РФ обстреляла более 30 населенных пунктов на Запорожье: четыре человека погибли, есть раненые. ФОТО

Четыре человека погибли, еще двое получили ранения в результате вражеских атак по Запорожскому району.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Всего за сутки оккупанты нанесли 643 удара по 32 населенным пунктам Запорожской области.

Обстрелы за сутки

Войска РФ нанесли 12 авиационных ударов по Заречному, Любицкому, Барвиновке, Заливному, Новосолошиному, Гуляйпольскому, Верхней Терсе, Белогорью и Долинке.

401 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Новотроицкое, Таврическое, Терсянку, Степногорск, Приморское, Лукьяновское, Павловку, Орехов, Гуляйполе, Зализничное, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье, Святопетровку, Загорное, Криничное, Доброполье, Прилуки, Егоровку, Вербовое и Левадное.

7 обстрелов из РСЗО нанесены по территории Приморского и Лукьяновского.

223 артиллерийских удара нанесены по территории Степногорска, Приморского, Павловки, Гуляйполя, Орехова, Зализничного, Новоандреевки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Белогорья, Староукраинки, Криничного и Доброполья.

Последствия

Поступило 218 сообщений о повреждении жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры.