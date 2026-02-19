Зеленский провел встречу с Верховным комиссаром ООН: говорили о поддержке энергетики

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с новоназначенным Верховным комиссаром ООН по делам беженцев Бархам Салих.

В ходе беседы стороны обсудили последствия российских ударов по украинской энергосистеме и необходимость дополнительной помощи для населения.

Поддержка украинцев в условиях атак

Глава государства поблагодарил за визит и поддержку Украины в период активных обстрелов.

"Мы очень ценим вашу поддержку на протяжении всего этого периода. Надеюсь, что можем рассчитывать на ее продолжение", - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина ожидает расширения программ помощи для граждан, которые живут под постоянными атаками. Он также подчеркнул важность международного давления и поддержки морального духа людей.

Позиция Управления Верховного комиссара

Бархам Салих сообщил, что прибыл в Украину зимой, чтобы лично выразить солидарность с народом.

Он заверил, что Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев продолжит и усилит помощь, дополняя усилия украинских властей. По его словам, организация будет работать над поддержкой устойчивых общин в процессе восстановления.

