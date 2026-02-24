2 463 51

Білецький: Росіяни не взяли Київ за три дні, не зламали Україну за чотири роки і не вигризуть нашу капітуляцію обманом

Білецький назвав єдиний шлях до справжнього миру

Україна вистояла, тому що нація зробила вибір битися. Спроба продати на переговорах те, що вистраждано і вистояно, призведе до глибокого морального надлому.

Про це у блозі на УП написав Андрій Білецький, командир Третього армійського корпусу, у річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну, передає Цензор.НЕТ.

Він нагадав: чотири роки тому росіяни йшли брати Київ за три дні. За чотири роки вони не змогли повністю окупувати жодної області України. Країна вистояла не тому, що мала зовнішню підтримку, а тому, що сотні тисяч людей ухвалили рішення битися.

"Сотні, тисячі українців заганяли ворога, як мамонта. За місяць росіяни тікали, кидаючи все, — тіла своїх мертвих, машини, техніку. 13 трофейних російських танків все ще несуть службу у Третій штурмовій бригаді. Захоплена нами на Київщині російська ППО "ТОР-М" досі прикриває від росіян одне з українських міст", — загадав Білецький бої за Київщину в березні 2022 року.

Він заявив, що Україні потрібен справжній мир, який зберігає суверенність і спроможність захистити себе у майбутньому. Це виключає передачу ворогу українських територій в обмін на "фальшивий мир" — Росія використає паузу для реваншу і переписування історії свого ганебного провалу.

"Якщо сьогодні ми відмовимося від української землі і наших людей на Донбасі, де гарантії, що ми так само не відмовимося від українського Харкова, Одеси, Запоріжжя, Херсона під загрозою відновлення війни?", — заявив комкор.

Білецький наголосив, що головний миротворець — це український солдат на фронті, а єдиний шлях до справжнього миру — зупинка противника по лінії фронту. На його думку, лише тоді росіяни першими сядуть за стіл переговорів і запропонують реальні умови, а не "троянського коня".

"Росіянам не вдалося взяти Київ за три дні. Не вдалося зламати Україну за чотири роки. І не вдасться вигризти нашу капітуляцію обманом", — заявив бригадний генерал.

