В Полтавской области ограничат движение транспорта из-за подтопления автодороги Днепр - Решетиловка

В Полтавской области ограничат движение транспорта

В среду, 18 февраля, из-за непогоды и резкого подъема уровня воды в Полтавской области с 09:00 вводится ограничение движения для всех видов транспорта.

Об этом сообщило Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры, информирует Цензор.НЕТ.

Опасность подтопления 

Речь идет об участке дороги Н-31 км 130+438 — км 176+159: от примыкания к трассе М-03 (Киев — Харьков) до перекрестка с трассой М-22 (Полтава — Александрия).

"Обильные ливни 14-15 февраля привели к подтоплению участка автодороги Н-31 Днепр – Царичанка – Кобеляки – Решетиловка (км 168, вблизи с. Хоружи). Ситуацию осложняет мерзлая почва. Из-за льда земля не может впитывать влагу, поэтому вся дождевая вода остается на поверхности, создавая опасность для водителей", - уточнили в ведомстве.

Подтопления в Ровенской области

Ограничения вводятся с целью недопущения совершения дорожно-транспортных происшествий, скопления транспортных средств и образования пробок. Объезд организован через город Полтава.

О снятии ограничений и восстановлении обычного режима движения Агентство сообщит дополнительно.

Масштабные подтопления 

В Украине из-за таяния снега и сильных дождей зафиксированы масштабные подтопления. Самая сложная ситуация сложилась в Кировоградской области. Там река Высь вышла из берегов. Спасатели уже вторые сутки ликвидируют последствия непогоды.

Проблемы зафиксированы также в Николаевской и Черкасской областях. Только в Николаевской области, по данным чрезвычайников, вода зашла на 49 участков в 17 населенных пунктах.

  • Накануне синоптики предупреждали об опасных погодных явлениях. По данным Укргидрометцентра, в ряде регионов объявлен I уровень опасности. Сильный снег, дождь и ветер до 20 м/с могут затруднить работу спецтехники.

Автор: 

