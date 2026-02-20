2 376 12

Британія надасть Україні понад $17 млрд військової допомоги

Перший транш британської позики надійде в Україну наступного тижня

Велика Британія зобов’язалась надати Україні понад 13 млрд фунтів стерлінгів (приблизно 17,6 млрд доларів) військової допомоги.

Про це заявив державний міністр Міністерства оборони Великої Британії Люк Поллард, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми будемо стояти з Україною як Сполучене Королівство, як E5, як члени НАТО, стільки, скільки потрібно. А Велика Британія зобов’язалась понад 13 мільярдами фунтів стерлінгів на військову підтримку України", - заявив Поллард.

Дрони та технології з поля бою

За його словами, Лондон продовжить ділитися з Україною технологіями та бойовим досвідом. Зокрема, у Великій Британії вже налагоджено масове виробництво перехоплювачів Octopus, які дозволять Україні ефективніше збивати дрони, що атакують інфраструктуру.

Поллард також звернув увагу на запуск ініціативи LEAP, яка передбачає створення спільних автономних безпілотників як дешевшої альтернативи дорогим системам ППО. За його словами, це демонструє, що формат E5 дає конкретні результати, однак Європі потрібно робити більше.

"Дії, а не слова"

Представник британського Міноборони наголосив, що п’ять провідних оборонних держав Європи беруть на себе відповідальність за власну безпеку, розробляючи недорогу та ефективну зброю.

"У часи зростання загроз саме дії, а не слова, стримуватимуть Путіна", - зазначив Поллард, додавши, що перший проєкт у межах LEAP базується на уроках війни в Україні.

Підтримка України 

Він також підкреслив, що підтримка України з боку Лондона залишається непохитною напередодні річниці повномасштабного вторгнення РФ.

"Путін думав, що виграє цю війну за три дні. Він помилявся. Тепер він зіткнувся з сильнішим, більш єдиним і більшим НАТО, а Україна продовжує боротися з величезною мужністю", - заявив Поллард.

Топ коментарі
+9
тільки не баблом !
20.02.2026 16:58 Відповісти
+3
Ця "мантра" про «спочатку хай дадуть» звучить уже третій рік. Поки її повторюють - зброя вже воює на фронті.
20.02.2026 17:41 Відповісти
+2
Шифір з міндічем та особами з Урядового кварталу «мобілізували» усіх керовників з ДБР, СБУ, НАЗК, ДПСУ, КМУ, ВРУ, ГПУ, ФІНМОНІТОРИНГУ, держпідприємств установ і організацій з наглядовимирадами типу серлєщ-милованов, на розроблення додаткових схем-шлахбаумів, з огляду на такі заяви з Великої Британії!!! Єрмак-баканов та зеленський, уже в темі… і боряться з корупцією і верещучкою!!!!
20.02.2026 17:08 Відповісти
Цікаво, що тепер скажуть кремлеботи?
Що Великій Британії як і ЄС вигідно, щоб війна продовжувалася, чи може щось новеньке знайдуть у методичках?
20.02.2026 17:00 Відповісти
Хай спочатку дадуть. Бо обіцянок багато, а справ значно менше. Приклад тому 2023-й рік.
20.02.2026 17:22 Відповісти
Але мало. Обіцянок набагато більше. Якби усі ті обіцянки на фронт - кацапи би вже були переможені...
20.02.2026 23:43 Відповісти
Скажут, Терпи, козаку, - отамане будеш!
20.02.2026 17:55 Відповісти
Та ні, терпіти прийдеться їм. Ось тільки отаманами їм не стати)
20.02.2026 18:22 Відповісти
Исходя из такой суммы, неужто даже "Тyphoon" будет? Шо лишним не было бы.
20.02.2026 17:05 Відповісти
Дуже вдячний за усіляку допомогу з різними сумами але не йде з голови цифра майбутньої допомоги на відновлення Сектору Газа яку нещодавно озвучили. Це 70 мільярдів доларів США. На 2 мільйони бороданів і 360 квадратних км цієї території. Я навіть з Києвом не хочу порівнювати не кажучи про всю Україну. А тепер робіть висновки кого більше підтримують в світі. Тих, хто просто мовчки працює чи тих хто ріже сусідів?
20.02.2026 17:20 Відповісти
Выделить хотят 7. 70 это типа по расчетам сколько нужно. С потолка.
20.02.2026 17:50 Відповісти
Немає уз святіше товариства!
20.02.2026 17:52 Відповісти
 
 