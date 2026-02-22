РУС
РФ атаковала транспортную инфраструктуру Запорожья, - ОВА

Атака на Запорожье 22 февраля

Россияне в очередной раз атаковали транспортную инфраструктуру Запорожья.

Об этом сообщил начальник областной военной администрации Иван Федоров.

По его словам, обошлось без пострадавших.

Атака на Запорожье

РФ атакует транспортную инфраструктуру Запорожья не впервые. Вечером 20 февраля оккупанты массированно атаковали регион беспилотниками. Поврежден транспортный объект. 

Перед этим оккупанты били по Новониколаевке и Вольнянску в Запорожском районе.

Берегите себя и находитесь в безопасных местах!

  • Ранее мы писали, что в ночь на 22 февраля войска РФ нанесли комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного и наземного базирования. Уничтожено 33 из 50 ракет и 274 БПЛА, есть попадания 14 ракет и 23 БПЛА по 14 локациям.

Россияне атаковали дронами транспортную инфраструктуру в Запорожье.

