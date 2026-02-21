Експрем’єр Британії Джонсон про відправку до України іноземних військ після перемир’я: Чому б не зробити це зараз?

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон не бачить причини, чому союзники не можуть відправити до України мирні війська зараз, якщо "ми готові зробити це в контексті перемир'я".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Джонсон заявив у інтерв'ю ВВС.

"Чому б не зробити це зараз"

"Якщо ми можемо мати план щодо розгортання військ після війни, після того, як Путін погодиться на перемир'я, то чому б не зробити це зараз?" - сказав Джонсон.

За його словами, такий крок свідчив би про те, "що це залежить від українців".

На запитання, чи має він на увазі, що сили Великої Британії та інших європейських союзників повинні зараз вирушити в безпечні райони України, він відповів: "Так, я думаю, якщо ми готові зробити це в контексті перемир'я, яке, звичайно, віддає всю ініціативу, всю владу в руки Путіна, то чому б не зробити це зараз?".

Джонсон наголосив, що "немає жодної логічної причини, чому ми не повинні відправити туди мирні сухопутні війська, щоб продемонструвати нашу підтримку, нашу конституційну підтримку вільної, незалежної України".

Політичне питання

Так, на його думку, це політичне питання.

"Йдеться про те, чи є Україна вільною країною, чи ні. Якщо це васальна держава Росії, чого і хоче Путін, то, очевидно, Путін вирішує, хто приїжджає до його країни. Якщо ні, то це вирішують українці", - сказав Джонсон.

Також читайте: Кожна країна має сама ухвалити рішення щодо відправки своїх військ в Україну, - Зеленський