Россияне атаковали дронами транспортную инфраструктуру в Запорожье. ФОТОрепортаж

Вечером 20 февраля российские войска массированно атаковали Запорожье беспилотниками. Поврежден транспортный объект.

Об этом в телеграме сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Последствия атаки

"Горят автомобили в одном из районов Запорожья. Таковы предварительные последствия вражеской атаки на город", - сообщил Федоров в 21:14.

"Выбиты окна в многоэтажках, повреждены автомобили - поступают сообщения о последствиях вражеской атаки на Запорожье", - сообщил глава ОГА в 21:24.

"Взрыв, который могли слышать запорожцы, - это атака врага на транспортную инфраструктуру областного центра. На данный момент - без пострадавших", - сообщил Федоров в 23:19.

