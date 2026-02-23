Пасажиропотік через кордон України зростає: виїздить більше людей, ніж в’їжджає

Загальний пасажиропотік через західний кордон України за попередній тиждень – із 14 по 20 лютого – виріс на 3%, до 406 тисяч.

Більш того, останні два тижні кількість перетинів кордону на виїзд із України була більша за кількість перетинів на в'їзд.

Про це свідчать дані Державної прикордонної служби, передає Цензор.НЕТ.

За минулий тиждень виїхало на 10 тисяч осіб більше, ніж тижнем раніше

Так, минулого тижня кількість перетинів кордону на виїзд збільшилася до 214 тисяч з 204 тисяч тижнем раніше, тоді як на в'їзд – до 192 тисяч зі 190 тисяч.

Як зазначається, число транспортних засобів, які пройшли через пункти пропуску, вже сьомий тиждень поспіль перебуває на рівні близько 110 тисяч, тоді як число машин із гуманітарними вантажами скоротилося до 524 з 539 тижнем раніше.

До 5 березня 27 року можна поганяти балду коштом громадян ЄС. Народ користується можливістю.
23.02.2026 12:52 Відповісти
В що буде 5 березня 27 року?
23.02.2026 13:34 Відповісти
Кордони мають бути закриті, йде війна. Всі громадяни призивного віку мають бути повернуті в Україну та мобілізовані.
23.02.2026 14:03 Відповісти
Не пишіть дурні) Зараз вони почнуть виганяти українців і одночасно лишати в себе афганців, сирійців, іранців, лівійців і усіх інших, у яких також війна.
23.02.2026 14:20 Відповісти
Т.е. сейчас безвозвратно выезжает около 100 тысяч. в месяц. Молодец, смог.

23.02.2026 12:58 Відповісти
Ви ще тут?
23.02.2026 13:11 Відповісти
дивно ! 73 відсотків розумників проголосувало за зелю а тепер тікає!
23.02.2026 13:08 Відповісти
Все як вова планував
23.02.2026 15:28 Відповісти
 
 