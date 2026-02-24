Укрзалізниця змінила рух поїздів у 6 областях через безпекову ситуацію
24 лютого "Укрзалізниця" повідомила про зміни в русі поїздів у кількох регіонах. Причина — складна безпекова ситуація.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр компанії.
"Наші моніторингові групи продовжують працювати у посиленому режимі, рух поїздів організовуємо з урахуванням безпекової ситуації. Уважно стежте за сповіщеннями в застосунку Укрзалізниці та оголошеннями залізничників на вокзалах і в поїздах", - зазначають в УЗ.
На Сумщині регіональні поїзди тимчасово курсують до/з Конотопа.
У Чернігівській області На ніжинському напрямку діють адаптовані графіки приміського сполучення.
Харківщина та Донеччині
Від Лозової у краматорському напрямку пасажири прямують автобусами. Поїзд №101/102 Барвінкове — Херсон гарантовано дочекається трансферу з Краматорська.
Регіональні експреси ізюмського напрямку — за розкладом.
Запоріжжя
Через безпекову ситуацію тимчасово обмежено курсування до/зі станції Дніпро-Головний для поїздів:
- №86/85 Львів — Запоріжжя — Львів;
- №128/127 Львів — Запоріжжя — Львів;
- №6 Ясіня — Запоріжжя;
- №40/39 Солотвино — Запоріжжя — Солотвино.
Наразі сполучення між Дніпром і Запоріжжям забезпечується переважно автобусними трансферами.
