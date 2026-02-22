УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11867 відвідувачів онлайн
Новини Іноземні військові в Україні
1 914 17

Гілі про миротворчі сили: Я хочу бути тим міністром оборони, який направить британські війська в Україну

Гілі про миротворчі сили

Глава Міноборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що 2026 рік має стати роком завершення війни, і він хоче стати першим міністром оборони, який направить британські війська в Україну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це Гілі написав у своїй колонці в The Telegraph.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

2026-й має стати роком завершення війни

Так, напередодні четвертої річниці повномасштабного вторгнення Гілі наголосив, що 2026 рік має стати роком завершення війни.

"Я хочу бути тим міністром оборони, який направить британські війська в Україну - тому що це означатиме, що ця війна нарешті завершена. Це означатиме, що ми досягли миру шляхом переговорів. А безпечна Європа потребує сильної, суверенної України", - написав він.

Також читайте: Експрем’єр Британії Джонсон про відправку до України іноземних військ після перемир’я: Чому б не зробити це зараз?

Миротворчі місії

Зазначається, що британський уряд разом із союзниками працює над створенням так званої "Коаліції охочих". Йдеться про багатонаціональні миротворчі сили, які мають гарантувати безпеку України від нової російської агресії після припинення війни.

Минулого місяця у Парижі прем’єр-міністр Великої Британії підписав із президентом Володимиром Зеленським та президентом Франції Емманюелем Макроном декларацію про намір направити британські війська після досягнення миру. Уже створено штаб чисельністю 70 осіб.

Також читайте: Британія передасть Україні близько тисячі ракет для ППО, - Гілі

За словами Гілі, вже виділено 200 млн фунтів стерлінгів для підготовки британських Збройних сил до можливої участі в багатонаціональній місії. Кошти спрямують на модернізацію техніки, засобів зв’язку та закупівлю систем протидії безпілотникам.

Крім того, Британія допомагає Україні розробляти новий перехоплювач дронів із застосуванням штучного інтелекту для знищення "шахедів". Проєкт під назвою Octopus має посилити спроможності у протидії масованим атакам ворога.

Також читайте: Британія надасть Україні понад $17 млрд військової допомоги

Автор: 

Велика Британія (5966) миротворці (935) Гілі Джон (109)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Кому ви лапшаєте. Ви даже Україні Тауруси не хочете дати. Хто повірить в казку що британські солдати будуть воювати
показати весь коментар
22.02.2026 10:09 Відповісти
+3
Я тобі скажу більше--НІЯКИХ МИРОТВОРЧИХ СИЛ В УКРАЇНІ НЕ БУДЕ..ВСЕ ЦЕ БРЕХНЯ ЯК І ВСТУП В ЄС,,НАТО..ТА ПІСЛЯВОЄННУ ВІДБУДОВУ
показати весь коментар
22.02.2026 10:11 Відповісти
+3
Вчергове дістали морквинку....бла бла бла...ми з вами до кінця...
показати весь коментар
22.02.2026 10:22 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А він не хоче бути тим , що направить війська до росії, через Білорусь проходом 😸
показати весь коментар
22.02.2026 10:07 Відповісти
Я тобі скажу більше--НІЯКИХ МИРОТВОРЧИХ СИЛ В УКРАЇНІ НЕ БУДЕ..ВСЕ ЦЕ БРЕХНЯ ЯК І ВСТУП В ЄС,,НАТО..ТА ПІСЛЯВОЄННУ ВІДБУДОВУ
показати весь коментар
22.02.2026 10:11 Відповісти
Давай - гили їх зараз в Україну
показати весь коментар
22.02.2026 10:08 Відповісти
а то все потім та після "дипломатичних зусиль", які по факту в купі з дуже обмеженою (скупішою навіть за необхідний для виживання оборони мінімум) допомогою озброєнням є неприхованим примусом України до капітулюції перед агресором.
показати весь коментар
22.02.2026 13:09 Відповісти
Кому ви лапшаєте. Ви даже Україні Тауруси не хочете дати. Хто повірить в казку що британські солдати будуть воювати
показати весь коментар
22.02.2026 10:09 Відповісти
Ну як казав їхній один відомий кудлатий персонаж...значить будем воювати
показати весь коментар
22.02.2026 10:13 Відповісти
Ще одні підписанти Меморандума про гарантії, що більш відомий як Будапешт. Нахер ви потрібні після підписання миру? Після першого Іскандеру ви всі побіжите додому, роняя памперси та кришталеві туфелькі. А так і буде, бо реально воювати і помирати за нас ніхто не буде. Місія ОБСЕ якось допомогла Чечні, Грузіїї, України? Теж саме, тількі озброєне. Ще скажіть, що вони зайдуть зі своїми літаками, флотом та Петріотами.
показати весь коментар
22.02.2026 10:16 Відповісти
Всі зрозуміли давно шо українці як оті барани -вірять в обіцянки і тими обіцянками живуть..ми обираємо всі 35 років обираємо президенти та депутати тих хто найбільше набреше--але шо гірше ми віримо в ту брехню і надіємось шо не обманють замість того шоб через пів року після обрання спитати з брехунів
показати весь коментар
22.02.2026 10:29 Відповісти
Вчергове дістали морквинку....бла бла бла...ми з вами до кінця...
показати весь коментар
22.02.2026 10:22 Відповісти
Мальчики в трусиках у нас таке тоже водиться
показати весь коментар
22.02.2026 10:23 Відповісти
Навіщо тут всралися його війська ПІСЛЯ війни ?
показати весь коментар
22.02.2026 10:30 Відповісти
А ДЛЯ закінчення війни британські війська не хоче ввести?
показати весь коментар
22.02.2026 10:35 Відповісти
Як там у кацапів? " Хороша ложка к обеду!" Здається так... А кидати понти,набиваючи собі ціну: теж мені результат...
показати весь коментар
22.02.2026 10:45 Відповісти
Вивід один коаліція імпотентів
показати весь коментар
22.02.2026 11:01 Відповісти
Казав пан, кожуха дасть...
Але що Вам заважає хоча би зараз захистити небо над Україною?
Не відправляти до України своїх військ, не збивати ракети над Росією.
А просто допомагати захищати українське небо? Допомагати збивати ракети і дрони? Хоча б це. Допомагати захищати українських людей? Але навіть на це ви неспроможні. А що заважае? Бо то есклація? А раптом Путін нападе?
Не має вам віри. Буде так само, як і з гарантіями безпеки у Меморандумі за відмову України від ядерної зброї. Берхуни і лицеміри, яким ми колись повірили і більше, сподіваюсь, таких помилок ми не зробимо.
Чотири роки божевільне стадо російских свинь нищить нашу державу, її города, батьків, дітей. А ви продовжуєте спостерігати. І все, на що ви здатні, це "рішуче" заявляти щось на кшталт: "Обстріли мають припинитися". А путін і далі буде насміхатися з таких нікчем як ви. Він розраховував на те, що ви обсеретеся. І мав рацію - ви гучно обісралися. Його огидні орки, рухаючись по Україні на гівні і палках викликають у вас тільки жах i теплу рідину у ваших штанях.
Тож, не треба більше нічого казати, якщо не збираєтесь діяти. Нічого не варті ваши "гучні" заяви. Нажаль, вже немає таких порядних и розумних як Черчиль, залишилися тільки брехуни, хвальки і комерсанти...
показати весь коментар
22.02.2026 12:31 Відповісти
Хто заважає?!
показати весь коментар
22.02.2026 22:27 Відповісти
 
 