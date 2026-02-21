УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11509 відвідувачів онлайн
Новини Фото Атака дронів по Запоріжжю
1 771 0

Росіяни атакували дронами транспортну інфраструктуру в Запоріжжі. ФОТОрепортаж

Ввечері 20 лютого російські війська масовано атакували Запоріжжя безпілотниками. Пошкоджено транспортний об'єкт.

Про це в телеграм повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Наслідки атаки 

"Горить автівка в одному з районів Запоріжжя. Такі попередні наслідки ворожої атаки на місто", - повідомив Федоров о 21:14.

"Вибиті вікна у багатоповерхівках, пошкоджені авто - надходять повідомлення про наслідки ворожої атаки на Запоріжжя", - повідомив голова ОВА о 21:24.

Російські окупанти атакували транспортні об'єкти у Запоріжжі за допомогою БпЛА

Російські окупанти атакували транспортні об'єкти у Запоріжжі за допомогою БпЛА

"Вибух, що могли чути запоріжці, - це атака ворога на транспортну інфраструктуру обласного центру. Наразі - без постраждалих", - повідомив Федоров о 23:19.

Російські окупанти атакували транспортні об'єкти у Запоріжжі за допомогою БпЛА

Російські окупанти атакували транспортні об'єкти у Запоріжжі за допомогою БпЛА

Дивіться також: Росіяни атакували Запорізьку область: четверо постраждалих, під ударами – інфраструктура та АЗС. ВІДЕО+ФОТО (оновлено)

Автор: 

Запоріжжя (2568) Запорізька область (4932) атака (1585) дрони (8331) Запорізький район (591)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 