Пассажиропоток через границу Украины растет: выезжает больше людей, чем въезжает
Общий пассажиропоток через западную границу Украины за предыдущую неделю – с 14 по 20 февраля – вырос на 3%, до 406 тысяч.
Более того, последние две недели количество пересечений границы на выезд из Украины было больше количества пересечений на въезд.
Об этом свидетельствуют данные Государственной пограничной службы, передает Цензор.НЕТ.
За прошедшую неделю выехало на 10 тысяч человек больше, чем неделей ранее
Так, на прошлой неделе количество пересечений границы на выезд увеличилось до 214 тысяч с 204 тысяч неделей ранее, тогда как на въезд – до 192 тысяч с 190 тысяч.
Как отмечается, число транспортных средств, прошедших через пункты пропуска, уже седьмую неделю подряд находится на уровне около 110 тысяч, тогда как число машин с гуманитарными грузами сократилось до 524 с 539 неделей ранее.
