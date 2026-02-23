РУС
Новости Будни полиции Задержание полицией уклониста
5 770 21

Экс-"смотрящие" Киевского СИЗО создали масштабную банду похитителей и грабителей: задержаны 12 участников, - Небытов. ВИДЕО+ФОТО

Криминальная полиция совместно со следователями ГСУ разоблачила масштабную преступную организацию, которая стояла за многими преступлениями в Украине.

Об этом сообщил в Facebook заместитель главы Национальной полиции Украины, начальник криминальной полиции Андрей Небытов, передает Цензор.НЕТ.

Почерк преступников 

"Поджоги автомобилей, уничтожение имущества, запугивание и похищение людей, давление с использованием огнестрельного оружия (даже гранатометов), вымогательство и разбои – в каждом случае разный почерк, разные исполнители, но одни и те же организаторы. Зашифрованные кукловоды, которые уже "расшифрованы".

На вершине иерархии находились бывшие смотрящие столичного СИЗО, которые после освобождения продолжили распространять свое влияние на преступников и создали устойчивую группировку. Вооруженная, законспирированная, хорошо осведомленная о методах работы полиции.

"Эти "авторитеты" криминального мира руководили из тени и непосредственно влияли на безопасность в государстве. Основная их деятельность - организация преступлений по заказу, вымогательство несуществующих долгов, давление на бизнес и отдельных предпринимателей, в том числе по заказу других криминальных структур. Они предоставляли полный пакет услуг: разработка плана, подбор исполнителей, предоставление оружия, контроль за совершением, оплата скрытыми каналами.

Один из самых резонансных эпизодов – похищение гражданина Китая. Злоумышленники под видом инвестирования в бизнес выманили мужчину в Украину, вывезли в тихое место и три дня избивали, пока не получили доступ к его банковским счетам и не завладели деньгами", – говорится в сообщении.

В Нацполиции уточнили, что только в этом случае фигуранты незаконно завладели средствами в сумме 28 тысяч долларов США.

Задержание

Полиция одновременно задержала одного из организаторов и 11 активных участников преступной организации. Еще одному организатору, который находится за границей, сообщено о подозрении заочно, он будет объявлен в международный розыск.

"Эта операция Департамента уголовного розыска в сотрудничестве с другими подразделениями имеет стратегическое значение для криминогенной ситуации в Украине. Именно такие моменты доказывают: безопасность измеряется в том числе профессионализмом тех, кто за нее отвечает", - пояснил Небытов.

задержана банда преступников
Детали от полиции

Как добавили в Нацполиции, двое организаторов - ранее судимые и во время отбывания наказания имели статус так называемых "смотрящих" в ГУ "Киевский следственный изолятор", а после освобождения создали и возглавили устойчивую преступную группировку. В состав организации вошли еще 10 участников, которые способствовали распространению преступного влияния в учреждении и передаче запрещенных вещей и средств связи для заключенных, фактически обеспечивая функционирование криминальной иерархии внутри изолятора. 


Отбыв наказание и выйдя на свободу, участники организации незаконно завладели автомобилем BMW X7 с применением насилия, совершали разбойные нападения и грабежи в Киеве и области, организовывали вымогательство средств у граждан под видом несуществующих долгов, втянули несовершеннолетнего в преступную деятельность, незаконно приобрели и использовали огнестрельное оружие, в частности автомат АК-74. Также фигуранты вымогали деньги у украинцев, запугивая их фотографиями изуродованных тел из интернета - говорили, что то же самое будет и с ними. Кроме этого, они грабили мужчин: привлекали несовершеннолетнего к нападениям на потерпевших, избивали и отбирали деньги и ценности.

В результате масштабной спецоперации следователи Главного следственного управления и оперативники Департамента уголовного розыска при поддержке Управлений уголовного розыска в Житомирской и Хмельницкой областях задержали одиннадцать активных участников преступной организации и организатора, который находился в трех километрах от границы с Молдовой и пытался ее пересечь. Еще одному организатору сообщено о подозрении заочно, он будет объявлен в розыск. Проведено более 20 санкционированных обысков, в ходе которых изъяты два автомобиля, автоматическое и короткоствольное оружие, более 90 патронов, ножи, мобильные телефоны, компьютерная техника и другие вещественные доказательства", - говорится в сообщении.

