Оккупанты получают 25 тысяч рублей за зафиксированные удары дронов по украинским военным, - Волошин

Российское командование ввело систему денежных вознаграждений для операторов ударных дронов: за каждый подтвержденный удар по украинским военным предусмотрены выплаты. По данным украинской разведки, такие практики уже применяются на Запорожском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

В армии РФ установили вознаграждение для операторов дронов

"По данным нашей разведки, согласно распоряжениям российскогоМинистерства обороны и соответствующим указаниям их Генштаба, установлено денежное вознаграждение в размере 25 тысяч рублей – это около 14 тысяч гривен. Это вознаграждение за расчеты ударных БПЛА, FPV-дронов за каждый результативный удар по живой силе, при наличии объективного контроля, то есть видеоподтверждения момента удара с другого БПЛА", - сказал Волошин в понедельник.

Первые выплаты получили оккупанты на Запорожском направлении

Он со ссылкой на данные украинской разведки сообщил, что подразделения операторов БПЛА оккупационной пятой армии, которые наносили удары по Силам обороны Украины в районах сел Верхняя Терса и Цветково Пологовского района Запорожской области, в частности 127-й мотострелковой дивизии оккупантов, "уже получили расчеты за февраль 2026 года".

