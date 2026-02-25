РУС
Самое опасное оружие Путина - в Ла-Манше: "теневой флот" продолжает финансировать войну

Одни из самых мощных инструментов диктатора Владимира Путина переправляются через британские воды. Нефтяные танкеры российского "теневого флота" ежемесячно, несмотря на западные санкции, проходят пролив Ла-Манш.

Как сообщает Цензор.НЕТ, десятки этих судов перевозят нефть на сотни миллионов долларов, за которые Россия впоследствии воюет против Украины, пишет Sky News.

Подробности

Не исключено, что ситуация превратится в "милитаризованное противостояние в море", - предупреждает эксперт по вопросам безопасности, профессор Майкл Кларк.

Аналитики считают, что в сумме "теневой флот" насчитывает 800 танкеров, которые сейчас реализуют более 60% операций по перевозке российской нефти. А Китай и Индия стали основными ее покупателями после начала российского вторжения в Украину.

В Минобороны Великобритании тем временем отмечают, что уже запросили страховые документы для 600 судов. Там добавили, что приоритет Лондона - сдерживание, нарушение работы и деградация российского "теневого флота". Однако танкеры до сих пор свободно проходят через Ла-Манш.

Тіньовий флот? Хто його бачив?
25.02.2026 11:45 Ответить
Ну - все - тепер брити їх переловлять як бешених собак! - нє?
25.02.2026 11:47 Ответить
Нє! Бо навіщо їм на рівному місці проблеми від Китаю і Параші. Тіньовий флот - це проблема виключно України. Пока британці на запити зберуть страхові документи, то Параша виготовить нові і змінить порти прописки і влсніків суден. Пока запити підуть на нові - кцапи змінять все знову. Чи Ви пропонуєте Великій Британії чи Франції вступити у війну з ядерною країною? Потрібно було перемагати Парашу з 2022 року і до 2024 року Головкомом Залужним і його Генеральним штабом, але тоді керувати військом і нашим майбутнім прийшло те хриплачсте і зарубало нашу перемогу на корінці. Хрипластого і брехливого думаю Ви знаєте?
25.02.2026 12:18 Ответить
Ну якось американцям не заважає їх захоплювати? Просто більшість страховок то британські компанії і любі зміни документів це нові страховки і нові прибутки для британців.

Але ви правильно кажете ми б могли топити їх дронами далеко від України з яхт, але пусті щоб не було екологічної катастрофи. Тільки скоріше всього нам не довзолять це робити так звані союзники які самі купляють, цю нафту нижче ринкової вартості.
25.02.2026 12:23 Ответить
Агент ФСБ Макронін не дасть в обіду танкери свого кремлівського куратора.
25.02.2026 12:35 Ответить
Казахстанская Eurasian Resources Group (ERG) после четырехлетнего перерыва возобновила поставки железорудного сырья на находящийся под санкциями США Магнитогорский металлургический комбинат. Первая партия продукции входящего в ERG Соколовско-Сарбайского горно-обогатительного производственного объединения была отгружена 23 февраля со станции Железорудная в Казахстане. Объем поставок в феврале составит порядка 60-70 тыс. тонн, а с марта увеличится до 300 тыс. тонн в месяц с перспективами дальнейшего увеличения объемов. Ранее в январе ERG опровергала планы возобновления поставок. До введения санкций против ММК в августе 2022 года ERG была значимым игроком на российском рынке, поставляя предприятию около 7 млн тонн железорудного сырья в год.
25.02.2026 13:37 Ответить
харанти х*ві
