У західних областях 23–26 лютого очікується підвищення рівня води у річках через відлигу – ДСНС

У західних областях України найближчими днями очікується підвищення рівнів води в річках через потепління та активне танення снігу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в оперативній інформації Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, зміни гідрологічної ситуації пов’язані з підвищенням температури повітря. Це спричиняє інтенсивне надходження талої води до водотоків регіону.

Ситуація на Закарпатті та в басейні Дністра

У межах Закарпатської області прогнозується підйом рівня води на 0,1–0,5 метра. На річці Боржава можливе зростання до одного метра.

На річках басейну Дністер в межах Львівської та Івано-Франківської областей очікується підвищення на 0,2–1 метр. На лівих притоках Дністра в Тернопільській, Хмельницькій та Вінницькій областях рівень води може зрости на 0,2–0,7 метра.

Фахівці зазначають, що прогнозовані показники не перевищують критичних відміток.

Чи існує загроза підтоплень

У ДСНС наголошують, що вода залишатиметься в межах русел річок. Наразі загрози підтоплень населених пунктів або об’єктів інфраструктури не зафіксовано.

Водночас на річках, де зберігається крига, розпочнеться її руйнування. Подекуди можливий льодохід. Рятувальники закликають громадян бути обережними поблизу водойм у період зміни гідрологічної ситуації.

"Закликаємо жителів прибережних зон бути пильними та враховувати цю інформацію при плануванні господарської діяльності. У разі надзвичайної ситуації телефонуйте 101", - додали в ДСНС.

