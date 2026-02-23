Окупанти отримують 25 тисяч рублів за зафіксовані дронові удари по українських військових, - Волошин

Російське командування запровадило систему грошових винагород для операторів ударних дронів: за кожен підтверджений удар по українських військових передбачено виплати. За даними української розвідки, такі практики вже застосовуються на Запорізькому напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

В армії РФ встановили винагороду для операторів дронів

"За даними нашої розвідки, згідно з розпорядженнями російського Міністерства оборони та відповідних вказівок їхнього Генштабу, встановлено грошову винагороду у розмірі 25 тисяч рублів – це близько 14 тисяч гривень. Це винагорода для розрахунків ударних БПЛА, FPV-дронів за кожний результативний удар по живій силі, за наявності об’єктивного контролю, тобто відеопідтвердження моменту удару з іншого БПЛА", - сказав Волошин у понеділок.

Перші виплати отримали окупанти на Запорізькому напрямку

Він з посиланням на дані української розвідки, повідомив, що підрозділи операторів БПЛА окупаційної п’ятої армії, які завдавали ударів по Силах оборони України в районах сіл Верхня Терса і Цвіткове Пологівського району Запорізької області, зокрема 127-ї мотострілецької дивізії окупантів, "вже отримали проведення розрахунків за лютий 2026-го року".

