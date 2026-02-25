Найнебезпечніша зброя Путіна - у Ла-Манші: "тіньовий флот" продовжує фінансувати війну

Одні з найпотужніших інструментів диктатора Володимира Путіна переправляються через британські води. Нафтові танкери російського "тіньового флоту" щомісяця, попри західні санкції, проходять протоку Ла-Манш.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, десятки цих суден перевозять нафту на сотні мільйонів доларів, за які Росія згодом воює проти України, пише Sky News.

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Подробиці

Не виключено, що ситуація перетвориться у "мілітаризоване протистояння у морі", - застерігає експерт з питань безпеки, професор Майкл Кларк.

Аналітики вважають, що сумарно "тіньовий флот" налічує 800 танкерів, які нині реалізують понад 60% операцій з перевезення російської нафти. А Китай та Індія стали основними її покупцями після початку російського вторгнення в Україну.

У Міноборони Британії тим часом зазначають, що вже запросили страхові документи для 600 суден. Там додали, що пріоритет Лондона - стримування, порушення роботи та деградація російського "тіньового флоту". Проте танкери досі вільно проходять через Ла-Манш.

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