Зеленский провел встречу с Верховным комиссаром ООН: говорили о поддержке энергетики
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с новоназначенным Верховным комиссаром ООН по делам беженцев Бархам Салих.
об этом говорится на сайте Офиса Президента.
В ходе беседы стороны обсудили последствия российских ударов по украинской энергосистеме и необходимость дополнительной помощи для населения.
Поддержка украинцев в условиях атак
Глава государства поблагодарил за визит и поддержку Украины в период активных обстрелов.
"Мы очень ценим вашу поддержку на протяжении всего этого периода. Надеюсь, что можем рассчитывать на ее продолжение", - отметил Зеленский.
Президент подчеркнул, что Украина ожидает расширения программ помощи для граждан, которые живут под постоянными атаками. Он также подчеркнул важность международного давления и поддержки морального духа людей.
Позиция Управления Верховного комиссара
Бархам Салих сообщил, что прибыл в Украину зимой, чтобы лично выразить солидарность с народом.
Он заверил, что Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев продолжит и усилит помощь, дополняя усилия украинских властей. По его словам, организация будет работать над поддержкой устойчивых общин в процессе восстановления.
