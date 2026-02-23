РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8243 посетителя онлайн
Новости Вознаграждения оккупантам
1 146 9

Оккупанты получают 25 тысяч рублей за зафиксированные удары дронов по украинским военным, - Волошин

Дрон атаковал оккупанта-миллионера

Российское командование ввело систему денежных вознаграждений для операторов ударных дронов: за каждый подтвержденный удар по украинским военным предусмотрены выплаты. По данным украинской разведки, такие практики уже применяются на Запорожском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

В армии РФ установили вознаграждение для операторов дронов

"По данным нашей разведки, согласно распоряжениям российскогоМинистерства обороны и соответствующим указаниям их Генштаба, установлено денежное вознаграждение в размере 25 тысяч рублей – это около 14 тысяч гривен. Это вознаграждение за расчеты ударных БПЛА, FPV-дронов за каждый результативный удар по живой силе, при наличии объективного контроля, то есть видеоподтверждения момента удара с другого БПЛА", - сказал Волошин в понедельник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Контингент РФ в Украине уменьшается на 8-10 тыс. военных ежемесячно, - Зеленский

Первые выплаты получили оккупанты на Запорожском направлении

Он со ссылкой на данные украинской разведки сообщил, что подразделения операторов БПЛА оккупационной пятой армии, которые наносили удары по Силам обороны Украины в районах сел Верхняя Терса и Цветково Пологовского района Запорожской области, в частности 127-й мотострелковой дивизии оккупантов, "уже получили расчеты за февраль 2026 года".

Смотрите: Спецназовцы "Альфа" СБУ за неделю ликвидировали более 2000 рашистов. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (10410) выплаты (190)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Очікуємо реакції на ціни для дроноводів СБС України - потрібно подвоїти ціни на членів екіпажів пуйловських БпЛА як мінімум вдвічі!!!....!
Смерть ворогам!
показать весь комментарий
23.02.2026 14:36 Ответить
На зарплати чиновникам не вистача.Подвоять кількість нарядів ТЦК
показать весь комментарий
23.02.2026 14:40 Ответить
потрібний подвійний "шлагбаум" - якщо не вистачає!
показать весь комментарий
23.02.2026 14:42 Ответить
Хтось втирав,що кацапи зовсім дурні.
показать весь комментарий
23.02.2026 14:38 Ответить
"... встановлено грошову винагороду у розмірі 25 тисяч рублів - це близько 14 тисяч гривень..." - це по якому курсу? Через юань рубля а потім через бакс на гривню...?
показать весь комментарий
23.02.2026 14:40 Ответить
а потім через бакс на гривню...?
 Да. так же как Гугл переводит с тайского на украинский.
Тайский-английский-русский-украинский
показать весь комментарий
23.02.2026 14:51 Ответить
Якщо, ми збільшемо виплати нашим пілотам, зеленському доведеться призупинити будівництво "династії"...
показать весь комментарий
23.02.2026 15:03 Ответить
Нажаль в нас немає виплат за знищену живу силу противника.
Бо в нас чомусь вважають , що на відміну від техніки (танків, БТР, РСЗВ), кількість ліквідованого особового складу ворога надзвичайно важко верифікувати і порахувати для офіційного фінансового звіту. (хоча таких відео в неті тисячи) Тому законодавство України (зокрема https://www.google.com/url?sa=i&source=web&rct=j&url=https://zakon.rada.gov.ua/go/z0924-20&ved=2ahUKEwj06eHh6e-SAxXByckDHe5OO3EQy_kOegYIAQgFEAE&opi=89978449&cd&psig=AOvVaw0dX9kU-BYh1VmEPBBXG-MY&ust=1771943419290000 Наказ Міноборони №340) чітко визначає суми лише за одиниці техніки.....Хоча мабуть вже усім очевидно і зрозуміло що пора вводити виплати і за знищену живу силу ворога....
показать весь комментарий
23.02.2026 16:37 Ответить
 
 