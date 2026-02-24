Великобритания объявила новый пакет помощи Украине к годовщине вторжения
Великобритания представила новый пакет поддержки Украины к четвертой годовщине вторжения РФ. Средства будут направлены на энергетику, гуманитарные нужды и обучение пилотов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.
Как сообщило правительство Соединенного Королевства, в пакет войдут:
- 20 млн фунтов стерлингов на экстренную поддержку энергосистемы Украины. Средства будут направлены на ремонт и защиту электросетей, а также на обеспечение дополнительных генерирующих мощностей.
- 5,7 млн фунтов стерлингов гуманитарной помощи для громад, расположенных вблизи линии фронта.
- 30 млн фунтов стерлингов на укрепление устойчивости украинского общества, а также на поддержку инициатив по привлечению к ответственности за военные преступления.
Отдельным направлением станет обучение украинских пилотов в Великобритании для получения квалификации инструкторов по полетам на вертолетах.
Что предшествовало?
Великобритания обязалась предоставить Украине более 13 млрд фунтов стерлингов (примерно 17,6 млрд долларов) военной помощи.
Топ комментарии
+15 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий24.02.2026 07:44 Ответить Ссылка
+5 Begemot Pepa
показать весь комментарий24.02.2026 07:55 Ответить Ссылка
+3 Чайка Київ
показать весь комментарий24.02.2026 10:21 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Імені клари цеткін та Рози Люксембург?
Буржуї щось нам підгонять?
А наступний?
День дурака?
Будуть подарочкі?
Чи допомогу треба спланувати та систематично виділяти, а не до свят?
Ми точно знаєм де буде ***** девятамая 2026 р. в 10 ранку по москві. У нас є Фламіндічи. Треба на красній площі влаштувати криваву баню з ***** та ряжених ветеринарів. Ладно той рік ми проґавили бо там була *********** ***** на прізвище Сі, і як мені тут втірали місцеві іксперти не били ми лише тому, щоб на нас ще китай не напав. Але цей травень має стати вирішальним у війні. ***** треба вбити ракетою власного виробництва
про що ви?
До речі, не 50, а 40 років після трагедії....