Білецький Андрій (249) війна в Україні (8431) Третій армійський корпус (134)
Топ коментарі
... вибори явно скоро! Я навіть уже не маю сімнівів, якщо ефір зайнятий а не тільки білборди!..
24.02.2026 16:04 Відповісти
24.02.2026 16:24 Відповісти
Цей блог для фанатиків "вічної війни". За логікою Білецького будь-яка пауза у війні ворог використає для реваншу. А тому треба вічно воювати - щоб не було реваншу... Хоча ще кілька місяців назад він стверджував, що пауза може бути вигідна і для України. Мабуть, але забув.
24.02.2026 16:28 Відповісти
24.02.2026 16:04 Відповісти
ефір проданий. просто так його нікому не дадуть зайняти )
24.02.2026 16:20 Відповісти
"... І не вдасться вигризти нашу капітуляцію обманом", - заявив бригадний генерал..." - заявив без військової освіти!!! Отримає освіту - тоді нехай виходить в ефір...
24.02.2026 16:06 Відповісти
Краще один такий як він "без освіти", чим 100 "паркетних" генералів "з освітою"!
24.02.2026 18:01 Відповісти
Ваша думка для нас важлива - але, одне питання: Звідки бабло на борди?
24.02.2026 18:03 Відповісти
Запишись в 3-у штурмову - там і поспитаєш !
24.02.2026 18:24 Відповісти
... я знаю відповідь - "Питайте в рекламодавця"
24.02.2026 18:27 Відповісти
всі профі з військовою освітою сидять тут , а ще в ТРО Монако і Лондона . на що тоді тцк гребе людей які не служили та навіть не давали присяги ?
24.02.2026 19:31 Відповісти
із освітою командують - "не для того мама квіточку ростила"!
24.02.2026 20:02 Відповісти
я побачив результати того командування , коли перші окопи на Сумщині почали копати в травні 2022 . тож хай командують розумні генерали без освіти ніж совкові довбограї з освітою за сало !
24.02.2026 20:34 Відповісти
можливо й так! не бачив - не буду тут радити ....
24.02.2026 20:36 Відповісти
результатом командування генерала Артюха з академічною освітою на сьогодні є пройобана Юнаківка і ще десяток сіл Сумщини.
24.02.2026 20:45 Відповісти
ОООооо! Того хенерала на постріл не можна було на таку посаду призначати...
Його місце - працювати комунальником десь в Конотопі, як говорив місцевий мер!!!
24.02.2026 20:48 Відповісти
Если эти украинцы смирились с тем,что всем керуе шашлычник,помощники сивковича,тедеева,валуева,пшонки,тупые квартальщики и руззкий творожок,то с потерей территорий и с украинцами под оккупацией они спокойно согласятся.
24.02.2026 16:18 Відповісти
"нарід має той шашлик, якого він гідний" (С)
24.02.2026 16:22 Відповісти
А ти краще за саою "Рохляндію" переймайся, за українців вирішувати не потрібно!
24.02.2026 18:03 Відповісти
Читайте текст внимательно,я,к сожалению,не решаю,все решают другие.
24.02.2026 18:45 Відповісти
Я за Білецького та його партію!
24.02.2026 16:22 Відповісти
24.02.2026 16:24 Відповісти
В нього не має партії, а за поглядами він націоналіст. Це не погано, але точно він не в змозі, принаймні зараз, запропонувати якусь зрозумілу політичну платформу.
24.02.2026 16:40 Відповісти
А можна коротко, у чому полягає його націоналізм?
24.02.2026 16:44 Відповісти
Я тут не для лекцій або пошуку інфи для ледачих. Онайомся сам і пошукай ще якщо тобі замало; https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Білецький Андрій Євгенійович
24.02.2026 16:52 Відповісти
У 1999 році разом із групою харківських спортсменів-націоналістів здійснив спробу виїхати на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 війну в Косово для участі у війні на боці сербів...
24.02.2026 17:07 Відповісти
Кошмарити підприємців у Харкові і організовувати дівчат з рожевими свинками. Цього мало?
24.02.2026 17:04 Відповісти
В тому, що ти - скот безграмотний..
24.02.2026 19:46 Відповісти
Потужна відповідь...за кого голосував?
24.02.2026 19:49 Відповісти
А якщо обманом Зеля все ж таки погодиться віддати в юридичне підпорядкування касапів окуповані території України - цікаво , що тоді білий вошдь заявить?
24.02.2026 16:22 Відповісти
Що скажуть, те й заявить
24.02.2026 16:30 Відповісти
24.02.2026 16:28 Відповісти
Прихильки та посіпаки ЗЕзидента усьома силами намагаються зараз вивернути назовні пам'ять про події до початку та початку повномасштабного нападу рашистів аби героїзувати кодлу "слуг" котрі багато чого робили аби послабити обороноздатність України, її кордони, ЗСУ та лінії боєзіткнення на сході. Сам Зеленський вже вдається до прямої публічної брехні про "зустріч" Залужного із Міллером у січні 2022-го "переплутавши" з реальною їх першою зустріччю у січні 2023 коли точно не йшлось про "копайте траншеї". Зеля сподівається на те що через його брехню українці і світ не згадають про його "шашлики у травні", про звинувачення партнерів у тому що зброя яку вони надають Україні "спровокує" Кремль і про те що він запевняв що "за даними українсько розвідки" ніякого нападу не буде бо "він краще знає". Сподівається що йому не пригадають скорочення ЗСУ з 2019 по кінець 2021 року на 40 тисяч, про згортання ракетних програм, фактичну зупинку підприємств Оборонпрому через "розслідування" низки фейкових кримінальних справ під впровадженням бакановського СБУ то через "не ту броню", то через "не тих власників" підприємств, відведення чотирьох бригад війська від переходів з Криму із залишенням там лише 300 військових та з їх розмінуванням аби там можна було пропускати автотранспорт для бажаючих їхати до півострову та з нього. І все це коїлось в той час коли цьому бовдуру у вуха кричали про підготовку рашистів до нападу. Що це як не свідома зрада?! Для тих хто забув нагадаю: https://youtu.be/Pd62eR4ULJA пресконференція Зеленського наприкінці січня 2022
24.02.2026 16:32 Відповісти
Слава Нації!!
24.02.2026 16:42 Відповісти
3,14здець кацапській федерації ! 🫡
24.02.2026 18:26 Відповісти
Все правильно сказав, Україна цю війну виграла і доведе її до кінця, знишивши кілька мільйонів кацапів та звільнивши усі свої території!
24.02.2026 16:45 Відповісти
Хароший у вас план!
24.02.2026 17:02 Відповісти
Щось аналогічне вживає й "президент".
24.02.2026 17:06 Відповісти
ухилянт, чому не у війську?
24.02.2026 17:11 Відповісти
Якщо тобі щось не подобається то можеш іти далеко!
24.02.2026 17:35 Відповісти
так далеко як ти пішов?
24.02.2026 17:58 Відповісти
Я там де маю бути і давно тут є!
24.02.2026 18:00 Відповісти
на кацапській пляшці тобі дуже комфортно, як я бачу.
24.02.2026 19:24 Відповісти
ще один доказ, що ти - кацап
24.02.2026 19:37 Відповісти
Якщо прихильників ЗЕзидента не задовольняє думка тих хто має пам'ять та розум, то ось для них відповідь ШІ:
На початку 2022 року Володимир Зеленський неодноразово закликав західних лідерів та ЗМІ припинити нагнітати паніку щодо неминучого повномасштабного вторгнення РФ. Він стверджував, що масована інформаційна атака шкодить економіці України більше, ніж сама загроза, закликаючи до спокою, єдності та уникнення "масової істерії".

