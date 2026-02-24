Билецкий: Россияне не взяли Киев за три дня, не сломали Украину за четыре года и не выгрызут нашу капитуляцию обманом
Украина выстояла, потому что нация сделала выбор сражаться. Попытка продать на переговорах то, что выстрадано и выстояно, приведет к глубокому моральному надлому.
Об этом в блоге на УП написал Андрей Билецкий, командир Третьего армейского корпуса, в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину, передает Цензор.НЕТ.
Он напомнил: четыре года назад россияне шли брать Киев за три дня. За четыре года они не смогли полностью оккупировать ни одну область Украины. Страна выстояла не потому, что имела внешнюю поддержку, а потому, что сотни тысяч людей приняли решение сражаться.
"Сотни, тысячи украинцев загоняли врага, как мамонта. За месяц россияне бежали, бросая все — тела своих мертвых, машины, технику. 13 трофейных российских танков все еще несут службу в Третьей штурмовой бригаде. Захваченная нами в Киевской области российская ПВО "ТОР-М" до сих пор прикрывает от россиян один из украинских городов", — вспомнил Билецкий бои за Киевскую область в марте 2022 года.
Он заявил, что Украине нужен настоящий мир, который сохраняет суверенитет и способность защитить себя в будущем. Это исключает передачу врагу украинских территорий в обмен на "фальшивый мир" - Россия использует паузу для реванша и переписывания истории своего позорного провала.
"Если сегодня мы откажемся от украинской земли и наших людей на Донбассе, где гарантии, что мы так же не откажемся от украинского Харькова, Одессы, Запорожья, Херсона под угрозой возобновления войны?" — заявил комкор.
Билецкий подчеркнул, что главный миротворец - это украинский солдат на фронте, а единственный путь к настоящему миру - остановка противника по линии фронта. По его мнению, только тогда россияне первыми сядут за стол переговоров и предложат реальные условия, а не "троянского коня".
"Россиянам не удалось взять Киев за три дня. Не удалось сломить Украину за четыре года. И не удастся выгрызть нашу капитуляцию обманом", — заявил бригадный генерал.
Його місце - працювати комунальником десь в Конотопі, як говорив місцевий мер!!!
На початку 2022 року Володимир Зеленський неодноразово закликав західних лідерів та ЗМІ припинити нагнітати паніку щодо неминучого повномасштабного вторгнення РФ. Він стверджував, що масована інформаційна атака шкодить економіці України більше, ніж сама загроза, закликаючи до спокою, єдності та уникнення "масової істерії".
Шкода економіці: Паніка призводить до виведення інвесторами капіталу з країни.
Інформаційна істерія: Західні ЗМІ та політики, за словами президента, надмірно нагнітали ситуацію.
Заклик до спокою: Зеленський закликав українців не панікувати, не купувати "гречку та сірники", а довіряти армії.
Власна стратегія: Влада наголошувала на дипломатичному шляху вирішення конфлікту та заперечувала необхідність оголошення надзвичайного стану на той момент.
Генерал-майор Михайло Драпатий також, як і багато інших гідних командирів.
Це точно ! не пов'язане з тим, що його дружина Мезенцева є депутаткою-слугою Зеленського. 😏
Може, хотів сказати Оманом?