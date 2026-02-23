Пасажиропотік через кордон України зростає: виїздить більше людей, ніж в’їжджає
Загальний пасажиропотік через західний кордон України за попередній тиждень – із 14 по 20 лютого – виріс на 3%, до 406 тисяч.
Більш того, останні два тижні кількість перетинів кордону на виїзд із України була більша за кількість перетинів на в'їзд.
Про це свідчать дані Державної прикордонної служби, передає Цензор.НЕТ.
За минулий тиждень виїхало на 10 тисяч осіб більше, ніж тижнем раніше
Так, минулого тижня кількість перетинів кордону на виїзд збільшилася до 214 тисяч з 204 тисяч тижнем раніше, тоді як на в'їзд – до 192 тисяч зі 190 тисяч.
Як зазначається, число транспортних засобів, які пройшли через пункти пропуску, вже сьомий тиждень поспіль перебуває на рівні близько 110 тисяч, тоді як число машин із гуманітарними вантажами скоротилося до 524 з 539 тижнем раніше.
