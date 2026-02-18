На Полтавщині обмежать рух транспорту через підтоплення автодороги Дніпро - Решетилівка

У середу, 18 лютого, через негоду та різке підняття рівня води на Полтавщині з 09:00 вводиться обмеження руху для всіх видів транспорту.

Про це повідомило Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури, інформує Цензор.НЕТ.

Небезпека підтоплення

Йдеться про ділянку дороги Н-31 км 130+438 — км 176+159: від примикання до траси М-03 (Київ – Харків) до перехрестя з трасою М-22 (Полтава – Олександрія).

"Рясні зливи 14-15 лютого призвели до підтоплення ділянки автодороги Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка (км 168, поблизу с. Хоружі). Ситуацію ускладнює мерзлий ґрунт. Через лід земля не може поглинати вологу, тому вся дощова вода залишається на поверхні, створюючи небезпеку для водіїв", - деталізували у відомстві.

Обмеження вводяться з метою недопущення скоєння дорожньо-транспортних пригод, накопичення транспортних засобів та утворення заторів. Об’їзд організовано через місто Полтава.

Про зняття обмежень та відновлення звичного режиму руху Агентство повідомить додатково.

Масштабні підтоплення

В Україні через танення снігу та сильні дощі зафіксовано масштабні підтоплення. Найскладніша ситуація склалася у Кіровоградській області. Там річка Вись вийшла з берегів. Рятувальники вже другу добу ліквідовують наслідки негоди.

Проблеми зафіксовані також у миколаївській та Черкаській областях. Лише на Миколаївщині, за даними надзвичайників, вода зайшла на 49 ділянок у 17 населених пунктах.

Напередодні синоптики попереджали про небезпечні погодні явища. За даними Укргідрометцентру, у низці регіонів оголошено І рівень небезпеки. Сильний сніг, дощ і вітер до 20 м/с можуть ускладнити роботу спецтехніки.

