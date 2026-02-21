Рубіо та Купер обговорили припинення війни РФ проти України та координацію зусиль
Держсекретар США Марко Рубіо провів зустріч із главою МЗС Великої Британії Іветт Купер. Сторони обговорили дипломатичні кроки для припинення війни РФ проти України, а також співпрацю щодо Сирії, Гази та Судану.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Рубіо написав у Х.
За його словами, окрему увагу приділили координації дій щодо ситуації в Сирії, реалізації другої фази домовленостей у Газі, а також спільним зусиллям для забезпечення перемир’я в Судан.
"Ми також говорили про важливість співпраці в Сирії та реалізацію другої фази в Газі, а також про нашу спільну увагу до забезпечення перемир’я в Судані", – написав Рубіо.
Деталей щодо конкретних домовленостей він не оприлюднив. Купер на своїх сторінках у соцмережах також не повідомила про результати переговорів.
