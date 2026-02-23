В западных областях 23-26 февраля ожидается повышение уровня воды в реках из-за оттепели - ГСЧС

В западных областях Украины в ближайшие дни ожидается повышение уровня воды в реках из-за потепления и активного таяния снега.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в оперативной информации Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, изменения гидрологической ситуации связаны с повышением температуры воздуха. Это вызывает интенсивное поступление талой воды в водотоки региона.

Ситуация на Закарпатье и в бассейне Днестра

В пределах Закарпатской области прогнозируется подъем уровня воды на 0,1-0,5 метра. На реке Боржава возможно повышение до одного метра.

На реках бассейна Днестра в пределах Львовской и Ивано-Франковской областей ожидается повышение на 0,2–1 метр. На левых притоках Днестра в Тернопольской, Хмельницкой и Винницкой областях уровень воды может вырасти на 0,2–0,7 метра.

Специалисты отмечают, что прогнозируемые показатели не превышают критических отметок.

Существует ли угроза подтоплений

В ГСЧС отмечают, что вода будет оставаться в пределах русел рек. На данный момент угрозы подтопления населенных пунктов или объектов инфраструктуры не зафиксировано.

В то же время на реках, где сохраняется лед, начнется его разрушение. Кое-где возможен ледоход. Спасатели призывают граждан быть осторожными вблизи водоемов в период изменения гидрологической ситуации.

"Призываем жителей прибрежных зон быть бдительными и учитывать эту информацию при планировании хозяйственной деятельности. В случае чрезвычайной ситуации звоните 101", - добавили в ГСЧС.

