Билецкий: Россияне не взяли Киев за три дня, не сломали Украину за четыре года и не выгрызут нашу капитуляцию обманом

Украина выстояла, потому что нация сделала выбор сражаться. Попытка продать на переговорах то, что выстрадано и выстояно, приведет к глубокому моральному надлому.

Об этом в блоге на УП написал Андрей Билецкий, командир Третьего армейского корпуса, в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину

Он напомнил: четыре года назад россияне шли брать Киев за три дня. За четыре года они не смогли полностью оккупировать ни одну область Украины. Страна выстояла не потому, что имела внешнюю поддержку, а потому, что сотни тысяч людей приняли решение сражаться.

"Сотни, тысячи украинцев загоняли врага, как мамонта. За месяц россияне бежали, бросая все — тела своих мертвых, машины, технику. 13 трофейных российских танков все еще несут службу в Третьей штурмовой бригаде. Захваченная нами в Киевской области российская ПВО "ТОР-М" до сих пор прикрывает от россиян один из украинских городов", — вспомнил Билецкий бои за Киевскую область в марте 2022 года.

Он заявил, что Украине нужен настоящий мир, который сохраняет суверенитет и способность защитить себя в будущем. Это исключает передачу врагу украинских территорий в обмен на "фальшивый мир" - Россия использует паузу для реванша и переписывания истории своего позорного провала.

"Если сегодня мы откажемся от украинской земли и наших людей на Донбассе, где гарантии, что мы так же не откажемся от украинского Харькова, Одессы, Запорожья, Херсона под угрозой возобновления войны?" — заявил комкор.

Билецкий подчеркнул, что главный миротворец - это украинский солдат на фронте, а единственный путь к настоящему миру - остановка противника по линии фронта. По его мнению, только тогда россияне первыми сядут за стол переговоров и предложат реальные условия, а не "троянского коня".

"Россиянам не удалось взять Киев за три дня. Не удалось сломить Украину за четыре года. И не удастся выгрызть нашу капитуляцию обманом", — заявил бригадный генерал.

