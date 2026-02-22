В феврале зафиксировано одно применение россиянами морских ракетоносителей, - Плетенчук
Российские войска в феврале применили морские носители крылатых ракет только один раз, вероятно, из-за погодных условий.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом рассказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.
Что известно
"В этом месяце зафиксирован один такой выход, одно применение, но это не значит, что это не может произойти завтра или послезавтра", - отметил спикер.
Он добавил, что во время последней атаки по территории Украины российские корабли не выходили в море.
Погодные условия
По мнению Плетенчука, отсутствие применения морских носителей во время последних ударов может быть частично связано с погодными условиями. Хотя корабли способны выходить даже при шторме до шести баллов, но использование ракетного вооружения во время значительного волнения моря является рискованным и обычно не практикуется.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль