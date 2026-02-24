РУС
2 181 51

Билецкий: Россияне не взяли Киев за три дня, не сломали Украину за четыре года и не выгрызут нашу капитуляцию обманом

Белецкий назвал единственный путь к настоящему миру

Украина выстояла, потому что нация сделала выбор сражаться. Попытка продать на переговорах то, что выстрадано и выстояно, приведет к глубокому моральному надлому.

Об этом в блоге на УП написал Андрей Билецкий, командир Третьего армейского корпуса, в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину, передает Цензор.НЕТ.

Он напомнил: четыре года назад россияне шли брать Киев за три дня. За четыре года они не смогли полностью оккупировать ни одну область Украины. Страна выстояла не потому, что имела внешнюю поддержку, а потому, что сотни тысяч людей приняли решение сражаться.

"Сотни, тысячи украинцев загоняли врага, как мамонта. За месяц россияне бежали, бросая все — тела своих мертвых, машины, технику. 13 трофейных российских танков все еще несут службу в Третьей штурмовой бригаде. Захваченная нами в Киевской области российская ПВО "ТОР-М" до сих пор прикрывает от россиян один из украинских городов", — вспомнил Билецкий бои за Киевскую область в марте 2022 года.

Он заявил, что Украине нужен настоящий мир, который сохраняет суверенитет и способность защитить себя в будущем. Это исключает передачу врагу украинских территорий в обмен на "фальшивый мир" - Россия использует паузу для реванша и переписывания истории своего позорного провала.

"Если сегодня мы откажемся от украинской земли и наших людей на Донбассе, где гарантии, что мы так же не откажемся от украинского Харькова, Одессы, Запорожья, Херсона под угрозой возобновления войны?" — заявил комкор.

Билецкий подчеркнул, что главный миротворец - это украинский солдат на фронте, а единственный путь к настоящему миру - остановка противника по линии фронта. По его мнению, только тогда россияне первыми сядут за стол переговоров и предложат реальные условия, а не "троянского коня".

"Россиянам не удалось взять Киев за три дня. Не удалось сломить Украину за четыре года. И не удастся выгрызть нашу капитуляцию обманом", — заявил бригадный генерал.

