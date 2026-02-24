Укрзализныця изменила движение поездов в 6 областях из-за ситуации с безопасностью

24 февраля "Укрзализныця" сообщила об изменениях в движении поездов в нескольких регионах. Причина — сложная ситуация с безопасностью.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр компании.

"Наши мониторинговые группы продолжают работать в усиленном режиме, движение поездов организуем с учетом ситуации с безопасностью. Внимательно следите за уведомлениями в приложении Укрзализныци и объявлениями железнодорожников на вокзалах и в поездах", — отмечают в УЗ.

В Сумской области региональные поезда временно курсируют до/из Конотопа.

В Черниговской области На нежинском направлении действуют адаптированные графики пригородного сообщения.

Харьковская и Донецкая области

От Лозовой в краматорском направлении пассажиры следуют на автобусах. Поезд №101/102 Барвинково — Херсон гарантированно дождется трансфера из Краматорска.

Региональные экспрессы изюмского направления — по расписанию.

Запорожье

Из-за ситуации с безопасностью временно ограничено курсирование до/из станции Днепр-Главный для поездов:

№86/85 Львов — Запорожье — Львов;

№128/127 Львов — Запорожье — Львов;

№6 Ясиня — Запорожье;

№40/39 Солотвино — Запорожье — Солотвино.

В настоящее время сообщение между Днепром и Запорожьем обеспечивается преимущественно автобусными трансферами.

