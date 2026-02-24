Велика Британія оголосила новий пакет допомоги Україні до річниці вторгнення

Велика Британія представила новий пакет підтримки України до четвертої річниці вторгнення РФ. Кошти спрямують на енергетику, гуманітарні потреби та навчання пілотів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

Як повідомив уряд Сполученого Королівства, до пакета увійдуть:

20 млн фунтів стерлінгів на екстрену підтримку енергосистеми України. Кошти спрямують на ремонт і захист електромереж, а також на забезпечення додаткових генеруючих потужностей.

5,7 млн фунтів стерлінгів гуманітарної допомоги для громад, розташованих поблизу лінії фронту.

30 млн фунтів стерлінгів на зміцнення стійкості українського суспільства, а також на підтримку ініціатив із притягнення до відповідальності за воєнні злочини.

Окремим напрямом стане навчання українських пілотів у Великій Британії для здобуття кваліфікації інструкторів із польотів на гелікоптерах.

Що передувало?

Велика Британія зобов’язалась надати Україні понад 13 млрд фунтів стерлінгів (приблизно 17,6 млрд доларів) військової допомоги.