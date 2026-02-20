Великобритания предоставит Украине более $17 млрд военной помощи

Великобритания обязалась предоставить Украине более 13 млрд фунтов стерлингов (примерно 17,6 млрд долларов) военной помощи.

Об этом заявил государственный министр Министерства обороны Великобритании Люк Поллард, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Мы будем стоять с Украиной как Соединенное Королевство, как E5, как члены НАТО, столько, сколько нужно. А Великобритания обязалась более чем 13 миллиардами фунтов стерлингов на военную поддержку Украины", - заявил Поллард.

Дроны и технологии с поля боя

По его словам, Лондон продолжит делиться с Украиной технологиями и боевым опытом. В частности, в Великобритании уже налажено массовое производство перехватчиков Octopus, которые позволят Украине более эффективно сбивать дроны, атакующие инфраструктуру.

Поллард также обратил внимание на запуск инициативы LEAP, которая предусматривает создание совместных автономных беспилотников как более дешевой альтернативы дорогостоящим системам ПВО. По его словам, это демонстрирует, что формат E5 дает конкретные результаты, однако Европе нужно делать больше.

"Действия, а не слова"

Представитель британского Минобороны подчеркнул, что пять ведущих оборонных держав Европы берут на себя ответственность за собственную безопасность, разрабатывая недорогое и эффективное оружие.

"Во времена роста угроз именно действия, а не слова, будут сдерживать Путина", - отметил Поллард, добавив, что первый проект в рамках LEAP основан на уроках войны в Украине.

Поддержка Украины

Он также подчеркнул, что поддержка Украины со стороны Лондона остается непоколебимой в преддверии годовщины полномасштабного вторжения РФ.

"Путин думал, что выиграет эту войну за три дня. Он ошибался. Теперь он столкнулся с более сильным, более единым и более крупным НАТО, а Украина продолжает бороться с огромным мужеством", - заявил Поллард.

