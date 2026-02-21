УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10186 відвідувачів онлайн
Новини Іноземні військові в Україні
2 441 16

Експрем’єр Британії Джонсон про відправку до України іноземних військ після перемир’я: Чому б не зробити це зараз?

Джонсон про відправку до України іноземних військ

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон не бачить причини, чому союзники не можуть відправити до України мирні війська зараз, якщо "ми готові зробити це в контексті перемир'я".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Джонсон заявив у інтерв'ю ВВС.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Чому б не зробити це зараз"

"Якщо ми можемо мати план щодо розгортання військ після війни, після того, як Путін погодиться на перемир'я, то чому б не зробити це зараз?" - сказав Джонсон.

За його словами, такий крок свідчив би про те, "що це залежить від українців".

Також читайте: Бабіш звинуватив експрем’єра Британії Джонсона у зриві мирної угоди між Україною та РФ у 2022 році

На запитання, чи має він на увазі, що сили Великої Британії та інших європейських союзників повинні зараз вирушити в безпечні райони України, він відповів: "Так, я думаю, якщо ми готові зробити це в контексті перемир'я, яке, звичайно, віддає всю ініціативу, всю владу в руки Путіна, то чому б не зробити це зараз?".

Джонсон наголосив, що "немає жодної логічної причини, чому ми не повинні відправити туди мирні сухопутні війська, щоб продемонструвати нашу підтримку, нашу конституційну підтримку вільної, незалежної України".

Читайте: Джонсон про американський мирний план: Це повна зрада і капітуляція так званих друзів України

Політичне питання

Так, на його думку, це політичне питання.

"Йдеться про те, чи є Україна вільною країною, чи ні. Якщо це васальна держава Росії, чого і хоче Путін, то, очевидно, Путін вирішує, хто приїжджає до його країни. Якщо ні, то це вирішують українці", - сказав Джонсон.

Також читайте: Кожна країна має сама ухвалити рішення щодо відправки своїх військ в Україну, - Зеленський

Автор: 

миротворці (935) Джонсон Борис (581)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
Гарна мисля приходить опісля. А чого ж у 22му не направив, коли повноваження мав? Бо цікавіше було ослаблювати кацапів життями українців?
показати весь коментар
21.02.2026 20:24 Відповісти
+11
У ексів завжди з'являється неймовірна потужність і рішучість.
Але тільки в ексів, які вже нічого не вирішують.
показати весь коментар
21.02.2026 20:32 Відповісти
+5
який сміливець
показати весь коментар
21.02.2026 20:22 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
який сміливець
показати весь коментар
21.02.2026 20:22 Відповісти
Джоні ти правильно гутариш,а то як пончик відправляє корейців до цапориліх,це можна,а коли до нас хотять відправить контингент,це законі цілі,треба мокшанію посилать по далі і робить свої справи.
показати весь коментар
21.02.2026 20:23 Відповісти
Гарна мисля приходить опісля. А чого ж у 22му не направив, коли повноваження мав? Бо цікавіше було ослаблювати кацапів життями українців?
показати весь коментар
21.02.2026 20:24 Відповісти
А чотири роки тому чого не відправляли, хз ?
показати весь коментар
21.02.2026 20:27 Відповісти
У ексів завжди з'являється неймовірна потужність і рішучість.
Але тільки в ексів, які вже нічого не вирішують.
показати весь коментар
21.02.2026 20:32 Відповісти
Зараз їх можуть вбити.
показати весь коментар
21.02.2026 20:35 Відповісти
Ці звільнені європенсіонери та чиновники стають такі мужні, коли втрачають свою владу. А коли прем'єром був, то навіть ракети боявся давати.
показати весь коментар
21.02.2026 20:48 Відповісти
Мирні війська - це як незаймана повія?
показати весь коментар
21.02.2026 21:11 Відповісти
Тому що сцють
показати весь коментар
21.02.2026 21:16 Відповісти
Хоч би Одесу чі Львів закрили з неба, сцикуни.
показати весь коментар
21.02.2026 22:34 Відповісти
ЄС ніколи не відправить до нас для участі в бойових діях своїх військових. Тільки в тили, але в тилах і своїх вдосталь. Хіба що в якості "папіків" для повій. Що ще вони тут здатні робити в тилах?
показати весь коментар
22.02.2026 01:45 Відповісти
ну а з Кувейту як виганяли війська Садама? формували військову коаліцію на базі статті 51 Статуту ООН про колективну оборону. Теж саме потрібно зробити і в Україні. ініціаторами із закликом до цього повинна виступити чинна зелена влада, а не Макрон чи Джонсон. це її прямий конституційний обов'язок..
показати весь коментар
22.02.2026 06:02 Відповісти
 
 