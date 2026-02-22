РФ атаковала транспортную инфраструктуру Запорожья, - ОВА

Россияне в очередной раз атаковали транспортную инфраструктуру Запорожья.

Об этом сообщил начальник областной военной администрации Иван Федоров.

По его словам, обошлось без пострадавших.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Атака на Запорожье

РФ атакует транспортную инфраструктуру Запорожья не впервые. Вечером 20 февраля оккупанты массированно атаковали регион беспилотниками. Поврежден транспортный объект.

Перед этим оккупанты били по Новониколаевке и Вольнянску в Запорожском районе.

Берегите себя и находитесь в безопасных местах!

Ранее мы писали, что в ночь на 22 февраля войска РФ нанесли комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного и наземного базирования. Уничтожено 33 из 50 ракет и 274 БПЛА, есть попадания 14 ракет и 23 БПЛА по 14 локациям.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россияне атаковали дронами транспортную инфраструктуру в Запорожье. ФОТОрепортаж