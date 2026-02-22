"Укрзалізниця" відсьогодні запустила щоденний поїзд із Одеси до Дніпра

"Укрзалізниця" відсьогодні, 22 лютого, збільшує періодичність курсування поїзда №54/53 Одеса – Дніпро.

Як ідеться в повідомленні компанії, щоб підтримати сполучення Одещини в період негоди та блекаутів у регіоні, "Укрзалізниця" запроваджує щоденне курсування поїзда №54/53.

Графік руху

Як повідомляється, з Одеси поїзд курсуватиме щоденно з 22 лютого, з Дніпра – вирушить із 23 лютого.

Поїзд слідуватиме через такі станції:

Вознесенськ,

Помічна,

Кропивницький,

Знам'янка,

Олександрія,

Камянське.

Квитки на щоденні рейси доступні від 199 грн у мобільному застосунку "Укрзалізниці", на сайті та в касах вокзалів.

Також повідомлялося, що Кабінет Міністрів України в 2026 році планує профінансувати закупівлю ще 100 нових пасажирських вагонів за рахунок бюджетних коштів, тоді як поставки 100 вагонів, будівництво яких було профінансовано торік, розпочнуться в квітні цього року.

Підтримка пасажирських перевезень

Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів запускає проєкт державного замовлення пасажирських залізничних перевезень, у 2026 році обсяг держзамовлення становитиме 16 млрд грн.

Перед тим повідомлялося, що через падіння вантажної бази "Укрзалізниця" більше не може покривати збитки пасажирського сегменту за рахунок вантажних перевезень, що створює ризик операційного розриву між доходами і витратами.

До того "Укрзалізниця" намагалася ініціювати підвищення тарифів на вантажні перевезення на 40%, щоб покрити збитки від пасажирських перевезень. Однак проти виступило Мінекономіки та великий бізнес.

На початку лютого цього року стало відомо, що "Укрзалізниця" запроваджує динамічні ціни на квитки.