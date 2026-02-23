Экс-"смотрящие" Киевского СИЗО создали масштабную банду похитителей и грабителей: задержаны 12 участников, - Небытов. ВИДЕО+ФОТО

Криминальная полиция совместно со следователями ГСУ разоблачила масштабную преступную организацию, которая стояла за многими преступлениями в Украине.

Об этом сообщил в Facebook заместитель главы Национальной полиции Украины, начальник криминальной полиции Андрей Небытов, передает Цензор.НЕТ.

Почерк преступников

"Поджоги автомобилей, уничтожение имущества, запугивание и похищение людей, давление с использованием огнестрельного оружия (даже гранатометов), вымогательство и разбои – в каждом случае разный почерк, разные исполнители, но одни и те же организаторы. Зашифрованные кукловоды, которые уже "расшифрованы".

На вершине иерархии находились бывшие смотрящие столичного СИЗО, которые после освобождения продолжили распространять свое влияние на преступников и создали устойчивую группировку. Вооруженная, законспирированная, хорошо осведомленная о методах работы полиции.

"Эти "авторитеты" криминального мира руководили из тени и непосредственно влияли на безопасность в государстве. Основная их деятельность - организация преступлений по заказу, вымогательство несуществующих долгов, давление на бизнес и отдельных предпринимателей, в том числе по заказу других криминальных структур. Они предоставляли полный пакет услуг: разработка плана, подбор исполнителей, предоставление оружия, контроль за совершением, оплата скрытыми каналами.

Один из самых резонансных эпизодов – похищение гражданина Китая. Злоумышленники под видом инвестирования в бизнес выманили мужчину в Украину, вывезли в тихое место и три дня избивали, пока не получили доступ к его банковским счетам и не завладели деньгами", – говорится в сообщении.

В Нацполиции уточнили, что только в этом случае фигуранты незаконно завладели средствами в сумме 28 тысяч долларов США.

Задержание

Полиция одновременно задержала одного из организаторов и 11 активных участников преступной организации. Еще одному организатору, который находится за границей, сообщено о подозрении заочно, он будет объявлен в международный розыск.

"Эта операция Департамента уголовного розыска в сотрудничестве с другими подразделениями имеет стратегическое значение для криминогенной ситуации в Украине. Именно такие моменты доказывают: безопасность измеряется в том числе профессионализмом тех, кто за нее отвечает", - пояснил Небытов.













Детали от полиции

Как добавили в Нацполиции, двое организаторов - ранее судимые и во время отбывания наказания имели статус так называемых "смотрящих" в ГУ "Киевский следственный изолятор", а после освобождения создали и возглавили устойчивую преступную группировку. В состав организации вошли еще 10 участников, которые способствовали распространению преступного влияния в учреждении и передаче запрещенных вещей и средств связи для заключенных, фактически обеспечивая функционирование криминальной иерархии внутри изолятора.



Отбыв наказание и выйдя на свободу, участники организации незаконно завладели автомобилем BMW X7 с применением насилия, совершали разбойные нападения и грабежи в Киеве и области, организовывали вымогательство средств у граждан под видом несуществующих долгов, втянули несовершеннолетнего в преступную деятельность, незаконно приобрели и использовали огнестрельное оружие, в частности автомат АК-74. Также фигуранты вымогали деньги у украинцев, запугивая их фотографиями изуродованных тел из интернета - говорили, что то же самое будет и с ними. Кроме этого, они грабили мужчин: привлекали несовершеннолетнего к нападениям на потерпевших, избивали и отбирали деньги и ценности.

В результате масштабной спецоперации следователи Главного следственного управления и оперативники Департамента уголовного розыска при поддержке Управлений уголовного розыска в Житомирской и Хмельницкой областях задержали одиннадцать активных участников преступной организации и организатора, который находился в трех километрах от границы с Молдовой и пытался ее пересечь. Еще одному организатору сообщено о подозрении заочно, он будет объявлен в розыск. Проведено более 20 санкционированных обысков, в ходе которых изъяты два автомобиля, автоматическое и короткоствольное оружие, более 90 патронов, ножи, мобильные телефоны, компьютерная техника и другие вещественные доказательства", - говорится в сообщении.

Следователи полиции сообщили тринадцати фигурантам о подозрении по ряду статей Уголовного кодекса Украины: создание и участие в преступной организации (ст. 255), распространение преступного влияния (ст. 255-1), разбой (ст. 187), грабеж (ст. 186), вымогательство (ст. 189), незаконное завладение транспортным средством (ст. 289), незаконное обращение с оружием (ст. 263), незаконное лишение свободы или похищение человека (ст. 146) и вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность (ст. 304). Санкции инкриминируемых статей предусматривают до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Суд избрал одному из них меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, всем остальным - содержание под стражей без определения залога. Досудебное расследование продолжается под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора Украины.