У лютому зафіксовано одне застосування росіянами морських ракетоносіїв, - Плетенчук

Російські війська у лютому застосували морські носії крилатих ракет лише один раз, найімовірніше, через погодні умови.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

Що відомо?

"В цьому місяці зафіксовано один такий вихід, одне застосування, але це не означає, що це не може відбутися завтра або післязавтра", - зазначив речник.

Від додав, що під час останньої атаки по території України російські кораблі не виходили у море.

Погодні умови

На думку Плетенчука, відсутність застосування морських носіїв під час останніх ударів може бути частково пов’язана з погодними умовами. Хоча кораблі здатні виходити навіть за шторму до шести балів, але використання ракетного озброєння під час значного хвилювання моря є ризикованим і зазвичай не практикується.

