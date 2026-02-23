Окупанти отримують 25 тисяч рублів за зафіксовані дронові удари по українських військових, - Волошин

дрон атакував окупанта-мільйонера

Російське командування запровадило систему грошових винагород для операторів ударних дронів: за кожен підтверджений удар по українських військових передбачено виплати. За даними української розвідки, такі практики вже застосовуються на Запорізькому напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

В армії РФ встановили винагороду для операторів дронів

"За даними нашої розвідки, згідно з розпорядженнями російського Міністерства оборони та відповідних вказівок їхнього Генштабу, встановлено грошову винагороду у розмірі 25 тисяч рублів – це близько 14 тисяч гривень. Це винагорода для розрахунків ударних БПЛА, FPV-дронів за кожний результативний удар по живій силі, за наявності об’єктивного контролю, тобто відеопідтвердження моменту удару з іншого БПЛА", - сказав Волошин у понеділок.

Перші виплати отримали окупанти на Запорізькому напрямку

Він з посиланням на дані української розвідки, повідомив, що підрозділи операторів БПЛА окупаційної п’ятої армії, які завдавали ударів по Силах оборони України в районах сіл Верхня Терса і Цвіткове Пологівського району Запорізької області, зокрема 127-ї мотострілецької дивізії окупантів, "вже отримали проведення розрахунків за лютий 2026-го року".

Очікуємо реакції на ціни для дроноводів СБС України - потрібно подвоїти ціни на членів екіпажів пуйловських БпЛА як мінімум вдвічі!!!....!
Смерть ворогам!
23.02.2026 14:36 Відповісти
На зарплати чиновникам не вистача.Подвоять кількість нарядів ТЦК
23.02.2026 14:40 Відповісти
потрібний подвійний "шлагбаум" - якщо не вистачає!
23.02.2026 14:42 Відповісти
Хтось втирав,що кацапи зовсім дурні.
23.02.2026 14:38 Відповісти
"... встановлено грошову винагороду у розмірі 25 тисяч рублів - це близько 14 тисяч гривень..." - це по якому курсу? Через юань рубля а потім через бакс на гривню...?
23.02.2026 14:40 Відповісти
а потім через бакс на гривню...?
 Да. так же как Гугл переводит с тайского на украинский.
Тайский-английский-русский-украинский
23.02.2026 14:51 Відповісти
Якщо, ми збільшемо виплати нашим пілотам, зеленському доведеться призупинити будівництво "династії"...
23.02.2026 15:03 Відповісти
Нажаль в нас немає виплат за знищену живу силу противника.
Бо в нас чомусь вважають , що на відміну від техніки (танків, БТР, РСЗВ), кількість ліквідованого особового складу ворога надзвичайно важко верифікувати і порахувати для офіційного фінансового звіту. (хоча таких відео в неті тисячи) Тому законодавство України (зокрема https://www.google.com/url?sa=i&source=web&rct=j&url=https://zakon.rada.gov.ua/go/z0924-20&ved=2ahUKEwj06eHh6e-SAxXByckDHe5OO3EQy_kOegYIAQgFEAE&opi=89978449&cd&psig=AOvVaw0dX9kU-BYh1VmEPBBXG-MY&ust=1771943419290000 Наказ Міноборони №340) чітко визначає суми лише за одиниці техніки.....Хоча мабуть вже усім очевидно і зрозуміло що пора вводити виплати і за знищену живу силу ворога....
23.02.2026 16:37 Відповісти
 
 