Билецкий Андрей (72) война в Украине (7377) Третий армейский корпус (94)
... вибори явно скоро! Я навіть уже не маю сімнівів, якщо ефір зайнятий а не тільки білборди!..
24.02.2026 16:04
24.02.2026 16:24
Цей блог для фанатиків "вічної війни". За логікою Білецького будь-яка пауза у війні ворог використає для реваншу. А тому треба вічно воювати - щоб не було реваншу... Хоча ще кілька місяців назад він стверджував, що пауза може бути вигідна і для України. Мабуть, але забув.
24.02.2026 16:28
... вибори явно скоро! Я навіть уже не маю сімнівів, якщо ефір зайнятий а не тільки білборди!..
24.02.2026 16:04
ефір проданий. просто так його нікому не дадуть зайняти )
24.02.2026 16:20
"... І не вдасться вигризти нашу капітуляцію обманом", - заявив бригадний генерал..." - заявив без військової освіти!!! Отримає освіту - тоді нехай виходить в ефір...
24.02.2026 16:06
Краще один такий як він "без освіти", чим 100 "паркетних" генералів "з освітою"!
24.02.2026 18:01
Ваша думка для нас важлива - але, одне питання: Звідки бабло на борди?
24.02.2026 18:03
Запишись в 3-у штурмову - там і поспитаєш !
24.02.2026 18:24
... я знаю відповідь - "Питайте в рекламодавця"
24.02.2026 18:27
всі профі з військовою освітою сидять тут , а ще в ТРО Монако і Лондона . на що тоді тцк гребе людей які не служили та навіть не давали присяги ?
24.02.2026 19:31
із освітою командують - "не для того мама квіточку ростила"!
24.02.2026 20:02
я побачив результати того командування , коли перші окопи на Сумщині почали копати в травні 2022 . тож хай командують розумні генерали без освіти ніж совкові довбограї з освітою за сало !
показать весь комментарий
можливо й так! не бачив - не буду тут радити ....
24.02.2026 20:36
результатом командування генерала Артюха з академічною освітою на сьогодні є пройобана Юнаківка і ще десяток сіл Сумщини.
24.02.2026 20:45
ОООооо! Того хенерала на постріл не можна було на таку посаду призначати...
Його місце - працювати комунальником десь в Конотопі, як говорив місцевий мер!!!
24.02.2026 20:48
Если эти украинцы смирились с тем,что всем керуе шашлычник,помощники сивковича,тедеева,валуева,пшонки,тупые квартальщики и руззкий творожок,то с потерей территорий и с украинцами под оккупацией они спокойно согласятся.
24.02.2026 16:18
"нарід має той шашлик, якого він гідний" (С)
24.02.2026 16:22
А ти краще за саою "Рохляндію" переймайся, за українців вирішувати не потрібно!
24.02.2026 18:03
Читайте текст внимательно,я,к сожалению,не решаю,все решают другие.
24.02.2026 18:45
Я за Білецького та його партію!
24.02.2026 16:22
24.02.2026 16:24
В нього не має партії, а за поглядами він націоналіст. Це не погано, але точно він не в змозі, принаймні зараз, запропонувати якусь зрозумілу політичну платформу.
24.02.2026 16:40
А можна коротко, у чому полягає його націоналізм?
24.02.2026 16:44
Я тут не для лекцій або пошуку інфи для ледачих. Онайомся сам і пошукай ще якщо тобі замало; https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Білецький Андрій Євгенійович
24.02.2026 16:52
У 1999 році разом із групою харківських спортсменів-націоналістів здійснив спробу виїхати на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 війну в Косово для участі у війні на боці сербів...
24.02.2026 17:07
Кошмарити підприємців у Харкові і організовувати дівчат з рожевими свинками. Цього мало?
24.02.2026 17:04
В тому, що ти - скот безграмотний..
24.02.2026 19:46
Потужна відповідь...за кого голосував?
24.02.2026 19:49
А якщо обманом Зеля все ж таки погодиться віддати в юридичне підпорядкування касапів окуповані території України - цікаво , що тоді білий вошдь заявить?
24.02.2026 16:22
Що скажуть, те й заявить
24.02.2026 16:30
Цей блог для фанатиків "вічної війни". За логікою Білецького будь-яка пауза у війні ворог використає для реваншу. А тому треба вічно воювати - щоб не було реваншу... Хоча ще кілька місяців назад він стверджував, що пауза може бути вигідна і для України. Мабуть, але забув.
24.02.2026 16:28
Прихильки та посіпаки ЗЕзидента усьома силами намагаються зараз вивернути назовні пам'ять про події до початку та початку повномасштабного нападу рашистів аби героїзувати кодлу "слуг" котрі багато чого робили аби послабити обороноздатність України, її кордони, ЗСУ та лінії боєзіткнення на сході. Сам Зеленський вже вдається до прямої публічної брехні про "зустріч" Залужного із Міллером у січні 2022-го "переплутавши" з реальною їх першою зустріччю у січні 2023 коли точно не йшлось про "копайте траншеї". Зеля сподівається на те що через його брехню українці і світ не згадають про його "шашлики у травні", про звинувачення партнерів у тому що зброя яку вони надають Україні "спровокує" Кремль і про те що він запевняв що "за даними українсько розвідки" ніякого нападу не буде бо "він краще знає". Сподівається що йому не пригадають скорочення ЗСУ з 2019 по кінець 2021 року на 40 тисяч, про згортання ракетних програм, фактичну зупинку підприємств Оборонпрому через "розслідування" низки фейкових кримінальних справ під впровадженням бакановського СБУ то через "не ту броню", то через "не тих власників" підприємств, відведення чотирьох бригад війська від переходів з Криму із залишенням там лише 300 військових та з їх розмінуванням аби там можна було пропускати автотранспорт для бажаючих їхати до півострову та з нього. І все це коїлось в той час коли цьому бовдуру у вуха кричали про підготовку рашистів до нападу. Що це як не свідома зрада?! Для тих хто забув нагадаю: https://youtu.be/Pd62eR4ULJA пресконференція Зеленського наприкінці січня 2022
24.02.2026 16:32
Слава Нації!!
24.02.2026 16:42
3,14здець кацапській федерації ! 🫡
24.02.2026 18:26
Все правильно сказав, Україна цю війну виграла і доведе її до кінця, знишивши кілька мільйонів кацапів та звільнивши усі свої території!
24.02.2026 16:45
Хароший у вас план!
24.02.2026 17:02
Щось аналогічне вживає й "президент".
24.02.2026 17:06
ухилянт, чому не у війську?
24.02.2026 17:11
Якщо тобі щось не подобається то можеш іти далеко!
24.02.2026 17:35
так далеко як ти пішов?
24.02.2026 17:58
Я там де маю бути і давно тут є!
24.02.2026 18:00
на кацапській пляшці тобі дуже комфортно, як я бачу.
24.02.2026 19:24
ще один доказ, що ти - кацап
24.02.2026 19:37
Якщо прихильників ЗЕзидента не задовольняє думка тих хто має пам'ять та розум, то ось для них відповідь ШІ:
На початку 2022 року Володимир Зеленський неодноразово закликав західних лідерів та ЗМІ припинити нагнітати паніку щодо неминучого повномасштабного вторгнення РФ. Він стверджував, що масована інформаційна атака шкодить економіці України більше, ніж сама загроза, закликаючи до спокою, єдності та уникнення "масової істерії".

Шкода економіці: Паніка призводить до виведення інвесторами капіталу з країни.
Інформаційна істерія: Західні ЗМІ та політики, за словами президента, надмірно нагнітали ситуацію.
Заклик до спокою: Зеленський закликав українців не панікувати, не купувати "гречку та сірники", а довіряти армії.
Власна стратегія: Влада наголошувала на дипломатичному шляху вирішення конфлікту та заперечувала необхідність оголошення надзвичайного стану на той момент.
24.02.2026 16:48
Підтримую білого вождя і завезення в Україну 10 млн. бангладешців. Буде цікаво.
24.02.2026 17:12
Роман Червінський вважає, що публічну, медійну активність Білецького спонсорує Єрмак.
24.02.2026 17:33
Наприклад, полковник Денис Прокопенко, один з командирів Азову, дуже патріотична, освічена, послідовна людина чомусь не має стільки часу і ресурсів, як Білецький, для постійної медійної активності.
Генерал-майор Михайло Драпатий також, як і багато інших гідних командирів.
24.02.2026 17:39
Ще один улюбленець зеленого Марафону Юрій Федоренко. Роздає інтерв'ю нон-стоп.
Це точно ! не пов'язане з тим, що його дружина Мезенцева є депутаткою-слугою Зеленського. 😏

24.02.2026 17:51
24.02.2026 19:14
Уся надія в ішака на підлабузників типу буданов- білецький, стерненко-притула.
24.02.2026 19:37
ну звісно що ти ждун на кацапів сподіваєшся ! Стерненко за день збирає більше ніж ти жебрак заробив за все своє нікчемне життя !
24.02.2026 20:37
І не вдасться вигризти нашу капітуляцію обманом", - заявив бригадний генерал. Джерело: https://censor.net/ua/n3602199

Може, хотів сказати Оманом?
24.02.2026 20:36
 
 