Зеленский провел встречу с Верховным комиссаром ООН: говорили о поддержке энергетики

Зеленский встретился с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с новоназначенным Верховным комиссаром ООН по делам беженцев Бархам Салих.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте Офиса Президента

В ходе беседы стороны обсудили последствия российских ударов по украинской энергосистеме и необходимость дополнительной помощи для населения.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Поддержка украинцев в условиях атак

Глава государства поблагодарил за визит и поддержку Украины в период активных обстрелов.

"Мы очень ценим вашу поддержку на протяжении всего этого периода. Надеюсь, что можем рассчитывать на ее продолжение", - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина ожидает расширения программ помощи для граждан, которые живут под постоянными атаками. Он также подчеркнул важность международного давления и поддержки морального духа людей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС обеспечил электроэнергией 9 млн украинцев: за последний месяц поступило около тысячи единиц оборудования, - Еврокомиссия

Позиция Управления Верховного комиссара

Бархам Салих сообщил, что прибыл в Украину зимой, чтобы лично выразить солидарность с народом.

Он заверил, что Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев продолжит и усилит помощь, дополняя усилия украинских властей. По его словам, организация будет работать над поддержкой устойчивых общин в процессе восстановления.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ продолжает системные удары по энергетике Украины: применено более 20 тыс. ударных БПЛА и 300 крылатых ракет, - британская разведка

Зеленский Владимир (10527) ООН (619) помощь (2705) энергетика (1261)
Можливо, зеленський галущенка чи баканова пропонував або єрмака, десь там на посади у Верховного комісара ООН??? Послиці наступні, саме зараз, проходять «стажування» у чЛЄНІв кабміндічів….
показать весь комментарий
19.02.2026 21:06 Ответить
зе щупальця ( ермак, галущенко , міндіч, цукерман , чернишов, , миронюк … ) 6 років , грабували , саботували , відправляли " двушешчкі на москву ), єнергетеку на сотні мільйнів. Як з гуся вода , нахабство на рівні трампа , путлера ,
показать весь комментарий
19.02.2026 21:08 Ответить
Ахметку підтримайте.
показать весь комментарий
19.02.2026 21:12 Ответить
 
 