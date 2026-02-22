Гилли о миротворческих силах: Я хочу быть тем министром обороны, который направит британские войска в Украину
Глава Минобороны Великобритании Джон Гилли заявил, что 2026 год должен стать годом завершения войны, и он хочет стать первым министром обороны, который направит британские войска в Украину.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом Гилли написал в своей колонке в The Telegraph.
2026-й должен стать годом завершения войны
Так, накануне четвертой годовщины полномасштабного вторжения Гилли подчеркнул, что 2026 год должен стать годом завершения войны.
"Я хочу быть тем министром обороны, который направит британские войска в Украину - потому что это будет означать, что эта война наконец-то завершена. Это будет означать, что мы достигли мира путем переговоров. А безопасная Европа нуждается в сильной, суверенной Украине", - написал он.
Миротворческие миссии
Отмечается, что британское правительство вместе с союзниками работает над созданием так называемой "Коалиции желающих". Речь идет о многонациональных миротворческих силах, которые должны гарантировать безопасность Украины от новой российской агрессии после прекращения войны.
В прошлом месяце в Париже премьер-министр Великобритании подписал с президентом Владимиром Зеленским и президентом Франции Эмманюэлем Макроном декларацию о намерении направить британские войска после достижения мира. Уже создан штаб численностью 70 человек.
По словам Гилли, уже выделено 200 млн фунтов стерлингов для подготовки британских Вооруженных сил к возможному участию в многонациональной миссии. Средства направят на модернизацию техники, средств связи и закупку систем противодействия беспилотникам.
Кроме того, Великобритания помогает Украине разрабатывать новый перехватчик дронов с применением искусственного интеллекта для уничтожения "шахедов". Проект под названием Octopus должен усилить возможности в противодействии массированным атакам врага.
Але що Вам заважає хоча би зараз захистити небо над Україною?
Не відправляти до України своїх військ, не збивати ракети над Росією.
А просто допомагати захищати українське небо? Допомагати збивати ракети і дрони? Хоча б це. Допомагати захищати українських людей? Але навіть на це ви неспроможні. А що заважае? Бо то есклація? А раптом Путін нападе?
Не має вам віри. Буде так само, як і з гарантіями безпеки у Меморандумі за відмову України від ядерної зброї. Берхуни і лицеміри, яким ми колись повірили і більше, сподіваюсь, таких помилок ми не зробимо.
Чотири роки божевільне стадо російских свинь нищить нашу державу, її города, батьків, дітей. А ви продовжуєте спостерігати. І все, на що ви здатні, це "рішуче" заявляти щось на кшталт: "Обстріли мають припинитися". А путін і далі буде насміхатися з таких нікчем як ви. Він розраховував на те, що ви обсеретеся. І мав рацію - ви гучно обісралися. Його огидні орки, рухаючись по Україні на гівні і палках викликають у вас тільки жах i теплу рідину у ваших штанях.
Тож, не треба більше нічого казати, якщо не збираєтесь діяти. Нічого не варті ваши "гучні" заяви. Нажаль, вже немає таких порядних и розумних як Черчиль, залишилися тільки брехуни, хвальки і комерсанти...