Гилли о миротворческих силах: Я хочу быть тем министром обороны, который направит британские войска в Украину

Глава Минобороны Великобритании Джон Гилли заявил, что 2026 год должен стать годом завершения войны, и он хочет стать первым министром обороны, который направит британские войска в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом Гилли написал в своей колонке в The Telegraph.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

2026-й должен стать годом завершения войны

Так, накануне четвертой годовщины полномасштабного вторжения Гилли подчеркнул, что 2026 год должен стать годом завершения войны.

"Я хочу быть тем министром обороны, который направит британские войска в Украину - потому что это будет означать, что эта война наконец-то завершена. Это будет означать, что мы достигли мира путем переговоров. А безопасная Европа нуждается в сильной, суверенной Украине", - написал он.

Читайте также: Экс-премьер Великобритании Джонсон об отправке в Украину иностранных войск после перемирия: Почему бы не сделать это сейчас?

Миротворческие миссии

Отмечается, что британское правительство вместе с союзниками работает над созданием так называемой "Коалиции желающих". Речь идет о многонациональных миротворческих силах, которые должны гарантировать безопасность Украины от новой российской агрессии после прекращения войны.

В прошлом месяце в Париже премьер-министр Великобритании подписал с президентом Владимиром Зеленским и президентом Франции Эмманюэлем Макроном декларацию о намерении направить британские войска после достижения мира. Уже создан штаб численностью 70 человек.

Читайте также: Британия передаст Украине около тысячи ракет для ПВО, - Гилли

По словам Гилли, уже выделено 200 млн фунтов стерлингов для подготовки британских Вооруженных сил к возможному участию в многонациональной миссии. Средства направят на модернизацию техники, средств связи и закупку систем противодействия беспилотникам.

Кроме того, Великобритания помогает Украине разрабатывать новый перехватчик дронов с применением искусственного интеллекта для уничтожения "шахедов". Проект под названием Octopus должен усилить возможности в противодействии массированным атакам врага.

Читайте также: Великобритания предоставит Украине более $17 млрд военной помощи