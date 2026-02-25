Найнебезпечніша зброя Путіна - у Ла-Манші: "тіньовий флот" продовжує фінансувати війну
Одні з найпотужніших інструментів диктатора Володимира Путіна переправляються через британські води. Нафтові танкери російського "тіньового флоту" щомісяця, попри західні санкції, проходять протоку Ла-Манш.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, десятки цих суден перевозять нафту на сотні мільйонів доларів, за які Росія згодом воює проти України, пише Sky News.
Подробиці
Не виключено, що ситуація перетвориться у "мілітаризоване протистояння у морі", - застерігає експерт з питань безпеки, професор Майкл Кларк.
Аналітики вважають, що сумарно "тіньовий флот" налічує 800 танкерів, які нині реалізують понад 60% операцій з перевезення російської нафти. А Китай та Індія стали основними її покупцями після початку російського вторгнення в Україну.
У Міноборони Британії тим часом зазначають, що вже запросили страхові документи для 600 суден. Там додали, що пріоритет Лондона - стримування, порушення роботи та деградація російського "тіньового флоту". Проте танкери досі вільно проходять через Ла-Манш.
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Але ви правильно кажете ми б могли топити їх дронами далеко від України з яхт, але пусті щоб не було екологічної катастрофи. Тільки скоріше всього нам не довзолять це робити так звані союзники які самі купляють, цю нафту нижче ринкової вартості.