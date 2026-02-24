РУС
Новости Помощь Украине от Великобритании
Великобритания объявила новый пакет помощи Украине к годовщине вторжения

Великобритания представила новый пакет поддержки Украины к четвертой годовщине вторжения РФ. Средства будут направлены на энергетику, гуманитарные нужды и обучение пилотов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

Как сообщило правительство Соединенного Королевства, в пакет войдут:

  • 20 млн фунтов стерлингов на экстренную поддержку энергосистемы Украины. Средства будут направлены на ремонт и защиту электросетей, а также на обеспечение дополнительных генерирующих мощностей.
  • 5,7 млн фунтов стерлингов гуманитарной помощи для громад, расположенных вблизи линии фронта.
  • 30 млн фунтов стерлингов на укрепление устойчивости украинского общества, а также на поддержку инициатив по привлечению к ответственности за военные преступления.

Отдельным направлением станет обучение украинских пилотов в Великобритании для получения квалификации инструкторов по полетам на вертолетах.

Что предшествовало?

Великобритания обязалась предоставить Украине более 13 млрд фунтов стерлингов (примерно 17,6 млрд долларов) военной помощи.

Топ комментарии
+15
Бритам черговий респект за непохитну підтримку України...
24.02.2026 07:44 Ответить
+5
Яке в нас наступне свято?
Імені клари цеткін та Рози Люксембург?
Буржуї щось нам підгонять?
А наступний?
День дурака?
Будуть подарочкі?
Чи допомогу треба спланувати та систематично виділяти, а не до свят?
24.02.2026 07:55 Ответить
+3
Щиро дякуємо, Друзі.
24.02.2026 10:21 Ответить
Бритам черговий респект за непохитну підтримку України...
24.02.2026 07:44 Ответить
Яке в нас наступне свято?
Імені клари цеткін та Рози Люксембург?
Буржуї щось нам підгонять?
А наступний?
День дурака?
Будуть подарочкі?
Чи допомогу треба спланувати та систематично виділяти, а не до свят?
24.02.2026 07:55 Ответить
Якщо вже про праздники мова пішла:

Ми точно знаєм де буде ***** девятамая 2026 р. в 10 ранку по москві. У нас є Фламіндічи. Треба на красній площі влаштувати криваву баню з ***** та ряжених ветеринарів. Ладно той рік ми проґавили бо там була *********** ***** на прізвище Сі, і як мені тут втірали місцеві іксперти не били ми лише тому, щоб на нас ще китай не напав. Але цей травень має стати вирішальним у війні. ***** треба вбити ракетою власного виробництва
24.02.2026 08:51 Ответить
Спасибі велике, британці, але де зброя? Чому її нема в пакеті???
24.02.2026 08:49 Ответить
зброя - в окремому пакеті. Так роблять всі країни наші союзники.
24.02.2026 11:27 Ответить
Щиро дякуємо, Друзі.
24.02.2026 10:21 Ответить
Відчувається сильна дипломатична робота посла України генерала Залужного і вдячність англійському народу за допомогу Україні
24.02.2026 10:59 Ответить
З цих тридцяти лямів, може Зеленський покриє борги по чорнобильським виплатам для ліквідаторів?
24.02.2026 11:25 Ответить
Вже 50 років після Чорнобилю...
про що ви?
24.02.2026 19:18 Ответить
ну, я ще живий.
До речі, не 50, а 40 років після трагедії....
24.02.2026 20:08 Ответить
 
 