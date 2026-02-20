РУС
Новости Помощь Украине от Великобритании
Великобритания предоставит Украине более $17 млрд военной помощи

Первый транш британского займа поступит в Украину на следующей неделе

Великобритания обязалась предоставить Украине более 13 млрд фунтов стерлингов (примерно 17,6 млрд долларов) военной помощи.

Об этом заявил государственный министр Министерства обороны Великобритании Люк Поллард, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Мы будем стоять с Украиной как Соединенное Королевство, как E5, как члены НАТО, столько, сколько нужно. А Великобритания обязалась более чем 13 миллиардами фунтов стерлингов на военную поддержку Украины", - заявил Поллард.

Дроны и технологии с поля боя

По его словам, Лондон продолжит делиться с Украиной технологиями и боевым опытом. В частности, в Великобритании уже налажено массовое производство перехватчиков Octopus, которые позволят Украине более эффективно сбивать дроны, атакующие инфраструктуру.

Поллард также обратил внимание на запуск инициативы LEAP, которая предусматривает создание совместных автономных беспилотников как более дешевой альтернативы дорогостоящим системам ПВО. По его словам, это демонстрирует, что формат E5 дает конкретные результаты, однако Европе нужно делать больше.

"Действия, а не слова"

Представитель британского Минобороны подчеркнул, что пять ведущих оборонных держав Европы берут на себя ответственность за собственную безопасность, разрабатывая недорогое и эффективное оружие.

"Во времена роста угроз именно действия, а не слова, будут сдерживать Путина", - отметил Поллард, добавив, что первый проект в рамках LEAP основан на уроках войны в Украине.

Поддержка Украины 

Он также подчеркнул, что поддержка Украины со стороны Лондона остается непоколебимой в преддверии годовщины полномасштабного вторжения РФ.

"Путин думал, что выиграет эту войну за три дня. Он ошибался. Теперь он столкнулся с более сильным, более единым и более крупным НАТО, а Украина продолжает бороться с огромным мужеством", - заявил Поллард.

Великобритания (1393) помощь (2708)
Топ комментарии
+6
тільки не баблом !
показать весь комментарий
20.02.2026 16:58 Ответить
+1
Дуже вдячний за усіляку допомогу з різними сумами але не йде з голови цифра майбутньої допомоги на відновлення Сектору Газа яку нещодавно озвучили. Це 70 мільярдів доларів США. На 2 мільйони бороданів і 360 квадратних км цієї території. Я навіть з Києвом не хочу порівнювати не кажучи про всю Україну. А тепер робіть висновки кого більше підтримують в світі. Тих, хто просто мовчки працює чи тих хто ріже сусідів?
показать весь комментарий
20.02.2026 17:20 Ответить
+1
Ця "мантра" про «спочатку хай дадуть» звучить уже третій рік. Поки її повторюють - зброя вже воює на фронті.
показать весь комментарий
20.02.2026 17:41 Ответить
Цікаво, що тепер скажуть кремлеботи?
Що Великій Британії як і ЄС вигідно, щоб війна продовжувалася, чи може щось новеньке знайдуть у методичках?
показать весь комментарий
20.02.2026 17:00 Ответить
Хай спочатку дадуть. Бо обіцянок багато, а справ значно менше. Приклад тому 2023-й рік.
показать весь комментарий
20.02.2026 17:22 Ответить
Скажут, Терпи, козаку, - отамане будеш!
показать весь комментарий
20.02.2026 17:55 Ответить
Исходя из такой суммы, неужто даже "Тyphoon" будет? Шо лишним не было бы.
показать весь комментарий
20.02.2026 17:05 Ответить
Шифір з міндічем та особами з Урядового кварталу «мобілізували» усіх керовників з ДБР, СБУ, НАЗК, ДПСУ, КМУ, ВРУ, ГПУ, ФІНМОНІТОРИНГУ, держпідприємств установ і організацій з наглядовимирадами типу серлєщ-милованов, на розроблення додаткових схем-шлахбаумів, з огляду на такі заяви з Великої Британії!!! Єрмак-баканов та зеленський, уже в темі… і боряться з корупцією і верещучкою!!!!
показать весь комментарий
20.02.2026 17:08 Ответить
Дуже вдячний за усіляку допомогу з різними сумами але не йде з голови цифра майбутньої допомоги на відновлення Сектору Газа яку нещодавно озвучили. Це 70 мільярдів доларів США. На 2 мільйони бороданів і 360 квадратних км цієї території. Я навіть з Києвом не хочу порівнювати не кажучи про всю Україну. А тепер робіть висновки кого більше підтримують в світі. Тих, хто просто мовчки працює чи тих хто ріже сусідів?
показать весь комментарий
20.02.2026 17:20 Ответить
Выделить хотят 7. 70 это типа по расчетам сколько нужно. С потолка.
показать весь комментарий
20.02.2026 17:50 Ответить
Немає уз святіше товариства!
показать весь комментарий
20.02.2026 17:52 Ответить
 
 