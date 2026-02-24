Укрзалізниця змінила рух поїздів у 6 областях через безпекову ситуацію

24 лютого "Укрзалізниця" повідомила про зміни в русі поїздів у кількох регіонах. Причина — складна безпекова ситуація.

"Наші моніторингові групи продовжують працювати у посиленому режимі, рух поїздів організовуємо з урахуванням безпекової ситуації. Уважно стежте за сповіщеннями в застосунку Укрзалізниці та оголошеннями залізничників на вокзалах і в поїздах", - зазначають в УЗ.

На Сумщині регіональні поїзди тимчасово курсують до/з Конотопа.

У Чернігівській області На ніжинському напрямку діють адаптовані графіки приміського сполучення.

Харківщина та Донеччині

Від Лозової у краматорському напрямку пасажири прямують автобусами. Поїзд №101/102 Барвінкове — Херсон гарантовано дочекається трансферу з Краматорська.

Регіональні експреси ізюмського напрямку — за розкладом.

Запоріжжя

Через безпекову ситуацію тимчасово обмежено курсування до/зі станції Дніпро-Головний для поїздів:

№86/85 Львів — Запоріжжя — Львів;

№128/127 Львів — Запоріжжя — Львів;

№6 Ясіня — Запоріжжя;

№40/39 Солотвино — Запоріжжя — Солотвино.

Наразі сполучення між Дніпром і Запоріжжям забезпечується переважно автобусними трансферами.

