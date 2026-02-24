Укрзализныця изменила движение поездов в 6 областях из-за ситуации с безопасностью
24 февраля "Укрзализныця" сообщила об изменениях в движении поездов в нескольких регионах. Причина — сложная ситуация с безопасностью.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр компании.
"Наши мониторинговые группы продолжают работать в усиленном режиме, движение поездов организуем с учетом ситуации с безопасностью. Внимательно следите за уведомлениями в приложении Укрзализныци и объявлениями железнодорожников на вокзалах и в поездах", — отмечают в УЗ.
В Сумской области региональные поезда временно курсируют до/из Конотопа.
В Черниговской области На нежинском направлении действуют адаптированные графики пригородного сообщения.
Харьковская и Донецкая области
От Лозовой в краматорском направлении пассажиры следуют на автобусах. Поезд №101/102 Барвинково — Херсон гарантированно дождется трансфера из Краматорска.
Региональные экспрессы изюмского направления — по расписанию.
Запорожье
Из-за ситуации с безопасностью временно ограничено курсирование до/из станции Днепр-Главный для поездов:
- №86/85 Львов — Запорожье — Львов;
- №128/127 Львов — Запорожье — Львов;
- №6 Ясиня — Запорожье;
- №40/39 Солотвино — Запорожье — Солотвино.
В настоящее время сообщение между Днепром и Запорожьем обеспечивается преимущественно автобусными трансферами.
