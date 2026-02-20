Британія надасть Україні понад $17 млрд військової допомоги

Велика Британія зобов’язалась надати Україні понад 13 млрд фунтів стерлінгів (приблизно 17,6 млрд доларів) військової допомоги.

Про це заявив державний міністр Міністерства оборони Великої Британії Люк Поллард, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми будемо стояти з Україною як Сполучене Королівство, як E5, як члени НАТО, стільки, скільки потрібно. А Велика Британія зобов’язалась понад 13 мільярдами фунтів стерлінгів на військову підтримку України", - заявив Поллард.

Дрони та технології з поля бою

За його словами, Лондон продовжить ділитися з Україною технологіями та бойовим досвідом. Зокрема, у Великій Британії вже налагоджено масове виробництво перехоплювачів Octopus, які дозволять Україні ефективніше збивати дрони, що атакують інфраструктуру.

Поллард також звернув увагу на запуск ініціативи LEAP, яка передбачає створення спільних автономних безпілотників як дешевшої альтернативи дорогим системам ППО. За його словами, це демонструє, що формат E5 дає конкретні результати, однак Європі потрібно робити більше.

"Дії, а не слова"

Представник британського Міноборони наголосив, що п’ять провідних оборонних держав Європи беруть на себе відповідальність за власну безпеку, розробляючи недорогу та ефективну зброю.

"У часи зростання загроз саме дії, а не слова, стримуватимуть Путіна", - зазначив Поллард, додавши, що перший проєкт у межах LEAP базується на уроках війни в Україні.

Підтримка України

Він також підкреслив, що підтримка України з боку Лондона залишається непохитною напередодні річниці повномасштабного вторгнення РФ.

"Путін думав, що виграє цю війну за три дні. Він помилявся. Тепер він зіткнувся з сильнішим, більш єдиним і більшим НАТО, а Україна продовжує боротися з величезною мужністю", - заявив Поллард.

