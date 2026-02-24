Великобритания объявила новый пакет помощи Украине к годовщине вторжения

Великобритания представила новый пакет поддержки Украины к четвертой годовщине вторжения РФ. Средства будут направлены на энергетику, гуманитарные нужды и обучение пилотов.

Как сообщило правительство Соединенного Королевства, в пакет войдут:

20 млн фунтов стерлингов на экстренную поддержку энергосистемы Украины. Средства будут направлены на ремонт и защиту электросетей, а также на обеспечение дополнительных генерирующих мощностей.

5,7 млн фунтов стерлингов гуманитарной помощи для громад, расположенных вблизи линии фронта.

30 млн фунтов стерлингов на укрепление устойчивости украинского общества, а также на поддержку инициатив по привлечению к ответственности за военные преступления.

Отдельным направлением станет обучение украинских пилотов в Великобритании для получения квалификации инструкторов по полетам на вертолетах.

Что предшествовало?

Великобритания обязалась предоставить Украине более 13 млрд фунтов стерлингов (примерно 17,6 млрд долларов) военной помощи.