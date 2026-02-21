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Росіяни атакували дронами транспортну інфраструктуру в Запоріжжі. ФОТОрепортаж
Ввечері 20 лютого російські війська масовано атакували Запоріжжя безпілотниками. Пошкоджено транспортний об'єкт.
Про це в телеграм повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Наслідки атаки
"Горить автівка в одному з районів Запоріжжя. Такі попередні наслідки ворожої атаки на місто", - повідомив Федоров о 21:14.
"Вибиті вікна у багатоповерхівках, пошкоджені авто - надходять повідомлення про наслідки ворожої атаки на Запоріжжя", - повідомив голова ОВА о 21:24.
"Вибух, що могли чути запоріжці, - це атака ворога на транспортну інфраструктуру обласного центру. Наразі - без постраждалих", - повідомив Федоров о 23:19.
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