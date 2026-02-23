РУС
Пассажиропоток через границу Украины растет: выезжает больше людей, чем въезжает

Общий пассажиропоток через западную границу Украины за предыдущую неделю – с 14 по 20 февраля – вырос на 3%, до 406 тысяч.

Более того, последние две недели количество пересечений границы на выезд из Украины было больше количества пересечений на въезд.

Об этом свидетельствуют данные Государственной пограничной службы, передает Цензор.НЕТ.

За прошедшую неделю выехало на 10 тысяч человек больше, чем неделей ранее

Так, на прошлой неделе количество пересечений границы на выезд увеличилось до 214 тысяч с 204 тысяч неделей ранее, тогда как на въезд – до 192 тысяч с 190 тысяч.

Как отмечается, число транспортных средств, прошедших через пункты пропуска, уже седьмую неделю подряд находится на уровне около 110 тысяч, тогда как число машин с гуманитарными грузами сократилось до 524 с 539 неделей ранее.

+3
До 5 березня 27 року можна поганяти балду коштом громадян ЄС. Народ користується можливістю.
23.02.2026 12:52 Ответить
+2
дивно ! 73 відсотків розумників проголосувало за зелю а тепер тікає!
23.02.2026 13:08 Ответить
+2
Не пишіть дурні) Зараз вони почнуть виганяти українців і одночасно лишати в себе афганців, сирійців, іранців, лівійців і усіх інших, у яких також війна.
23.02.2026 14:20 Ответить
До 5 березня 27 року можна поганяти балду коштом громадян ЄС. Народ користується можливістю.
23.02.2026 12:52 Ответить
В що буде 5 березня 27 року?
23.02.2026 13:34 Ответить
Кордони мають бути закриті, йде війна. Всі громадяни призивного віку мають бути повернуті в Україну та мобілізовані.
23.02.2026 14:03 Ответить
Не пишіть дурні) Зараз вони почнуть виганяти українців і одночасно лишати в себе афганців, сирійців, іранців, лівійців і усіх інших, у яких також війна.
23.02.2026 14:20 Ответить
Т.е. сейчас безвозвратно выезжает около 100 тысяч. в месяц. Молодец, смог.

23.02.2026 12:58 Ответить
Ви ще тут?
23.02.2026 13:11 Ответить
дивно ! 73 відсотків розумників проголосувало за зелю а тепер тікає!
23.02.2026 13:08 Ответить
Все як вова планував
23.02.2026 15:28 Ответить
 
 