Следователи полиции сообщили тринадцати фигурантам о подозрении по ряду статей Уголовного кодекса Украины: создание и участие в преступной организации (ст. 255), распространение преступного влияния (ст. 255-1), разбой (ст. 187), грабеж (ст. 186), вымогательство (ст. 189), незаконное завладение транспортным средством (ст. 289), незаконное обращение с оружием (ст. 263), незаконное лишение свободы или похищение человека (ст. 146) и вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность (ст. 304). Санкции инкриминируемых статей предусматривают до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Суд избрал одному из них меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, всем остальным - содержание под стражей без определения залога. Досудебное расследование продолжается под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора Украины.

Автор: 

Топ комментарии
+14
Можуть у сизо бути смотрящі без прикритяя посадовцями сізо? Тільки працівники сізо та вконче відбиті дурні могуть сказати, що смотрящі можуть діяти в сізо без прикриття. Треба знешкодити коріння в системі - пеніціальній системі. Кол центри на зонах продаж наркоти та інше. І це є сикретт Полішенеля для правоохоронців.
23.02.2026 13:09 Ответить
+8
Гарна робота. Молодці опера та слідчі. Бажано,щоб встановили інших учасників та "перевертнів" у погонах та без,які "кришували" та допомагали....
23.02.2026 13:17 Ответить
+7
У цій банді брали участь вертухаї сізо.
Про це скромно мовчать, відмазують уже?
23.02.2026 13:27 Ответить
не стратять нажаль ☹
23.02.2026 13:03 Ответить
і заїдуть вони куди, правильно - на Лук'янівку, кинуть щуку у ставок.
23.02.2026 15:23 Ответить
Можуть у сизо бути смотрящі без прикритяя посадовцями сізо? Тільки працівники сізо та вконче відбиті дурні могуть сказати, що смотрящі можуть діяти в сізо без прикриття. Треба знешкодити коріння в системі - пеніціальній системі. Кол центри на зонах продаж наркоти та інше. І це є сикретт Полішенеля для правоохоронців.
23.02.2026 13:09 Ответить
Ніхто нічого не знищить. Ця система дозволяє використовувати контролювати та керувати злочинним світом.
23.02.2026 13:24 Ответить
вона створена для цього
23.02.2026 14:51 Ответить
Десь же ще надибали нульовий BREN-2
(точно, якийсь СЗЧшнік підігнав)
23.02.2026 13:17 Ответить
Та да, в очі впало теж
23.02.2026 13:24 Ответить
Купили. 350 595гр в магазині.
23.02.2026 13:27 Ответить
А здавалось, раніше бачив в Прапорщику чи в Сафарі значно дешевше. По моєму тисяч 70.
Бачу-бачу.
Та ну нахрєн таке щастя )))
Поки держава дала безкоштовно.
Сказала - бери,"Адріан", не обляпайся.
На гражданці за 350 000 можна взяти 7(СІМ!!!!! ) одиниць зовсім непоганих американських DB-15 чи DPMS
23.02.2026 14:15 Ответить
Для ЗСУ
5,56 мм штурмова гвинтівка CZ BREN 2 (14") 64 458,90
23.02.2026 14:17 Ответить
на Ібісі пише (військовий) то мабуть просто так не купиш, а на іншому типа мисливський 230 000 з таким стволом як на фото, а в Ібічі з укороченим.
23.02.2026 15:27 Ответить
Гарна робота. Молодці опера та слідчі. Бажано,щоб встановили інших учасників та "перевертнів" у погонах та без,які "кришували" та допомагали....
23.02.2026 13:17 Ответить
Так можно и на себя выйти.
показать весь комментарий
У цій банді брали участь вертухаї сізо.
Про це скромно мовчать, відмазують уже?
23.02.2026 13:27 Ответить
Одному домашній арешт дали. Круто.
23.02.2026 16:48 Ответить
На фото зброя кримінальників?!
Нек.уйово!
І що ви тепер з "авторитетами" зробите?
Кинете їх назад у СІЗО?!
Так це ж все одно, що щуку кинути у річку!
23.02.2026 13:58 Ответить
Коли в країні замість поліції державне кримінальне угрупування- то нема нічого дивного.
23.02.2026 14:23 Ответить
якби не китаєць, усе б продовжувалось і далі
23.02.2026 15:16 Ответить
Країна мрій зе і його друзяк.
23.02.2026 15:24 Ответить
 
 