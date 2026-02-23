Оккупанты получают 25 тысяч рублей за зафиксированные удары дронов по украинским военным, - Волошин
Российское командование ввело систему денежных вознаграждений для операторов ударных дронов: за каждый подтвержденный удар по украинским военным предусмотрены выплаты. По данным украинской разведки, такие практики уже применяются на Запорожском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".
В армии РФ установили вознаграждение для операторов дронов
"По данным нашей разведки, согласно распоряжениям российскогоМинистерства обороны и соответствующим указаниям их Генштаба, установлено денежное вознаграждение в размере 25 тысяч рублей – это около 14 тысяч гривен. Это вознаграждение за расчеты ударных БПЛА, FPV-дронов за каждый результативный удар по живой силе, при наличии объективного контроля, то есть видеоподтверждения момента удара с другого БПЛА", - сказал Волошин в понедельник.
Первые выплаты получили оккупанты на Запорожском направлении
Он со ссылкой на данные украинской разведки сообщил, что подразделения операторов БПЛА оккупационной пятой армии, которые наносили удары по Силам обороны Украины в районах сел Верхняя Терса и Цветково Пологовского района Запорожской области, в частности 127-й мотострелковой дивизии оккупантов, "уже получили расчеты за февраль 2026 года".
Смерть ворогам!
Да. так же как Гугл переводит с тайского на украинский.
Тайский-английский-русский-украинский
Бо в нас чомусь вважають , що на відміну від техніки (танків, БТР, РСЗВ), кількість ліквідованого особового складу ворога надзвичайно важко верифікувати і порахувати для офіційного фінансового звіту. (хоча таких відео в неті тисячи) Тому законодавство України (зокрема https://www.google.com/url?sa=i&source=web&rct=j&url=https://zakon.rada.gov.ua/go/z0924-20&ved=2ahUKEwj06eHh6e-SAxXByckDHe5OO3EQy_kOegYIAQgFEAE&opi=89978449&cd&psig=AOvVaw0dX9kU-BYh1VmEPBBXG-MY&ust=1771943419290000 Наказ Міноборони №340) чітко визначає суми лише за одиниці техніки.....Хоча мабуть вже усім очевидно і зрозуміло що пора вводити виплати і за знищену живу силу ворога....