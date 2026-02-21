Рубіо та Купер обговорили припинення війни РФ проти України та координацію зусиль

США та Велика Британія координують зусилля для миру в Україні

Держсекретар США Марко Рубіо провів зустріч із главою МЗС Великої Британії Іветт Купер. Сторони обговорили дипломатичні кроки для припинення війни РФ проти України, а також співпрацю щодо Сирії, Гази та Судану.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Рубіо написав у Х.

За його словами, окрему увагу приділили координації дій щодо ситуації в Сирії, реалізації другої фази домовленостей у Газі, а також спільним зусиллям для забезпечення перемир’я в Судан.

"Ми також говорили про важливість співпраці в Сирії та реалізацію другої фази в Газі, а також про нашу спільну увагу до забезпечення перемир’я в Судані", – написав Рубіо.

Деталей щодо конкретних домовленостей він не оприлюднив. Купер на своїх сторінках у соцмережах також не повідомила про результати переговорів.

я теж кожного дня на лавочці з сусіідами обговорюю припинення війни! еффект однаковий !
21.02.2026 14:07 Відповісти
Зовсім недавно Лавров повторяв вдесяте, що Росія продовжуватиме "возращать исконно русские земли в родную гавань.". Ніякі умовляння на лаптєголових не подіють. Поки Путін, поки і війна.
21.02.2026 14:21 Відповісти
координацію зусиль по відбудові параші, міжнародне фінансування цих відбудовних проєктів та зняття всих санкцій. доні дуже просив, шоб параша не зруйнувалась.
21.02.2026 14:38 Відповісти
З Хусейном у вас якось по іншому було!!!
21.02.2026 14:45 Відповісти
Прикро але висновок, поки не зміниться президент Америки , ***** продовжуватиме біосмвттєвого скота в нього вдосталь
А це друзі ще 3 роки мінім дня бабака
21.02.2026 14:48 Відповісти
Рубіо є куплений куйлом ,американський лоббіст інтересів рашистів.Після його візиту в Угорщину і Словакію пішли ультиматуми від мадярсько- словацьких підкуйловників і блокування європейської допомоги на 90 лярдів мадярським псом.Як тільки Англія об'явила про надання Україні багато млрд допомоги(18 млрд) тут же цей пікуйловник МАБУТЬ поїхав відмовляти Англію,надавати Україні допомогу...
21.02.2026 15:20 Відповісти
 
 