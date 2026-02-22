Гілі про миротворчі сили: Я хочу бути тим міністром оборони, який направить британські війська в Україну

Глава Міноборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що 2026 рік має стати роком завершення війни, і він хоче стати першим міністром оборони, який направить британські війська в Україну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це Гілі написав у своїй колонці в The Telegraph.

Так, напередодні четвертої річниці повномасштабного вторгнення Гілі наголосив, що 2026 рік має стати роком завершення війни.

"Я хочу бути тим міністром оборони, який направить британські війська в Україну - тому що це означатиме, що ця війна нарешті завершена. Це означатиме, що ми досягли миру шляхом переговорів. А безпечна Європа потребує сильної, суверенної України", - написав він.

Миротворчі місії

Зазначається, що британський уряд разом із союзниками працює над створенням так званої "Коаліції охочих". Йдеться про багатонаціональні миротворчі сили, які мають гарантувати безпеку України від нової російської агресії після припинення війни.

Минулого місяця у Парижі прем’єр-міністр Великої Британії підписав із президентом Володимиром Зеленським та президентом Франції Емманюелем Макроном декларацію про намір направити британські війська після досягнення миру. Уже створено штаб чисельністю 70 осіб.

За словами Гілі, вже виділено 200 млн фунтів стерлінгів для підготовки британських Збройних сил до можливої участі в багатонаціональній місії. Кошти спрямують на модернізацію техніки, засобів зв’язку та закупівлю систем протидії безпілотникам.

Крім того, Британія допомагає Україні розробляти новий перехоплювач дронів із застосуванням штучного інтелекту для знищення "шахедів". Проєкт під назвою Octopus має посилити спроможності у протидії масованим атакам ворога.

