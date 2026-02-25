УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11917 відвідувачів онлайн
Новини Тіньовий флот Росії
1 737 7

Найнебезпечніша зброя Путіна - у Ла-Манші: "тіньовий флот" продовжує фінансувати війну

рф,флот

Одні з найпотужніших інструментів диктатора Володимира Путіна переправляються через британські води. Нафтові танкери російського "тіньового флоту" щомісяця, попри західні санкції, проходять протоку Ла-Манш.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, десятки цих суден перевозять нафту на сотні мільйонів доларів, за які Росія згодом воює проти України, пише Sky News.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці

Не виключено, що ситуація перетвориться у "мілітаризоване протистояння у морі", - застерігає експерт з питань безпеки, професор Майкл Кларк.

Аналітики вважають, що сумарно "тіньовий флот" налічує 800 танкерів, які нині реалізують понад 60% операцій з перевезення російської нафти. А Китай та Індія стали основними її покупцями після початку російського вторгнення в Україну.

У Міноборони Британії тим часом зазначають, що вже запросили страхові документи для 600 суден. Там додали, що пріоритет Лондона - стримування, порушення роботи та деградація російського "тіньового флоту". Проте танкери досі вільно проходять через Ла-Манш.

Читайте також: Зустріч Зеленського і Путіна повинна зосередитися на питанні територій, - Віткофф

Автор: 

нафта (6591) путін володимир (25434) росія (70276) санкції (13194) танкер (563)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тіньовий флот? Хто його бачив?
показати весь коментар
25.02.2026 11:45 Відповісти
Ну - все - тепер брити їх переловлять як бешених собак! - нє?
показати весь коментар
25.02.2026 11:47 Відповісти
Нє! Бо навіщо їм на рівному місці проблеми від Китаю і Параші. Тіньовий флот - це проблема виключно України. Пока британці на запити зберуть страхові документи, то Параша виготовить нові і змінить порти прописки і влсніків суден. Пока запити підуть на нові - кцапи змінять все знову. Чи Ви пропонуєте Великій Британії чи Франції вступити у війну з ядерною країною? Потрібно було перемагати Парашу з 2022 року і до 2024 року Головкомом Залужним і його Генеральним штабом, але тоді керувати військом і нашим майбутнім прийшло те хриплачсте і зарубало нашу перемогу на корінці. Хрипластого і брехливого думаю Ви знаєте?
показати весь коментар
25.02.2026 12:18 Відповісти
Ну якось американцям не заважає їх захоплювати? Просто більшість страховок то британські компанії і любі зміни документів це нові страховки і нові прибутки для британців.

Але ви правильно кажете ми б могли топити їх дронами далеко від України з яхт, але пусті щоб не було екологічної катастрофи. Тільки скоріше всього нам не довзолять це робити так звані союзники які самі купляють, цю нафту нижче ринкової вартості.
показати весь коментар
25.02.2026 12:23 Відповісти
Агент ФСБ Макронін не дасть в обіду танкери свого кремлівського куратора.
показати весь коментар
25.02.2026 12:35 Відповісти
Казахстанская Eurasian Resources Group (ERG) после четырехлетнего перерыва возобновила поставки железорудного сырья на находящийся под санкциями США Магнитогорский металлургический комбинат. Первая партия продукции входящего в ERG Соколовско-Сарбайского горно-обогатительного производственного объединения была отгружена 23 февраля со станции Железорудная в Казахстане. Объем поставок в феврале составит порядка 60-70 тыс. тонн, а с марта увеличится до 300 тыс. тонн в месяц с перспективами дальнейшего увеличения объемов. Ранее в январе ERG опровергала планы возобновления поставок. До введения санкций против ММК в августе 2022 года ERG была значимым игроком на российском рынке, поставляя предприятию около 7 млн тонн железорудного сырья в год.
показати весь коментар
25.02.2026 13:37 Відповісти
харанти х*ві
показати весь коментар
26.02.2026 01:13 Відповісти
 
 