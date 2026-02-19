Зеленський провів зустріч із Верховним комісаром ООН: говорили про підтримку енергетики

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із новопризначеним Верховним комісаром ООН у справах біженців Бархам Саліх.

Під час розмови сторони обговорили наслідки російських ударів по українській енергосистемі та потребу в додатковій допомозі для населення.

Підтримка українців в умовах атак

Глава держави подякував за візит та підтримку України в період активних обстрілів.

"Ми дуже цінуємо вашу підтримку протягом усього цього періоду. Сподіваюся, що можемо розраховувати на її продовження", – зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що Україна очікує на розширення програм допомоги для громадян, які живуть під постійними атаками. Він також підкреслив важливість міжнародного тиску та підтримки морального духу людей.

Позиція Управління Верховного комісара

Бархам Саліх повідомив, що прибув до України взимку, щоб особисто висловити солідарність із народом.

Він запевнив, що Управління Верховного комісара ООН у справах біженців продовжить і посилить допомогу, доповнюючи зусилля української влади. За його словами, організація працюватиме над підтримкою стійких громад у процесі відновлення.