Шкода економіці: Паніка призводить до виведення інвесторами капіталу з країни.
Інформаційна істерія: Західні ЗМІ та політики, за словами президента, надмірно нагнітали ситуацію.
Заклик до спокою: Зеленський закликав українців не панікувати, не купувати "гречку та сірники", а довіряти армії.
Власна стратегія: Влада наголошувала на дипломатичному шляху вирішення конфлікту та заперечувала необхідність оголошення надзвичайного стану на той момент.
24.02.2026 16:48 Відповісти
Підтримую білого вождя і завезення в Україну 10 млн. бангладешців. Буде цікаво.
24.02.2026 17:12 Відповісти
Роман Червінський вважає, що публічну, медійну активність Білецького спонсорує Єрмак.
24.02.2026 17:33 Відповісти
Наприклад, полковник Денис Прокопенко, один з командирів Азову, дуже патріотична, освічена, послідовна людина чомусь не має стільки часу і ресурсів, як Білецький, для постійної медійної активності.
Генерал-майор Михайло Драпатий також, як і багато інших гідних командирів.
24.02.2026 17:39 Відповісти
Ще один улюбленець зеленого Марафону Юрій Федоренко. Роздає інтерв'ю нон-стоп.
Це точно ! не пов'язане з тим, що його дружина Мезенцева є депутаткою-слугою Зеленського. 😏

24.02.2026 17:51 Відповісти
24.02.2026 19:14 Відповісти
Уся надія в ішака на підлабузників типу буданов- білецький, стерненко-притула.
24.02.2026 19:37 Відповісти
ну звісно що ти ждун на кацапів сподіваєшся ! Стерненко за день збирає більше ніж ти жебрак заробив за все своє нікчемне життя !
24.02.2026 20:37 Відповісти
І не вдасться вигризти нашу капітуляцію обманом", - заявив бригадний генерал. Джерело: https://censor.net/ua/n3602199

Може, хотів сказати Оманом?
24.02.2026 20:36 Відповісти
 
 