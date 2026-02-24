Новини Допомога Україні від Британії
До річниці повномасштабного вторгнення Велика Британія запускає новий пакет допомоги Україні

Велика Британія  представила новий пакет підтримки України до четвертої річниці вторгнення РФ. Кошти спрямують на енергетику, гуманітарні потреби та навчання пілотів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

Як повідомив уряд Сполученого Королівства, до пакета увійдуть:

  • 20 млн фунтів стерлінгів на екстрену підтримку енергосистеми України. Кошти спрямують на ремонт і захист електромереж, а також на забезпечення додаткових генеруючих потужностей.
  • 5,7 млн фунтів стерлінгів гуманітарної допомоги для громад, розташованих поблизу лінії фронту.
  • 30 млн фунтів стерлінгів на зміцнення стійкості українського суспільства, а також на підтримку ініціатив із притягнення до відповідальності за воєнні злочини.

Окремим напрямом стане навчання українських пілотів у Великій Британії для здобуття кваліфікації інструкторів із польотів на гелікоптерах.

Що передувало?

Велика Британія зобов’язалась надати Україні понад 13 млрд фунтів стерлінгів (приблизно 17,6 млрд доларів) військової допомоги.

+15
Бритам черговий респект за непохитну підтримку України...
24.02.2026 07:44 Відповісти
+5
Яке в нас наступне свято?
Імені клари цеткін та Рози Люксембург?
Буржуї щось нам підгонять?
А наступний?
День дурака?
Будуть подарочкі?
Чи допомогу треба спланувати та систематично виділяти, а не до свят?
24.02.2026 07:55 Відповісти
+3
Щиро дякуємо, Друзі.
24.02.2026 10:21 Відповісти
Якщо вже про праздники мова пішла:

Ми точно знаєм де буде ***** девятамая 2026 р. в 10 ранку по москві. У нас є Фламіндічи. Треба на красній площі влаштувати криваву баню з ***** та ряжених ветеринарів. Ладно той рік ми проґавили бо там була *********** ***** на прізвище Сі, і як мені тут втірали місцеві іксперти не били ми лише тому, щоб на нас ще китай не напав. Але цей травень має стати вирішальним у війні. ***** треба вбити ракетою власного виробництва
24.02.2026 08:51 Відповісти
Спасибі велике, британці, але де зброя? Чому її нема в пакеті???
24.02.2026 08:49 Відповісти
зброя - в окремому пакеті. Так роблять всі країни наші союзники.
24.02.2026 11:27 Відповісти
Відчувається сильна дипломатична робота посла України генерала Залужного і вдячність англійському народу за допомогу Україні
24.02.2026 10:59 Відповісти
З цих тридцяти лямів, може Зеленський покриє борги по чорнобильським виплатам для ліквідаторів?
24.02.2026 11:25 Відповісти
Вже 50 років після Чорнобилю...
про що ви?
24.02.2026 19:18 Відповісти
ну, я ще живий.
До речі, не 50, а 40 років після трагедії....
24.02.2026 20:08 Відповісти
 
 