В феврале зафиксировано одно применение россиянами морских ракетоносителей, - Плетенчук

Российские войска в феврале применили морские носители крылатых ракет только один раз, вероятно, из-за погодных условий.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом рассказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

Что известно

"В этом месяце зафиксирован один такой выход, одно применение, но это не значит, что это не может произойти завтра или послезавтра", - отметил спикер.

Он добавил, что во время последней атаки по территории Украины российские корабли не выходили в море.

Погодные условия

По мнению Плетенчука, отсутствие применения морских носителей во время последних ударов может быть частично связано с погодными условиями. Хотя корабли способны выходить даже при шторме до шести баллов, но использование ракетного вооружения во время значительного волнения моря является рискованным и обычно не практикуется.

