путін і далі буде насміхатися з таких нікчем як ви. Він розраховував на те, що ви обсеретеся. І мав рацію - ви гучно обісралися. Його огидні орки, рухаючись по Україні на гівні і палках викликають у вас тільки жах i теплу рідину у ваших штанях.
Тож, не треба більше нічого казати, якщо не збираєтесь діяти. Нічого не варті ваши "гучні" заяви. Нажаль, вже немає таких порядних и розумних як Черчиль, залишилися тільки брехуни, хвальки і комерсанти...
показать весь комментарий
22.02.2026 12:31 Ответить
Хто заважає?!
показать весь комментарий
22.02.2026 22:27 Ответить
 
 