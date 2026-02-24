Білецький: Росіяни не взяли Київ за три дні, не зламали Україну за чотири роки і не вигризуть нашу капітуляцію обманом
Україна вистояла, тому що нація зробила вибір битися. Спроба продати на переговорах те, що вистраждано і вистояно, призведе до глибокого морального надлому.
Про це у блозі на УП написав Андрій Білецький, командир Третього армійського корпусу, у річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну, передає Цензор.НЕТ.
Він нагадав: чотири роки тому росіяни йшли брати Київ за три дні. За чотири роки вони не змогли повністю окупувати жодної області України. Країна вистояла не тому, що мала зовнішню підтримку, а тому, що сотні тисяч людей ухвалили рішення битися.
"Сотні, тисячі українців заганяли ворога, як мамонта. За місяць росіяни тікали, кидаючи все, — тіла своїх мертвих, машини, техніку. 13 трофейних російських танків все ще несуть службу у Третій штурмовій бригаді. Захоплена нами на Київщині російська ППО "ТОР-М" досі прикриває від росіян одне з українських міст", — загадав Білецький бої за Київщину в березні 2022 року.
Він заявив, що Україні потрібен справжній мир, який зберігає суверенність і спроможність захистити себе у майбутньому. Це виключає передачу ворогу українських територій в обмін на "фальшивий мир" — Росія використає паузу для реваншу і переписування історії свого ганебного провалу.
"Якщо сьогодні ми відмовимося від української землі і наших людей на Донбасі, де гарантії, що ми так само не відмовимося від українського Харкова, Одеси, Запоріжжя, Херсона під загрозою відновлення війни?", — заявив комкор.
Білецький наголосив, що головний миротворець — це український солдат на фронті, а єдиний шлях до справжнього миру — зупинка противника по лінії фронту. На його думку, лише тоді росіяни першими сядуть за стіл переговорів і запропонують реальні умови, а не "троянського коня".
"Росіянам не вдалося взяти Київ за три дні. Не вдалося зламати Україну за чотири роки. І не вдасться вигризти нашу капітуляцію обманом", — заявив бригадний генерал.
На початку 2022 року Володимир Зеленський неодноразово закликав західних лідерів та ЗМІ припинити нагнітати паніку щодо неминучого повномасштабного вторгнення РФ. Він стверджував, що масована інформаційна атака шкодить економіці України більше, ніж сама загроза, закликаючи до спокою, єдності та уникнення "масової істерії".
Шкода економіці: Паніка призводить до виведення інвесторами капіталу з країни.
Інформаційна істерія: Західні ЗМІ та політики, за словами президента, надмірно нагнітали ситуацію.
Заклик до спокою: Зеленський закликав українців не панікувати, не купувати "гречку та сірники", а довіряти армії.
Власна стратегія: Влада наголошувала на дипломатичному шляху вирішення конфлікту та заперечувала необхідність оголошення надзвичайного стану на той момент.
