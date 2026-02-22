Гілі про миротворчі сили: Я хочу бути тим міністром оборони, який направить британські війська в Україну
Глава Міноборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що 2026 рік має стати роком завершення війни, і він хоче стати першим міністром оборони, який направить британські війська в Україну.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це Гілі написав у своїй колонці в The Telegraph.
2026-й має стати роком завершення війни
Так, напередодні четвертої річниці повномасштабного вторгнення Гілі наголосив, що 2026 рік має стати роком завершення війни.
"Я хочу бути тим міністром оборони, який направить британські війська в Україну - тому що це означатиме, що ця війна нарешті завершена. Це означатиме, що ми досягли миру шляхом переговорів. А безпечна Європа потребує сильної, суверенної України", - написав він.
Миротворчі місії
Зазначається, що британський уряд разом із союзниками працює над створенням так званої "Коаліції охочих". Йдеться про багатонаціональні миротворчі сили, які мають гарантувати безпеку України від нової російської агресії після припинення війни.
Минулого місяця у Парижі прем’єр-міністр Великої Британії підписав із президентом Володимиром Зеленським та президентом Франції Емманюелем Макроном декларацію про намір направити британські війська після досягнення миру. Уже створено штаб чисельністю 70 осіб.
За словами Гілі, вже виділено 200 млн фунтів стерлінгів для підготовки британських Збройних сил до можливої участі в багатонаціональній місії. Кошти спрямують на модернізацію техніки, засобів зв’язку та закупівлю систем протидії безпілотникам.
Крім того, Британія допомагає Україні розробляти новий перехоплювач дронів із застосуванням штучного інтелекту для знищення "шахедів". Проєкт під назвою Octopus має посилити спроможності у протидії масованим атакам ворога.
Але що Вам заважає хоча би зараз захистити небо над Україною?
Не відправляти до України своїх військ, не збивати ракети над Росією.
А просто допомагати захищати українське небо? Допомагати збивати ракети і дрони? Хоча б це. Допомагати захищати українських людей? Але навіть на це ви неспроможні. А що заважае? Бо то есклація? А раптом Путін нападе?
Не має вам віри. Буде так само, як і з гарантіями безпеки у Меморандумі за відмову України від ядерної зброї. Берхуни і лицеміри, яким ми колись повірили і більше, сподіваюсь, таких помилок ми не зробимо.
Чотири роки божевільне стадо російских свинь нищить нашу державу, її города, батьків, дітей. А ви продовжуєте спостерігати. І все, на що ви здатні, це "рішуче" заявляти щось на кшталт: "Обстріли мають припинитися". А путін і далі буде насміхатися з таких нікчем як ви. Він розраховував на те, що ви обсеретеся. І мав рацію - ви гучно обісралися. Його огидні орки, рухаючись по Україні на гівні і палках викликають у вас тільки жах i теплу рідину у ваших штанях.
Тож, не треба більше нічого казати, якщо не збираєтесь діяти. Нічого не варті ваши "гучні" заяви. Нажаль, вже немає таких порядних и розумних як Черчиль, залишилися тільки брехуни, хвальки і комерсанти...