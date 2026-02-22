РФ атакувала транспортну інфраструктуру Запоріжжя, - ОВА

Росіяни вчергове атакували транспортну інфраструктуру Запоріжжя.

Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його словами, обійшлося без постраждалих.

РФ атакує транспортну інфраструктуру Запоріжжя не вперше. Ввечері 20 лютого окупанти масовано атакували  регіон безпілотниками. Пошкоджено транспортний об'єкт. 

Перед цим окупанти били по Новомиколаївці та Вільнянську в Запорізькому районі.

Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!

  • Раніше ми писали, що у ніч на 22 лютого війська РФ завдали комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування. Знищено 33 із 50 ракет та 274 БпЛА, є влучання 14 ракет та 23 БпЛА на 14 локаціях.

