Рубио и Купер обсудили прекращение войны РФ против Украины и координацию усилий

США и Великобритания координируют усилия для мира в Украине

Госсекретарь США Марко Рубио провел встречу с главой МИД Великобритании Иветт Купер. Стороны обсудили дипломатические шаги для прекращения войны РФ против Украины, а также сотрудничество по Сирии, Газе и Судану.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Рубио написал в Х.

По его словам, отдельное внимание уделили координации действий по ситуации в Сирии, реализации второй фазы договоренностей в Газе, а также совместным усилиям по обеспечению перемирия в Судане.

"Мы также говорили о важности сотрудничества в Сирии и реализации второй фазы в Газе, а также о нашем совместном внимании к обеспечению перемирия в Судане", – написал Рубио.

Деталей относительно конкретных договоренностей он не обнародовал. Купер на своих страницах в соцсетях также не сообщила о результатах переговоров.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США стремятся к процветанию Венгрии, а Трамп предан успеху Орбана, - Рубио

Великобритания (1396) Рубио Марко (378) война в Украине (7331)
я теж кожного дня на лавочці з сусіідами обговорюю припинення війни! еффект однаковий !
21.02.2026 14:07 Ответить
Зовсім недавно Лавров повторяв вдесяте, що Росія продовжуватиме "возращать исконно русские земли в родную гавань.". Ніякі умовляння на лаптєголових не подіють. Поки Путін, поки і війна.
21.02.2026 14:21 Ответить
координацію зусиль по відбудові параші, міжнародне фінансування цих відбудовних проєктів та зняття всих санкцій. доні дуже просив, шоб параша не зруйнувалась.
21.02.2026 14:38 Ответить
З Хусейном у вас якось по іншому було!!!
21.02.2026 14:45 Ответить
Прикро але висновок, поки не зміниться президент Америки , ***** продовжуватиме біосмвттєвого скота в нього вдосталь
А це друзі ще 3 роки мінім дня бабака
21.02.2026 14:48 Ответить
Рубіо є куплений куйлом ,американський лоббіст інтересів рашистів.Після його візиту в Угорщину і Словакію пішли ультиматуми від мадярсько- словацьких підкуйловників і блокування європейської допомоги на 90 лярдів мадярським псом.Як тільки Англія об'явила про надання Україні багато млрд допомоги(18 млрд) тут же цей пікуйловник МАБУТЬ поїхав відмовляти Англію,надавати Україні допомогу...
21.02.2026 15:20 Ответить
 
 