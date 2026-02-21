Рубио и Купер обсудили прекращение войны РФ против Украины и координацию усилий
Госсекретарь США Марко Рубио провел встречу с главой МИД Великобритании Иветт Купер. Стороны обсудили дипломатические шаги для прекращения войны РФ против Украины, а также сотрудничество по Сирии, Газе и Судану.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Рубио написал в Х.
По его словам, отдельное внимание уделили координации действий по ситуации в Сирии, реализации второй фазы договоренностей в Газе, а также совместным усилиям по обеспечению перемирия в Судане.
"Мы также говорили о важности сотрудничества в Сирии и реализации второй фазы в Газе, а также о нашем совместном внимании к обеспечению перемирия в Судане", – написал Рубио.
Деталей относительно конкретных договоренностей он не обнародовал. Купер на своих страницах в соцсетях также не сообщила о результатах переговоров.
