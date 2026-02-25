Самое опасное оружие Путина - в Ла-Манше: "теневой флот" продолжает финансировать войну
Одни из самых мощных инструментов диктатора Владимира Путина переправляются через британские воды. Нефтяные танкеры российского "теневого флота" ежемесячно, несмотря на западные санкции, проходят пролив Ла-Манш.
Как сообщает Цензор.НЕТ, десятки этих судов перевозят нефть на сотни миллионов долларов, за которые Россия впоследствии воюет против Украины, пишет Sky News.
Подробности
Не исключено, что ситуация превратится в "милитаризованное противостояние в море", - предупреждает эксперт по вопросам безопасности, профессор Майкл Кларк.
Аналитики считают, что в сумме "теневой флот" насчитывает 800 танкеров, которые сейчас реализуют более 60% операций по перевозке российской нефти. А Китай и Индия стали основными ее покупателями после начала российского вторжения в Украину.
В Минобороны Великобритании тем временем отмечают, что уже запросили страховые документы для 600 судов. Там добавили, что приоритет Лондона - сдерживание, нарушение работы и деградация российского "теневого флота". Однако танкеры до сих пор свободно проходят через Ла-Манш.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Але ви правильно кажете ми б могли топити їх дронами далеко від України з яхт, але пусті щоб не було екологічної катастрофи. Тільки скоріше всього нам не довзолять це робити так звані союзники які самі купляють, цю нафту нижче ринкової вартості.