Укрзалізниця змінила рух поїздів у 6 областях через безпекову ситуацію

Зміни в русі поїздів 24 лютого: рішення Укрзалізниці

24 лютого "Укрзалізниця" повідомила про зміни в русі поїздів у кількох регіонах. Причина — складна безпекова ситуація.

"Наші моніторингові групи продовжують працювати у посиленому режимі, рух поїздів організовуємо з урахуванням безпекової ситуації. Уважно стежте за сповіщеннями в застосунку Укрзалізниці та оголошеннями залізничників на вокзалах і в поїздах", - зазначають в УЗ.

На Сумщині регіональні поїзди тимчасово курсують до/з Конотопа.

У Чернігівській області На ніжинському напрямку діють адаптовані графіки приміського сполучення.

Харківщина та Донеччині

Від Лозової у краматорському напрямку пасажири прямують автобусами. Поїзд №101/102 Барвінкове — Херсон гарантовано дочекається трансферу з Краматорська.

Регіональні експреси ізюмського напрямку — за розкладом.

Запоріжжя 

Через безпекову ситуацію тимчасово обмежено курсування до/зі станції Дніпро-Головний для поїздів:

  • №86/85 Львів — Запоріжжя — Львів;
  • №128/127 Львів — Запоріжжя — Львів;
  • №6 Ясіня — Запоріжжя;
  • №40/39 Солотвино — Запоріжжя — Солотвино.

Наразі сполучення між Дніпром і Запоріжжям забезпечується переважно автобусними трансферами.

